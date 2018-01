Le Français Antoine Meo, au guidon d'une KTM, a remporté la sixième étape. L'Argentin Kevin Benavides (Honda), deuxième, a pris la tête du classement général.

Antoine Meo a devancé de 30 secondes Benavides et l'Australien Toby Price, le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), dixième à 3'27", a perdu la tête du classement où il occupe la désormais la deuxième place à 1'57".



Par ailleurs, l'arrivée du Dakar 2018 à La Paz a été perturbée par des heurts entre manifestants et policiers, dans un climat social tendu en Bolivie, sans incidence sur la course. Près d'une centaine de personnes, hostiles à la venue du rallye-raid, se sont opposées à la police qui a utilisé des bombes au poivre et lacrymogènes pour les disperser, au bord de la route empruntée par les pilotes et l'organisation.



«Nous voulons des hôpitaux, pas le Dakar!» ou «Abrogation du code pénal!», ont chanté les manifestants, dans un contexte social tendu en Bolivie contre le président Evo Morales, au pouvoir depuis 2006 et qui espère y rester jusqu'en 2025.