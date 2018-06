Un Daniel Da Mota généreux comme jamais sur son flanc, un Aurélien Joachim, opportuniste en diable qui a su attendre patiemment son heure, une défense de fer imperméable pour la seconde fois d'affilée: ces ingrédients réunis étaient les meilleurs au Luxembourg pour battre la Géorgie, ce mardi soir en amical (1-0).

Da Mota en dynamiteur, Joachim en décapsuleur

Jean-François COLIN Un Daniel Da Mota généreux comme jamais sur son flanc, un Aurélien Joachim, opportuniste en diable qui a su attendre patiemment son heure, une défense de fer imperméable pour la seconde fois d'affilée: ces ingrédients réunis étaient les meilleurs au Luxembourg pour battre la Géorgie, ce mardi soir en amical (1-0).

Ignorés jeudi face au Sénégal, les frères Thill, Olivier et Vincent, ont par contre été les grandes déceptions de cette ultime joute amicale avant le grand bain de la Ligue des Nations en septembre.



Anthony MORIS (6,5/10): une mi-temps sans histoire après le clean sheet signée face au Sénégal: une première intervention - délicate (avec la vue masquée) - à la... 35e minute, sur un envoi de Chanturishvili, une autre parfaite sur un envoi de Jigauri (45e) et c'est tout pour le futur ex-Malinois, remplacé à la reprise par Ralph SCHON (7): directement dans le (grand) bain face à l'entrant Lobjanidze (54e), puis auteur d'un magnifique arrêt sur un envoi extrêmement tendu du même Lobjanidze (66e). Toujours autoritaire et rassurant. Ce deuxième clean sheet d'affilée des Roud Léiwen est aussi son mérite.



Laurent JANS (6): cantonné dans sa zone en début de match par le menaçant Navalovski, il s'est rapidement affranchi de la présence du joueur de Khabarovsk pour afficher son allant offensif. Trop rarement cependant, et avec peu de réussite dans ses centres. Bien couvert par Mahmutovic quand Chanturishvili filait dans son dos. Il reste un pilier du Club Luxembourg par son aura et son rayonnement même s'il n'a certainement pas livré son meilleur match en 46 sélections.



Enes MAHMUTOVIC (5,5): associé à Lars Gerson dans l'axe, l'arrière de Middlesbrough a joué sans fioriture. Sûr à l'interception, il a parfois eu du mal sur les combinaisons rapides géorgiennes. Le tout face à une ligne offensive, il est vrai, nettement moins dense et dangereuse que celle du Sénégal jeudi dernier. Remplacé par Kevin MALGET (6) à la 71e minute: le Dudelangeois, toujours impeccable défensivement, a largement contribué à préserver le zéro derrière durant les vingt minutes où il a foulé la pelouse du Josy Barthel.



Lars GERSON (5,5): sobre et efficace. Une relance toujours aussi simple que propre pour l'élément le plus technique du quatuor arrière. Il cherche toujours une solution positive, parfois... trop avec une prise de risques inutile. Mais que l'ancien... milieu de terrain paraît parfois engoncé à cette position!



Mathias JÄNISCH (6): on ne parvient pas à 55 sélections par hasard, le Differdangeois est la preuve vivante que le talent n'est pas tout dans le football. L'intelligence, la gestion et l'abnégation sont autant de qualités qu'il ne cesse de cultiver depuis le début de sa carrière. Il a joué sans fioriture, comme à son habitude et est, en prime, l'auteur du joli centre qui amène le but de Joachim (69e).



Olivier THILL (3): placé sur le flanc droit, le Niederkornois n'a pas rayonné comme il l'aurait sans doute souhaité. Un manque d'automatismes flagrant avec Laurent Jans lors des montées offensives du Beverenois, couplé à un grand nombre de déchets techniques (même sur corner!). Il doit une revanche à tous ses supporters. Bref, la grande déception de la rencontre, qui ne... réapparaîtra plus au retour des vestiaires, remplacé par Aldin SKENDEROVIC (5,5) à la 46e minute: dans une position axiale, le joueur d'Elversberg a pu bénéficier de davantage de temps de jeu que contre le Sénégal.

Olivier Thill (à dr., n°24) est la grosse déception de la rencontre, côté luxembourgeois Photo: Yann Hellers

Christopher MARTINS (4,5): positionné au milieu de terrain, il est volontiers redescendu chercher les ballons très bas, donnant à l'ensemble presqu'une allure de 4-1-3-2. Récupérateur ou premier relanceur? Les deux ne sont pas incompatibles, mais le joueur de Bourg-en-Bresse doit montrer davantage eu égard à son indéniable talent. Il doit aussi épurer son jeu de ces trop nombreuses petites fautes, qui agacent corps arbitral, adversaires et partenaires. Comme face au Sénégal jeudi, il a d'ailleurs reçu "son" carton jaune pour une faute inutile sur Khocholava. De plus, il ne semble pas toujours totalement concentré sur son sujet.



Vincent THILL (4,5): le teenager messin a abusé de passes latérales - voire en retrait - là où on attendrait de sa part beaucoup plus de verticalité. Un rendement insuffisant, tant ses initiatives ont manqué de succès. Il doit à tout prix se montrer plus concret. Il a glissé côté droit après la sortie de son frère, Olivier, au repos avant de céder sa place, perclus de crampes, à Danel SINANI (5,5) à la 58e minute: le Dudelangeois est d'abord venu se placer sur le flanc gauche, renvoyant Da Mota à droite. Un excellent centre déposé sur la tête de Joachim juste après son entrée au jeu (61e). Il a ensuite switché de côté avec Da Mota. Son engagement et son pressing permettent au ballon de revenir dans les pieds de Joachim sur le but de la victoire (69e).

Daniel DA MOTA (7): quelle générosité, encore une fois, pour sa 85e sélection! L'ailier de débordement ne rechigne pas à bosser. Le débordeur-tacleur du Racing, gros travailleur en perte de balle, a imprimé du rythme au jeu par ses accélérations côté gauche, même s'il n'a pas toujours connu la réussite escomptée dans ses centres, à l'exception de celui, vicieux, qui a obligé Makaridze à une claquette (23e). A l'heure de jeu, avec l'entrée de Danel Sinani, il a brièvement transité sur le flanc droit. Moins en verve et fatigué, il s'est éteint en seconde période, et a progressivement reculé sur l'échiquier. Remplacé par Dirk CARLSON (-) à la 86e minute.



Dave TURPEL (3,5): recentré après sa prestation plus que mièvre dans le couloir droit contre le Sénégal, le grand Dudelangeois s'est certes montré combatif et volontaire, mais... rien de plus. Une reprise complètement croquée à la 26e minute sur un centre de Jans et une autre qui titille les nuages à la 53e. Il a encore la balle du 2-0 au bout du pied dans le temps additionnel suite à une chevauchée, mais place... lamentablement à côté (90+4). A la fête avec le F91 en championnat, il n'a plus marqué en sélection depuis le 4 juin 2017, face à l'Albanie.



Aurélien JOACHIM (6): en début de match, il a eu beaucoup de mal à se défaire de l'étau géorgien à double lame formé de Khocholava, appuyé par Kankava. Souvent un rien trop juste dans ses interventions, avec un temps de retard sur l'adversaire, "Auré" a manqué d'explosivité en première mi-temps. Plus tranchant après le repos, à l'image de sa (bonne) reprise de la tête, mais pas suffisamment appuyée, sur un centre de Da Mota à la 52e minute, et surtout de son coup de tête sur un autre centre, de Sinani à l'heure de jeu (61e), qui aurait mérité une meilleure issue que le corner concédé par Makaridze. Partie remise: il se retrouve à point nommé au petit rectangle pour débloquer le tableau-marquoir et signer son treizième but en 72 sélections. Un but de pur attaquant qui offre la victoire au Luxembourg et... sauve quelque peu sa prestation en demi-teinte. Remplacé par son ami Mario MUTSCH (-) à la 76e minute. A noter donc la 97e sélection du grisonnant du Progrès, qui se rapproche à... une longueur du recordman, Jeff Strasser.