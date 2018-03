Rambrouch a gaspillé une avance de deux buts et s’est incliné 5-3 contre Troisvierges lors de la 11e journée de compétition de la série 1. En série 2, Noerztange (6e), qui était pourtant mené 2-0, a contraint le leader Echternach au partage. A noter également la victoire de Christnach (8e) sur Brouch (2-0).

D3: Rambrouch se saborde, Noertzange crée l’exploit

Rambrouch a gaspillé une avance de deux buts et s’est incliné 5-3 contre Troisvierges lors de la 11e journée de compétition de la série 1. En série 2, Noerztange (6e), qui était pourtant mené 2-0, a contraint le leader Echternach au partage. A noter également la victoire de Christnach (8e) sur Brouch (2-0).

Par Vincent Lommel

Le dimanche des «remontada». Mené 3-1 à la 50e minute, le Racing Troisvierges s’est arraché pour offrir le scénario catastrophe à l’US Rambrouch. La colère est compréhensible. «Le club fête son 50e anniversaire cette année. Ce n’est pas avec ce genre de prestation et d’attitude que l’équipe montera en D2», peste l’entraîneur Patrick Koecher. «A 3-1, mes joueurs pensaient le résultat acquis. Ils ont arrêté de jouer. Ils n’ont plus suivi les directives tactiques. L’adversaire est revenu au score puis est passé devant. J’enrage.»

Vu la défaite 1-0 de Grevels (3e) à Wilwerwiltz, l’USR (2e) a manqué l’opportunité de posséder quatre points d’avance. Quant au Racing, il savoure sa performance. «J’ai changé de tactique à 1-3», précise Yves Schanck. «Hugo Da Silva (16 ans) a marqué sur sa première touche de balle (2-3, 60e) et il a égalisé d’un joli lob (3-3, 70e).» Une pelouse pratiquement «injouable» n'a pas empêché les visiteurs de passer la surmultipliée. Le gardien Mike Foetz a converti un penalty pour conforter le succès (inespéré) des siens (5-3) - deux buts de Verbaarschot (1-0, 4-3). «Mike est désigné pour tirer les penalties. Il en rate rarement. Je suis fier de la réaction des joueurs.» Premier de classe, Perlé s’impose 3-2 à Clervaux qui, lui aussi, menait au score (2-1).



Sam Dunkel au marquage de Sven Weirig. Les Jaune et Noir de Christnach ont signé leur deuxième succès de la saison en écartant Brouch 2-1. Photo: Stéphane Guillaume

Noertzange et la famille Tuzze jouent un sale tour à Echternach

De prime abord, le duel entre Noertzange (6e) et Echternach (1er) était disproportionné. Il l’était encore un peu plus à 2-0 (60e) en faveur des Epternaciens (Vaz Fernandes et Azevedo). «Le Daring est une belle formation et montera en D2. Elle avait gagné 7-0 le match aller. Je n’y croyais plus trop», avoue Fabio Ianelli.



L’envie de soulever des montagnes a pesé lourd dans la balance. Jonathan Tuzze (70e) a relancé le suspense puis son frère Valentin s'est chargé du 2-2 (88e). Merci la famille Tuzze. «L’état d’esprit affiché me comble d’aise. J’ai aligné cinq garçons qui n’avaient pas participé à un seul entraînement de la semaine. En D3, chacun fait un peu ce qu’il veut. C’est comme ça», explique le coach qui quittera le FCN en fin de saison.

«On croise le fer respectivement avec Brouch (9e), Christnach (8e) et Dalheim (10e). Réussir un neuf sur neuf est impératif si on a l’ambition de vouloir monter en D2. Nos rivaux doivent encore en découdre avec Echternach.»

Vainqueur 4-3 de Gasperich, Clémency (4e) réalise la bonne affaire suite au partage entre Schengen (5e) et Schouweiler (2e). Kopstal conforte sa troisième place. Enfin dans une rencontre sans enjeu, Christnach a dominé Brouch 2-1.



Janusz Pruchenski est satisfait de l'état d'esprit affiché par ses joueurs. L'Olympia Christnach a battu le FC Brouch 2-1. Photo: Stéphane Guillaume

Ils ont dit

Janusz Pruchenski (entraîneur de Christnach): «On s’impose 2-1 contre Brouch mais le spectacle n’était guère captivant. En première mi-temps, les visiteurs étaient supérieurs et, sans aucune discussion, méritaient de mener au score. La donne a changé après le repos. Mon équipe a (enfin) pris l’initiative. Les occasions ont été plus nombreuses. En exploiter deux suffit à mon bonheur. Cette victoire constitue un adjuvant moral pour la suite du championnat.»

Gilles Wagner (entraîneur de Kopstal): «Les garçons ont fait le job lors du premier quart d’heure de chaque mi-temps. Sam Felten a réussi un triplé (4e, 50e et 53e), concrétisant de très belles actions. Dalheim était dépassé. On pointe à la 3e place mais il reste beaucoup de travail à accomplir. Le retour des blessés fera du bien pour la reprise le 8 avril.»

Fabian Matagne (entraîneur de Schengen): «Nous avons dominé les débats sans parvenir à inscrire un but. Schouweiler l’a échappé belle car on a frappé deux fois sur la barre transversale. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre (0-0).»



Classement de la série 1

Classement de la série 2