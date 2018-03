Facile vainqueur 6-2 de Folschette, Perlé fonce vers la division 2. Deux matches ont été remis en D3 série 1. En série 2, Schouweiler (2e) remercie Yannick Reiser auteur du but victorieux dans les arrêts de jeu. Dalheim enrage. Echternach caracole en tête.

D3: Perlé file vers la D2, Schouweiler s’impose dans les arrêts de jeu

Facile vainqueur 6-2 de Folschette, Perlé fonce vers la division 2. Deux matches ont été remis en D3 série 1. En série 2, Schouweiler (2e) remercie Yannick Reiser auteur du but victorieux dans les arrêts de jeu. Dalheim enrage. Echternach caracole en tête.

Par Vincent Lommel



18 Carlos Lopes et Perlé ont dominé David Leal Pinheiro et Folschette 6-2. Photo: Serge Daleiden

La désillusion du partage 4-4 face au Racing Troisvierges (5e) est oubliée. Premiers de classe, les Ardoisiers Perlé ont repris leur marche en avant - huit succès en dix journées - et réalisent la bonne opération du week-end: les poursuivants, Rambrouch (2e) et Grevels (3e), qui devaient en découdre (à Grevels) n’ont pas joué. «La rencontre a été annulée. L’arbitre n’est pas venu au terrain», selon Patrick Koecher, entraîneur de l’USR. Dont acte. Beckerich-Bourscheid a aussi été remis.

Lanterne rouge, Folschette a coulé en première mi-temps, surclassé par Perlé qui a frappé fort. «J’avais demandé aux garçons de débuter pied au plancher car je redoutais l’état de la pelouse vu les conditions météorologiques», explique le T1, Gabriel Vieira. Le message a été entendu. «C’était 4-0 au repos.» Tout était dit. «Oui. L’aire de jeu de plus en plus gelée a rendu difficile voire impossible la pratique du football.» 6-2 à l’arrivée. Da Costa (2), Jordan (2), Bressa et Redes ont inscrit les buts à charge de Deboulle et Galuza d’atténuer la sévérité des chiffres. Les trois premiers sièges reviendront au trio Perlé-Rambrouch-Grevels. Heiderscheid/Eschdorf est quatrième.

Schouweiler se reprend

En série 2, le match Schouweiler-Echternach arrêté à la 88e minute (1-2) le dimanche 26 novembre a été rejoué mercredi dernier: les Epternaciens ont gagné 2-1, confortant leur leadership avec six longueurs d’avance. «Ils ont été plus concrets dans le dernier geste», philosophe le mentor de l’Etoile Sportive, Claude Hess qui assure l’intérim - départ de Nico Funck au mois d’octobre - jusqu’en fin de saison. Sa formation a souffert pour mettre à terre Dalheim (10e). «La pelouse était impraticable», remarque le principal intéressé.



«Les Aiglons jouent avec leurs moyens. Ils affichent une mentalité de guerrier(s). Leur objectif était de garder le zéro le plus longtemps possible.» En dépit de plusieurs occasions, de deux tirs sur les piquets, Schouweiler (2e) a peiné à débloquer la situation. Le score était toujours de 0-0… quand Yannick Reiser a trouvé l’ouverture à la 94e minute (1-0). «Oui. On se déplace à Schengen (4e) dimanche. Ce club est dans une bonne dynamique. Les débats seront âpres. Nous voulons monter en D2», assure Claude Hess. Echternach a écrasé 7-0 Christnach (8e). Kopstal (3e) a fait le job à Brouch (2-1).



Ils ont dit



Jean-Pol Bossi (Heiderscheid/Eschdorf): «La victoire 2-1 forgée à Wilwerwiltz est méritée. Elle ne fut pas facile à obtenir chez cet adversaire éminemment sympathique. On a vite marqué par Loperfido (3e). Les locaux ont égalisé via Mustic (54e) mais Moroiani nous offre les trois points (73e). Le match s’est joué sur une pelouse très difficile. Les équipes ont tenu à être fair-play.»

Gilles Wagner (Kopstal): «Joe Hansen délivre mon équipe à la 88e minute (2-1)! Brouch a tiré profit d’une erreur (individuelle) pour égaliser (65e) sur sa première occasion. Je félicite les garçons qui n’ont pas cédé au découragement à 1-1 et, au contraire, ils ont remis l’ouvrage sur le métier. Quelle belle mentalité. Il est vraiment difficile de s’entraîner de manière correcte sur notre terrain. Les absents sont nombreux.»

Jacques Foetz (Gasperich): «Les consignes ont été respectées de la première à la dernière minute. Notre engagement a fait la différence. Le succès 4-1 contre Noertzange ne souffre aucune discussion. Trindade a inscrit un triplé et Neves un but.»

