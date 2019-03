La 17e journée a démontré le degré de forme retrouvé de Munsbach alors que le leader Clemency a encore été battu. En Série 1, Colmar-Berg n’y arrive plus. La sonnette d’alarme est tirée.

D3: Munsbach prêt à en découdre avec Clemency

Par Vincent Lommel



Descendant de Division 2 après une défaite sans gloire (1-2) en match de barrage face à Grevels, sur le terrain de Koerich le 29 mai dernier, Munsbach escomptait briller un étage plus bas. L’entraîneur Théo Malget a tenu onze matches avant de tirer sa révérence. Un bulletin insuffisant de 6 points sur 33 explique son départ à la mi-novembre.



Le duo Alvaro Vaz Portal-Grégory Molitor a sauté dans la brèche et le travail porte ses fruits. La situation sportive s’est améliorée (12 sur 18). Le succès 3-2 ramené de Dalheim précède trois matches à domicile, à chaque fois face à des adversaires intéressants: Clemency (3e), Moutfort/Médingen (5e) et Lasauvage (3e). Des tests grandeur nature. Un triptyque manqué au premier tour (0 sur 9) et qui, clairement, est placé sous le signe de la revanche.



13 Dalheim - Munsbach 2-3. - Le marquage des lignes avant le match. Photo: Michel Dell'Aiera

Le FC Munsbach est donc avide d’en découdre avec Clemency (1er) battu pour la deuxième fois de rang - Gasperich et Schengen - sans marquer le moindre but. D’un autre côté, l’ESC possède… 17 points d’avance sur le barragiste Lasauvage et, par a+b, la montée en D2 ne fait pas l’ombre d’un doute. Les deux dernières rencontres de Kopstal (4e) ont été remises et la possibilité existe de monter sur le podium.

Série 1: Colmar-Berg en difficulté



Reisdorf, deuxième du classement et leader virtuel, et Clervaux, troisième, viennent de damer le pion (3-2 et 2-0) à Colmar-Berg. Les joueurs de Carlos Pereira rendent fou leur entraîneur. «On a gaspillé en première mi-temps mais, surtout, on a livré notre plus mauvais match», peste le technicien.



Si être réduit à dix n’a rien arrangé, l’ASC n’est plus capable de se faire violence, de montrer qui est le patron sur la pelouse. «Voir ça me fait mal au cœur. Je me pose des questions. Monter était l’objectif initial. En continuant de la sorte et à jouer si mal, la situation se complique.»

La venue de Folschette (4e) surpris 2-3 par la lanterne rouge Wilwerwiltz peut permettre de retrouver des couleurs. Ou de plonger encore un peu plus dans la crise. Vainqueur 3-1 de Troisvierges, Reisdorf aligne sept matches sans défaite (23 sur 27).



Ils ont dit

Fabian Matagne (entraîneur de Schengen): «Un très bon match de la part des deux équipes. L’arbitre était à la hauteur. Nous avons été supérieurs dans l’ensemble.» Schengen - Clemency 2-0



Christian Séméraro (président de Folschette): «De très, très loin, notre plus mauvais match. Menés 0-1 après une minute, nous pensions avoir fait le plus difficile en renversant la vapeur au quart d’heure (2-1, Galuza et Kabran). L’exclusion de Lazaar n’a pas facilité la tâche. Grand respect à l’égard de Wilwerwiltz, fair-play, qui a fait le travail. Une bande de copains à rendre jaloux.» Folschette - Wilwerwiltz 3-4



LES CHIFFRES

7: après sept rencontres sans le moindre succès, Wilwerwiltz a retrouvé l’ivresse de la victoire. La dernière remontait au 7 novembre (4-3 à Bourscheid).



4: quatre matches remis (16e journée) sont programmés ce mercredi 20 mars à 20h. Le classement sera impacté. En Série 1: Reisdorf (2e) - Heiderscheid (6e) et Brouch (8e) - Folschette (4e). En Série 2: Kopstal (4e) - Moutfort (5e) et Noertzange (6e) -Dalheim (10e).



Á L'AFFICHE



En Série 1, le duel entre Colmar-Berg (1er) et Folschette (4e) vaudra le détour. Les deux équipes doivent une revanche à leurs supporters suite à la désillusion du week-end. L’enjeu est de taille au classement.