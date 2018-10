Opposé au descendant Moutfort/Medingen, Lasauvage n’a rien laissé au hasard. Une victoire 4-1 qui confirme le bon degré de forme. En série 1, le leader Colmar-Berg a subi sa première défaite. Dernier de classe, Wilwerwiltz s’offre un premier succès.

Sport 3 min.

D3: Lasauvage retrouve des couleurs, un de chute pour Colmar-Berg

Le président de Lasauvage Michel Alves Ribeiro est ravi du partenariat avec le FC Rodange

Opposé au descendant Moutfort/Medingen, Lasauvage n’a rien laissé au hasard. Une victoire 4-1 qui confirme le bon degré de forme. En série 1, le leader Colmar-Berg a subi sa première défaite. Dernier de classe, Wilwerwiltz s’offre un premier succès.

Par Vincent Lommel

Table rase. «La saison 2017-2018 fut catastrophique», avance le président Michel Alves Ribeiro. «Le manque de sérieux et d’engagement des joueurs était incroyable. Il fallait tout changer.» Avec le départ d’une quinzaine d’éléments, l’exode n’était pas un vain mot. Pour continuer à inscrire une équipe en D3, Minière Lasauvage a tenu à renforcer «les liens» avec le club voisin du FC Rodange 91.

«La jeune classe évolue au FCR depuis déjà une année. Nous, nous n’alignons plus aucune équipe. Après discussion, il a été convenu de faire jouer les juniors rodangeois avec notre équipe 1.» Un genre de test. «Oui. Ils obtiennent du temps de jeu et s’aguerrissent au sein d’une compétition pour seniors. L’entraîneur José Pinheiro qui a débarqué de Rodange a l’occasion de les tenir à l’oeil. C’est intéressant.»

Adelino Goncalves Hernani se joue de Pit Fischbach et Ismaël Fernandes Ismael. Lasauvage veut jouer les premiers rôles cette saison. Photo:Vincent Lescaut

Lien de cause à effet, toujours est-il que le début de compétition est une franche réussite. «Comptabiliser dix points après six journées est très satisfaisant. L’objectif avoué est de monter en D2, et même en D1.» Déloger Clémency (1er) et Schengen (2e) ne sera pas facile. «On doit encore les affronter cinq fois au total. Clémency s’est adjugé la première manche (2-0). La saison sera longue. Au risque de surprendre, je préfère rejoindre la D2 après avoir remporté le barrage! Il y a une belle publicité et toujours beaucoup de spectateurs à cette occasion.»

Kopstal (9 sur 9), Noertzange (0 sur 6) et Christnach (0 sur 9) ne seraient pas réfractaires à une place sur le podium. Descendants, Moutfort et Munsbach surprennent… dans le mauvais sens.

Fortunes diverses pour Colmar-Berg et Wilwerwiltz en série 1

Vainqueur 3-2 de Colmar-Berg dans le choc au sommet, Reisdorf n’a pas manqué l’opportunité de revenir à deux points de son adversaire du jour, premier de classe. Folschette a laminé 6-2 Beckerich sur ses terres et conforte sa quatrième place. Dans les profondeurs du classement, Kiischpelt Wilwerwiltz a déroulé face à Troisvierges et décroche un premier succès. Les deux formations occupent de concert le dernier siège.

Ils ont dit

François Kler (président de Clervaux): «Nous menions rapidement et facilement 2-0 avant de voir Brouch égaliser avant le repos puis passer devant à la 50e minute. Prendre un point à l’extérieur est toujours un bon résultat. Un partage logique.» Brouch - Clervaux 3-3

Yves Block (entraîneur de Kopstal): «Dalheim a joué avec des longs ballons. Nous perdions 1-0 et 2-1 à chaque fois en encaissant des buts évitables. Il y avait davantage d’engagement en deuxième mi-temps. Nous avons marqué trois goals en huit minutes. Le plus difficile était fait. Tâchons de poursuivre cette probante série de trois succès de rang.» Kopstal - Dalheim 4-3

Fabien Matagne (entraîneur de Schengen): « La victoire est méritée. Je regrette un passage à vide d’un quart d’heure qui nous coûte deux buts. Je fais tourner l’effectif mais les résultats restent très bons. Tant mieux.» Schengen - Gasperich 5-3



Les chiffres

10 - Christnach-Waldbillig (série 2) a perdu ses deux derniers matchs en encaissant au total dix buts (5-1 et 5-0).

6 - Wilwerwiltz (série 1) avait inscrit trois buts en cinq matches et il en a marqué six dimanche passé.



Pietro Amabili et Moutfort/Medingen ne parviennent pas à décoller des dernières places de la série 2. Photo: Vincent Lescaut

L'affiche



Battu pour la première fois, le leader de la série 1 Colmar-Berg se déplace à Troisvierges, dernier de classe. Le danger guette.

Le classement de la série 1

Le classement de la série 2