D3: Grevels rêve du leadership, Schengen en pleine bourre

Contraint par Wilwerwiltz (8e) au match nul, le leader Perlé sent dans son dos le souffle de Grevels et Rambrouch. Un certain Perlé - Grevels a lieu ce dimanche.

Contraint par Wilwerwiltz (8e) au match nul, le leader Perlé sent dans son dos le souffle de Grevels et Rambrouch. Un certain Perlé - Grevels a lieu ce dimanche. L’enjeu est la première place. «Mon équipe sera prête pour le derby», assure l’entraîneur de l’Excelsior, Yves Hansen. En Série 2, Schouweiler a dicté sa loi à Christnach (2-0) et conforte sa deuxième place. Un siège que lui envie Schengen facile vainqueur 5-1 Kopstal. Retour sur la 13e (des 18) journée en Division 3.



Par Vincent Lommel



Un week-end en or. Yves Hansen et Grevels ne prétendront pas le contraire! Le duel remporté 5-1 face à Troisvierges couplé à la contre-performance (1-1) de Perlé à Wilwerwiltz redistribue les cartes au classement. «Une rencontre empreinte de fair-play. 5-1 est un score forcé», souligne le technicien. «La dernière passe faisait défaut et Verbaarschot a même manqué l’occasion d’inscrire le 0-1. Un défenseur a dégagé, in extremis, le ballon devant la ligne fatidique.» Gaucho Da Silva (50e) débloqua la situation. L’égalisation fut un feu de paille puisque respectivement Gaucho Da Silva (2x), Wilton et Ailton trompèrent la défense du Racing.



«Je ne boude pas mon plaisir», remarque Yves Hansen qui a sorti la calculette. Avec deux points de retard sur Perlé et la perspective de défier les Ardoisiers dimanche après-midi, la première place est en ligne de mire. «En effet, mes joueurs redoubleront de motivation. J’espère que nos supporters se déplaceront en nombre pour nous apporter leur soutien. Nous ne sommes pas favoris.» Perlé s’était imposé 3-1 au match aller. Place à la revanche?



Le résultat fera les affaires de Rambrouch (3e) - vainqueur 1-0 (but de Bill) de Troisvierges - à condition de faire le plein à Bourscheid (6e). Le top 3 est connu mais il reste à savoir dans quel ordre.



Dixième et lanterne rouge, Folschette est déçu du 1-1 ramené d’Heiderscheid/Eschdorf, caressant l’espoir de scalper Clervaux (9e). «Nous mettons tout en oeuvre pour éviter le bonnet d’âne», insiste Christophe Dell’Aera. «Clervaux est à +5. Je ne sais pas si nous sommes en mesure de revenir à sa hauteur.» Dompter le Claravallis est une obligation lors de la 14e journée.

En Série 2, le suspense est total pour le top 3

Derrière le futur champion Echternach - 7-0 (doublé de Mesen et Senkiv, triplé de Walerius) à Gaperich - , la bagarre continue de faire rage pour le podium. Quatre formations lorgnent les deux sièges prisés et se tiennent sur quatre unités: Schouweiler, Clemency, Kopstal et Schengen. Ce dernier s’est relancé en humiliant 5-1 Kopstal lors du match à gagner. «On est en forme! Le groupe progresse mais il faut que cela continue», souligne Fabien Matagne les yeux tournés vers le choc à Echternach. Schouweiler a attendu les cinq dernières minutes (Gaspar et Tria) pour mettre à terre Christnach (2-0). Même résultat pour Clemency contre Brouch.



Ils ont dit



Christophe Dell’Aera (entraîneur de Folschette): «L’arrivée de Laurent Lefèvre au mercato hivernal a fait beaucoup de bien. Son expérience est un plus. Il amène de la sérénité. Nous devions gagner à Heiderscheid mais, malheureusement, mes attaquants ont eu la malchance de croiser le fer avec un gardien local en forme étincelante. C’est comme ça. Il s’agit de notre meilleure prestation collective. On terminera la saison sans pression avec le souhait de continuer à prendre des points. L’équipe sera plus forte en 2018-2019.»

Aldin Mustic (entraîneur de Wilwerwiltz): «Partager l’enjeu avec le leader Perlé est un résultat qui me comble d’aise. 0-0 au repos en dépit de plusieurs opportunités pour mon équipe. Les visiteurs marquent sur penalty. J’égalise sur coup franc à dix minutes du coup de sifflet final.»

Gilles Wagner (entraîneur de Kopstal): «Je félicite Schengen. La victoire 5-1 est amplement méritée. Avec Echternach, c’est, à mes yeux, la meilleure équipe de la série (2). Cette défaite doit nous servir de leçon lors de la dernière ligne droite.»