D3: Folschette six mois plus tard, bagarre à Clemency, Troisvierges efficace

Il reste quatre journées de championnat. En série 1, Perlé a remporté le duel au sommet contre Grevels et conforte son leadership. Vainqueur 3-0 de Clervaux, Folschette s’offre un second succès en quatorze matches. Battu 6-3 par Troisvierges, Heiderscheid enchaîne une quatrième sortie sans succès. En série 2, Dalheim - Clemency (0-1) s’est terminé en bagarre générale.

Par Vincent Lommel

Après deux matches sans victoire et un bilan tristounet d’un point sur six (0-2 contre Rambrouch et 1-1 à Wilwerwiltz), Perlé a repris sa marche en avant, celle qui doit le mener au titre de champion au soir du samedi 19 mai. Le but tardivement inscrit par Jordan (76e) suffit à son bonheur. Posséder trois et quatre longueurs d’avance respectivement sur Rambrouch (2e) et Grevels (3e) avec la perspective d’affronter des équipes qui n’ont plus rien à gagner ni à perdre - Troisvierges (4e), Heiderscheid (8e), Beckerich (5e) et Bourscheid (6e) - est de bon augure pour sabrer le champagne.



La joie est, à un degré différent, sensiblement la même pour Folschette. Six mois après son dernier succès en date - 3-2 contre Heiderscheid le 20 octobre - , la lanterne rouge a surclassé 3-0 (Schmitz et un doublé de Lefèvre) Clervaux, neuvième et pénultième. «On a dominé l’ensemble des débats et avons vendangé un penalty à 0-0. Le moral n’a pas été touché», se félicite l’entraîneur Christophe Dell’Aera. Les efforts ont été récompensés après le repos. «Les joueurs ont continué à aller de l’avant!» Invaincu depuis trois rencontres, Folschette affiche un moral au sommet avant de défier Rambrouch (2e). «Je m’attends à un derby très intéressant.»

Classement de la série 1



En série 2, cela apparaissait comme une évidence et, désormais, c’est une certitude: Echternach sera sacré champion. Le Daring a puni 4-0 Schengen (5e) dans le choc. «L’adversaire est plus fort. Nous ne sommes pas suffisamment efficaces dans le dernier geste. Je n’ai aucun regret», avoue Fabien Matagne. Au classement général, Schouweiler (2e, 4-1 contre Noertzange), Clemency (3e) et Kopstal (4e, 2-1 contre Christnach) ont fait le plein.

Le duel entre Dalheim et Clemency a été particulièrement houleux. «Fernandes a inscrit le seul but à la 40e minute», explique le cornac Jean-Louis Michel. Le climat était hostile en première mi-temps. «Ça chauffait, cela s’échauffait entre les deux bancs. L’arbitre a sifflé un penalty en notre faveur (70e). Ribas l’a manqué. J’ai envie de dire tant mieux… » N’empêche, la situation a dégénéré lors des dix dernières minutes avec deux cartons rouges à l’encontre des Aiglons. «Avdic a été balancé dans les balustrades (85e).» Une première exclusion puis une seconde. «On a le ballon. Il y a un blessé. L’arbitre arrête les débats. Le joueur ne veut pas donner le cuir pour reprendre par une balle en l’air. Le numéro 8 local a plaqué Ribas au sol avant de le frapper. L’entraîneur, le délégué et les remplaçants de Dalheim sont montés sur le terrain. Il y a eu une bagarre générale. Notre président a pensé téléphoner à la police. Sincèrement? J’ai pris ma douche et je suis parti. Je ne peux pas comprendre ce genre d’attitude. Certains se croient en Ligue des champions alors qu’ils évoluent en D3 luxembourgeoise»



Ce court succès permet à l’Etoile Sportive de lorgner la montée en Division 2. « On joue nos rivaux, Schouweiler puis Kopstal. On sera fixé dans quinze jours.»

Classement de la série 2



Ils ont dit



Jacques Foetz (entraîneur Tricolore Gasperich): «Nous avions complètement manqué la deuxième mi-temps face à Echternach (7-0), la semaine passée. Revanchards, les joueurs ont livré une excellente prestation à Brouch. Le succès 3-0 est indiscutable (Guiougou et un doublé pour Trindade).» Brouch-Gasperich 0-3

Gilles Wagner (entraîneur Kopstal): «La victoire 2-1 contre Christnach est logique. Je déplorais de nombreux absents mais le score de 2-0 (Mootz et De Marinis) au repos me comblait d’aise. Par après, on a loupé des occasions et on n’obtient pas un penalty qui était pourtant flagrant. C’est du vol. Christnach revient à 2-1 sur son premier tir. Après la cinglante défaite à Schengen (5-1), mon équipe a retrouvé de la combativité.» Kopstal-Christnach 2-1