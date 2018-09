Programmée mercredi soir, la quatrième journée de Division 3 a vu Folschette retrouver le parfum de la victoire. Sentiment de frustration à Troisvierges. En série 2, Kopstal s’offre un premier succès. Rien ni personne n’arrête Clémency.

D3: Folschette retrouve le sourire, premier succès pour Kopstal

Par Vincent Lommel

Le doute ne s’était pas installé à Folschette mais, n’empêche, l’équipe entraînée par Christophe Dell’Aera tirait la tête après deux défaites de rang (Clervaux et Reisdorf). Les arrivées de garçons expérimentés tels Camara, Lazaar, Latic, Bechet ou Houssou ne sont pas innocentes - sans oublier Laurent Lefèvre déjà là - et, assurément, doivent permettre au club de livrer une campagne de meilleure facture comparée aux années précédentes.

Lanterne rouge, Bourscheid était l’adversaire idéal pour relancer la mécanique. 2-0 est un score qui suffit au coach Dell’Aera. «Une fois n’est pas coutume, on a marqué (Lefèvre, 10e) en premier. Tout est plus facile.» Lazaar a doublé la mise (67e). «Les garçons ont livré une bonne prestation et le fait de ne pas encaisser constitue un autre motif de satisfaction. J’attends le retour des blessés, des suspendus pour gagner en régularité. Au grand complet, nous serons plus forts.»



Battu 5-4 par Beckerich, réduit à dix suite à l’exclusion de Patrick Tefeugang (55e), Troisvierges s’estime lésé. «Grâce à la volonté, on est revenu à 5-4 (80e). Nous aurions pu égaliser mais l’arbitre n’a pas daigné accorder des arrêts de jeu», remarque le mentor Yves Schanck partagé entre satisfaction et déception. Colmar-Berg est premier de classe, Bourscheid bon dernier.



Douze sur douze pour Clémency

16 Luis Laranjo (Kopstal) tente de fausser compagnie à Cesar Vieira (Musnbach). Photo: Serge Daleiden

Facile vainqueur 6-1 de Dalheim, Clémency a encaissé son premier but. Anecdotique pour le T1 Fabio Ianelli heureux du sans-faute de ses couleurs. «Je dispose d’un super groupe qui s’entraîne avec sérieux. Il n’y a rien à redire sur les présences en semaine. Le comité nous soutient à fond sans nous mettre une quelconque pression sur les épaules.»

Schengen (2e) compte trois points de retard et le duo Christnach-Noertzange (3e) cinq. «Le championnat est long», sourit Fabio. Kopstal cède le bonnet d’âne à Dalheim. «Enfin une victoire», s’exclame Yves Block. «Techniquement, tactiquement et physiquement, nous étions supérieurs à Munsbach.» 2-0 après 8 minutes, 3-0 au repos, 4-1 à l’arrivée, la domination s’imposait comme une évidence. «La première mi-temps était parfaite.»

ILS ONT DIT

Carlos Pereira (entraîneur de Colmar-Berg): «C’était un match équilibré. On trouve très vite l’ouverture (5e). Brouch profite de notre apathie pour égaliser (70e). Adilson Barros sauve une pauvre prestation en inscrivant, sur penalty, le 2-1 (80e). On a joué avec le feu.»

Yves Schanck (entraîneur de Troisvierges): «La FLF a programmé six matches en vingt jours. C’est du grand n’importe quoi! Outre la défaite à Beckerich, j’ai perdu trois ou quatre joueurs sur blessure(s).»

Ruben Brito (entraîneur d’Heiderscheid-Eschdorf): «On s’impose 2-1 contre Clervaux. Un match intense. Nous débloquons la situation juste avant le repos (Jardim) et doublons la mise dès la reprise (Bertomeu). Notre adversaire exploitera un manque de communication de mes défenseurs pour relancer le suspense (69e). La chance était à nos côtés en fin de rencontre.»

Claudio Lombardelli (entraîneur de Noertzange): «Menée 2-1 suite à deux buts en deux minutes inscrits par Lasauvage, mon équipe a fait preuve de caractère pour renverser la vapeur et l’emporter 3-2. Que d’occasions manquées.»

DEUX CHIFFRES A RETENIR

2. Deux équipes, Colmar-Berg (série 1) et Clémency (série 2) se targuent d’un carton plein après quatre journées.

0. Zéro pointé pour Bourscheid (série 1). Personne n’a fait pire.

L'AFFICHE

En série 2, la deuxième place sera en jeu lors du choc entre Olympia Christnach (3e) et Schengen (2e) dimanche 30 septembre à 16h.