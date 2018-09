A quelques jours d’accueillir l’Union Titus Pétange en 32e de finale de la Coupe de Luxembourg, Colmar-Berg s’est offert un troisième succès de rang. «On ne joue pas bien», se lamente l’entraîneur Carlos Pereira. En série 2, Munsbach peine à trouver la bonne carburation.

D3: Colmar-Berg ne convainc pas, Munsbach n'y arrive pas

A quelques jours d’accueillir l’Union Titus Pétange en 32e de finale de la Coupe de Luxembourg, Colmar-Berg s’est offert un troisième succès de rang. «On ne joue pas bien», se lamente l’entraîneur Carlos Pereira. En série 2, Munsbach peine à trouver la bonne carburation.

Par Vincent Lommel



4-1, 6-2 et 3-0. Colmar-Berg laisse des miettes à ses adversaires. Sans leur manquer de respect, Carlos Pereira estime, à juste titre, que respectivement Bourscheid, Heiderscheid et Beckerich ne sont pas amenés à jouer les premiers rôles. «Les résultats sont plutôt positifs et l’ambiance est excellente, je l’admets. La manière laisse à désirer car nous ne jouons pas bien. Nos individualités font la différence.»

Face à plus forte opposition genre Clervaux (9 sur 9), Reisdorf ou Folschette, l’ASC saura se jauger. «J’ai hâte d’en découdre.» Ces duels auront lieu en octobre. D’ici là le calendrier est à sa portée - Brouch et Wilwerwiltz - et l'objectif est de conserver le leadership partagé avec Clervaux, vainqueur 5-1 de Bourscheid.



Manuel Barbosa prend le meilleur sur Rafael Correia. Colmar-Berg s'apprête à recevoir l'Union Titus Pétange dimanche en coupe. Un sacré défi. Photo: Serge Daleiden

Un test grandeur nature attend Colmar-Berg dimanche dans le cadre de la Coupe de Luxembourg. «Je crains le pire», souligne le mentor. «Tout dépend du Titus Pétange. Une défaite 5 ou 6-0 serait acceptable. Mais, en fin de match, si le pensionnaire de BGL continue à pousser sur la pédale de gaz, tu peux vite prendre trois, quatre buts supplémentaires.»

Deuxième défaite de rang pour Folschette battu 4-2 par Reisdorf - la rencontre s’est terminée dans la confusion avec des bagarres avec les supporters adverses. «Quatre titulaires manquent à l’appel. Mais je suis mécontent du comportement de certains garçons. Je n’ai pas reconnu mon onze en deuxième mi-temps», peste Christophe Dell’Aera. Bourscheid est lanterne rouge.

Classement de la série 1



Munsbach passe par la fenêtre à Christnach/Waldbillig



Dirigé par l’ancien international Théo Malget, Munsbach n’a pas encore digéré la descente. Avec deux buts inscrits, sept encaissés et deux unités au compteur, le début de campagne est un flop. «Les partages face à Moutfort et Lasauvage étaient corrects. La situation est un peu difficile», avoue le président Lucien Komes.



«Nous comptons six blessés qui seront de retour d’ici dix jours.» Deuxième de classe, Christnach/Waldbillig s’est amusé comme un fou (5-0). «Je dédramatise. L’objectif est de décrocher une place dans le top 3. Tout le club le souhaite. On a bon espoir d’y arriver.» Clémency s’est débarrassé 3-0 de Noertzange et assure sa première place. Lanterne rouge, Kopstal fait peine à voir.

Ils ont dit

Christophe Dell’Aera (entraîneur de Folschette): «Les supporters de Reisdorf étaient très provocants. L’arbitre devait davantage protéger mes joueurs. Sanel Latic s’est fait "détruire" pendant 90 minutes: les adversaires n’ont pas été sanctionnés.»

Jean-Paul Bossi (entraîneur de Beckerich): «On s’est ménagé quinze ou seize occasions franches en trois matches mais on a marqué… deux buts. Je ne dispose pas d’un buteur au sein de mon effectif. Les entraînements sont bien suivis. Deux points sur neuf, c’est insuffisant.»

L'entraîneur de Beckerich Jean-Paul Bossi regrette le manque d'efficacité de ses hommes alors que Carlos Pereira attend plus de ses joueurs. Photo: Serge Daleiden

Francis Kler (président de Clervaux): «Nous continuons sur la bonne voie. Le seul bémol est l’exclusion de Silva Costa pour avoir discuté avec l’arbitre.»

Claudio Lombardelli (entraîneur de Noertzange): «Comme ce fut le cas à Schengen, nous encaissons après trois minutes. Bili verra rouge. Mes joueurs n’avaient pas les jambes pour rivaliser avec Clémency.»

Deux chiffres à retenir

15 - Le gardien de Bourscheid s’est déjà retourné à quinze reprises.

0 - En série B, Clémency n’a pas encore encaissé et Kopstal est à la recherche de son premier but. Destins croisés.

L'affiche à surveiller

Schengen - Moutfort en série 1 avec des visiteurs qui rêvent de scalper Schengen sur ses terres ce mercredi 26 septembre.