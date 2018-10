Fortunes diverses pour les leaders lors de la huitième journée de championnat. En série 1, Colmar-Berg s’est fait surprendre à domicile par Clervaux. Vainqueur de Troisvierges sur le fil, Reisdorf occupe le premier siège. En série 2, le duel au sommet entre Clemency et Schengen a souri au premier cité qui possède six points d’avance sur son invité du jour.

D3: Colmar-Berg dans le dur, Clemency prend le large

La neuvième journée est programmée ce mercredi soir

Fortunes diverses pour les leaders lors de la huitième journée de championnat. En série 1, Colmar-Berg s’est fait surprendre à domicile par Clervaux. Vainqueur de Troisvierges sur le fil, Reisdorf occupe le premier siège. En série 2, le duel au sommet entre Clémency et Schengen a souri au premier cité qui possède six points d’avance sur son invité du jour.



Par Vincent Lommel

Démentiel. Entre les matches de la Coupe de Luxembourg, de la coupe FLF et ceux de la compétition domestique, les joueurs de D3 n’arrêtent pas, ou si peu. Trois matches en série 1 et cinq (sur cinq) en série 2 se disputent ce mercredi. Les organismes souffrent. Ceci explique, peut-être, le surplace de Colmar-Berg (3 sur 9) qui a manqué une superbe possibilité de larguer Clervaux. C’est loupé.



«Si la défaite 2-1 est imméritée, on retient le résultat», peste Carlos Pereira. L’entraîneur regrette le manque de réalisme des siens: «On s’est même permis le luxe de manquer un penalty.» Battu par Reisdorf (1er) et Clervaux (4e), les limites de l’ASC apparaissent au grand jour. «Je pressentais le pire il y a un mois. Malheureusement, j’avais vu juste. Nous rendons visite à Folschette mercredi.»



La pression pèse. «En cas de mauvais résultat, la dégringolade continuera au classement. Aux joueurs de réagir.» En s’imposant dans les arrêts de jeu (90+3), Reisdorf réalise une affaire en or et vire en tête. Folschette (3e) a fait le travail à Wilwerwiltz (2-0). Les positions se resserrent.

Huit sur huit pour les hommes de Fabio Ianelli, l'entraîneur de Clemency est fier de ses hommes. Photo: Stéphane Guillaume

Fabio Iannelli est «fier des garçons»

En s’imposant 2-0, Clemency (1er) relègue Schengen (2e) à six longueurs - Lasauvage (3e) pointe à huit. Un viatique intéressant à défaut d’être décisif et qui ne doit pas occulter un huitième succès de rang. Une performance de choix. «Je suis très fiers de mes joueurs. Le comité fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions possible», se félicite Fabio Iannelli. «Nous avons livré un match solide face à une belle équipe de Schengen qui, pour la première fois, n’a pas marqué. L’arbitrage était bon.»



A Schengen, le discours de Fabien Matagne est différent. «Je ne suis pas déçu par la défaite. Les locaux avaient plus envie. Ils méritent leur succès. Il n’y a pas eu beaucoup de jeu ni d’occasions des deux côtés. La fédération aurait pu désigner un arbitre d’un meilleur niveau surtout pour un match au sommet.» Un but suffit au bonheur de Kopstal pour conforter sa quatrième place.



Ils ont dit



Yves Schanck (entraîneur de Troisvierges): «Avec pas moins de quinze absents, j’ai titularisé cinq juniors et deux joueurs de l’équipe réserve. Nous avons joué notre meilleur match et nous méritions un point. Reisdorf a marqué dans les arrêts de jeu. On occupe la dernière place. Avec le nouveau système du championnat (27 journées), on a encore de nombreuses rencontres pour remonter la pente .» Reisdorf - Troisvierges 2-1

Yves Block (entraîneur de Kopstal): «Il s’agit de notre première rencontre sans encaisser! On a eu la possibilité d’inscrire davantage qu’un but mais, d’un autre côté, mon gardien a réalisé plusieurs belles parades.» Christnach - Kopstal 0-1

Ricardo Manuel Soares (entraîneur de Dalheim): «Je ne comprends pas pourquoi l’arbitre a fait jouer… 53 minutes en deuxième mi-temps. On possède la troisième meilleure attaque (18). Avoir la défense la plus perméable (29) s’explique: penalties, coups francs, corners inexistants et hors-jeu non sifflés.» Munsbach - Dalheim 2-3

Fabien Matagne et Schengen accueillent Lasauvage dans le match au sommet de la série 2. Photo: Stéphane Guillaume

Les chiffres

4 - Quatre défaites de suite pour Heiderscheid-Eschdorf.

1 - Premier match sans trouver le chemin des filets pour Schengen et sans encaisser pour Kopstal. Christnach a marqué une fois lors de ses cinq dernières sorties.

L'affiche

Les rencontres de ce mercredi Folschette - Colmar-Berg (série 1) et Schengen - Lasauvage (série 2) auront pour enjeu la deuxième place du classement.

