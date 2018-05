La seizième journée de championnat n’a réservé aucune surprise en série 1. Perlé (1er), Rambrouch (2e) et Grevels (3e) ont empoché la totalité de l’enjeu. Humilié par Rambrouch, Clervaux est dernier de classe (10e). En série 2, Kopstal (5e) s’effondre. Clémency (3e) réalise une affaire en or alors que Schengen (4e) est à l’affût.

D3: Clervaux touche le fond, Perlé garde le cap, Kopstal n’avance plus

La seizième journée de championnat n’a réservé aucune surprise en série 1. Perlé (1er), Rambrouch (2e) et Grevels (3e) ont empoché la totalité de l’enjeu. Humilié par Rambrouch, Clervaux est dernier de classe (10e). En série 2, Kopstal (5e) s’effondre. Clémency (3e) réalise une affaire en or alors que Schengen (4e) est à l’affût.

Par Vincent Lommel



Bill, un doublé de Croix, Schaefer et Fernandes. Les joueurs de Rambrouch ont martyrisé la défense de Clervaux à la ramasse. 5-0, le compte est bon. Une prestation catastrophique. «Non, il existe pire», souligne le président François Kler. «C’était un naufrage collectif. Paradoxalement, nous aurions pu ouvrir la marque. A 0-1, le moral a baissé.» Auteur d’un premier tour de qualité fort moyenne - 7 points sur 24 - , le Claravallis signe un deuxième encore plus… médiocre. Le bilan est famélique (4 sur 24). Il reste à en découdre avec Wilwerwiltz (6e) et Grevels (3e) pour sauver ce qui peut encore l’être: éviter le bonnet d’âne que lui a gentiment cédé Folschette suite à son probant succès 4-1 contre… Wilwerwiltz.



«Ce n’est pas la panique à bord mais, en effet, la saison est ratée», admet l’homme fort. Le souhait de jouer un rôle intéressant est un flop. Grandeur et décadence. Le duo Jaworucki-Koltunski est-il sur le départ? « Le comité doit prendre du recul et procéder à une analyse de la situation. Une décision sera prise d’ici quinze jours.»



Statu quo en tête. Vainqueur 4-0 d’Heiderscheid/Eschdorf, Perlé conserve son leadership. Rambrouch et Grevels n’abdiquent pas. Le trio de tête possède une autoroute d’avance sur Troisvierges, quatrième, relégué à douze longueurs.

Série 2: Kopstal dit adieu au top 3

Derrière le champion Echternach, Schouweiler possède un pied et quatre orteils en D2. Le suspense concerne l’attribution du troisième siège. Facile vainqueur de Kopstal (5-1), Clémency (3e) bagarre avec Schengen (4e) qui a fait le travail à Brouch (2-1). Une unité sépare les deux rivaux. A vos pronostics.



Kopstal glisse à la cinquième place. «A 2-0 (44e), on a complètement craqué», se lamente Gilles Wagner. «Les innombrables blessés nous jouent un vilain tour depuis la reprise en mars. Je me focalise sur la prochaine campagne. On a un mois pour construire un effectif solide.»

Perlé est proche du titre. Gabriel Vieira attend de ses hommes qu'ils finissent le travail contre Beckerich et Bourscheid. Photo: Stéphane Guillaume

Ils ont dit



Gabriel Vieira (entraîneur de Perlé): «Gagner 4-0 ne se refuse pas. Une belle victoire. La manière me comble d’aise car, comme c’était le cas en début de championnat, mon équipe a développé un football offensif. Le plaisir était là. C’est de bon augure en vue des deux derniers matches qui doivent nous mener au titre (Beckerich et Bourscheid).» Perlé - Heiderscheid 4-0



Yves Hansen (entraîneur de Grevels): «Bourscheid composait avec beaucoup de blessés. Notre adversaire a ouvert la marque mais on a égalisé dans la foulée. La messe était dite au repos (3-1) et le score de 6-1 (4x Gaucho Da Silva et 2x Nilton Alves) n’est pas forcé. Le souhait est de remporter les deux dernières rencontres (Folschette et Clervaux), d’être deuxième et pas troisième et ainsi éviter le match de barrage. Rambrouch (2e) affronte respectivement Heiderscheid et Wilwerwiltz: ces formations sont capables de gagner ou partager l’enjeu.»Bourscheid - Grevels 1-6

Yves Schanck (entraîneur de Troisvierges): «Mes deux gardiens et mes attaquants manquaient à l’appel pour le déplacement à Beckerich. L’arbitre nous adresse une carte rouge après vingt minutes. On s’incline 3-2 mais il y aurait dû avoir davantage de buts de chaque côté. Le comité prépare la prochaine saison. Troisvierges montrera un autre visage.» Beckerich - Troisvierges 3-2



Jacques Foetz (entraîneur Gasperich): «Malgré un «onze» remanié, on a longtemps tenu tête à Schouweiler avant de craquer lors des dernières minutes et encaisser le but fatidique dans les arrêts de jeu. Mon équipe n’a pas eu beaucoup de succès cette saison tout en essayant de jouer un football propre. Schouweiler prouve que le bon vieux «kick and rush» peut toujours fonctionner en D3. Je lui souhaite bonne chance en D2.» Schouweiler - Gasperich 2-1



Tom Majerus et Stéphane Muller au pressing sur Chris Leonardy. Perlé a dominé le Racing Heiderscheid-Eschdorf 4-0. Photo: Stéphane Guillaume

