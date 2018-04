Le choc du week-end de la Division 2 a tourné à l’avantage de la Jeunesse Useldange, victorieuse sur la pelouse de Schieren (1-2), et qui possède désormais deux points d’avance sur l’équipe de Nilton Rocha. Dans la série 2, Walferdange aligne une troisième victoire consécutive.

D2: Useldange prend les commandes de la série 1, Walferdange enchaîne

Par Thibaut Goetz

Véritable rencontre au sommet entre le leader et son dauphin dimanche à Schieren. Le choc a profité à Useldange qui prend les rênes de ce championnat, jusque-là dominé de la tête et des épaules par Schieren, quasiment en tête depuis le début de la saison. Avec 49 points Useldange est désormais le nouveau leader avec deux points devant Schieren et trois points devant l’USBC qui termine la saison en boulet de canon, présageant beaucoup de suspense dans la course au podium.



18 Josi Correia anticipe devant Arber Tahirsylaj mais au final, Schieren s'est incliné 1-2 contre Useldange. Photo: Stéphane Guillaume

Du côté d’Useldange, l’entraîneur Rasmin Kalabic était bien entendu ravi de ce résultat acquis chez l’ex-leader: «C’était vraiment un match difficile, un véritable derby avec beaucoup de spectateurs. D’ailleurs je voudrais adresser mes respects à Schieren ainsi que remercier nos supporters qui sont toujours présents ainsi que le comité. Au bout de dix minutes on marque le 0-1, et on a continué à jouer de façon disciplinée sur le plan tactique. Merci aux joueurs pour leur engagement et leur discipline, c’était important dans ce match. En deuxième mi-temps à la 58e minute, Joao Freitas a inscrit le 0-2. L’arbitre siffle ensuite un penalty contre nous, un fait de jeu qui se discute. Schieren a voulu pousser à la fin mais tout s'est bien terminé pour nous.»

Après ce résultat importantissime dans la lutte pour la montée, Rasmin Kalabic se montre tout de même prudent, Useldange affrontera l’USBC dimanche prochain: «Ce n’est pas encore fini, je pense qu’on a déjà un pied en Division 1, mais tout reste possible. On doit continuer dans cette voie et faire preuve de discipline. Mercredi, on va jouer à Harlange qui se bat pour son maintien et ensuite dimanche ce sera l’USBC. Si on prend six points ce sera très bien. Mais il faut toujours faire attention!». La fin de saison de la série 1 s’annonce d’ores et déjà palpitante.

Ils ont dit

Celso Tavares (après le nul 0-0 de Gilsdorf face à Reisdorf): «Un match nul 0-0 qui pour moi a le goût d’une défaite. On s’est créé beaucoup d’occasions de but que l’on n’a pas réussi à concrétiser. Le foot c’est comme ça, pas de but, pas de victoire. Il y a des jours comme ça ou on aurait encore pu jouer 90 minutes supplémentaires que le ballon ne serait toujours pas rentré. Je voulais également souhaiter tout le bonheur du monde à Diogo Profirio qui quitte l’équipe pour retourner dans son pays d’origine».

Patrick Kettmann (après la victoire de Diekirch 1-2 à Larochette): «C’est une victoire méritée, on a bien joué et notamment au niveau du pressing. On a joué contre une bonne équipe de Larochette mais la victoire aurait pu être plus large si on regarde les belles occasions que nous avons obtenues, et puis ce penalty que l’arbitre ne nous donne pas… ».

Fréderic Cicchirillo (après la victoire de Walferdange 4-1 face au Luna): «Le Luna marque au bout de dix minutes avec Piskor. Nous avons très bien réagi en étant efficaces devant et nous menons logiquement 3-1 à la mi-temps grâce à Carlos Gomes, Sissé et Macedo. En deuxième mi-temps, le Luna pousse sans parvenir à être dangereux et nous tuons le match par l’inévitable Macedo qui marque son treizième but de la saison. Mon sentiment est qu’avec l’attitude et la qualité que j’ai vues samedi soir, on peut avoir des regrets sur les points perdus en cours de saison… »

Semir Omerovic (après la victoire du Vinesca Ehnen 4-2 face à Lasauvage): «En première mi-temps, le niveau des deux équipes était très bas, on marque le 1-0 grâce à une erreur du gardien adverse. Par la suite, on a arrêté de jouer au foot et l’adversaire a repris la main sur le match en menant 1-2. A la mi-temps, on a changé la tactique de jeu et on a commencé à jouer plus sérieusement et de façon plus agressive. Conséquence: on marque trois buts en 25 minutes pour finir à 4-2. Ce n’est pas toujours facile de gérer une équipe et la motiver quand on joue le milieu de tableau mais on va essayer de prendre un maximum de points pour terminer la saison correctement».