La Division 2 a rendu ses derniers verdicts, Useldange décroche le titre en série 1, alors qu’en série 2 le ticket de barragiste est tombé dans l’escarcelle de Bettembourg, tombeur de Itzig.

D2: Useldange fête son titre de champion, l'USBC et Bettembourg barragistes

Par Thibaut Goetz

Clap de fin pour le championnat de Division 2. Pour le titre de champion en série 1 il n’y avait guère de suspense, et la Jeunesse Useldange a fêté un titre qui vient souligner le travail et le parcours quasiment parfait de tout un club lors de la phase retour.



Rasmin Kalabic était bien évidemment aux anges après la victoire 2-0 contre Redange: «Redange était venu pour gagner le match, on n’a pas joué à 100%, dans la tête on savait qu’on était champion alors ça a pesé sur la concentration autour de ce match. On a gagné 2-0, on a eu quelques occasions aussi pour alourdir le score…».

A peine la saison terminée que le technicien de la Jeunesse Useldange se projette sur la prochaine en Division 1: «Je voulais déjà remercier mes joueurs et le comité pour cette belle saison, tout le monde a donné le coup de main pour réaliser l’objectif. On a déjà fait quelques transferts pour la saison prochaine mais ce n’est pas encore fini».



22 Le comité d'Useldange avaient mis les petits plats dans les grands pour cette dernière rencontre de championnat. Les joueurs étaient accompagnés de la fanfare pour leur entrée sur la pelouse. Photo: Stéphane Guillaume

Dans le même temps, la lutte pour la deuxième place faisait rage entre Schieren et l’USBC, et c’est finalement ces derniers qui ont accroché les barrages et affronteront Belvaux pour rejoindre éventuellement la Division 1.



«On n’était pas bien contre Schieren, on a été mené dès le début, c’est le foot. On a ramé un peu et la victoire est méritée pour Schieren. Beaucoup de joueurs étaient nerveux, du fait de leur âge et de l’enjeu. Beaucoup avaient également le plan B du barrage en tête, il nous manquait des joueurs qui étaient en vacances», explique Joao Pereira.

Et le coach de Berdorf-Consdorf de poursuivre: «Le barrage contre Belvaux sera extrêmement difficile, on a conscience de cela, on va s’entraîner pour gagner ce duel, il faudra se donner à fond, certains avaient peur d’être suspendus… Je pense qu’on sera plus libéré lors du barrage, certains ont fait leur plus mauvais match de la saison. On est capable de battre Belvaux. Je regrette que nos voisins de Biwer descendent!»

Ils ont dit



Sébastien Marrasco (après la défaite de Itzig 1-3 face à Bettembourg): «On n’a pas su refaire nos performances habituelles sur ce match. Bettembourg mérite sa victoire, ils ont été supérieurs, ils ont abordé le match comme il fallait, avec beaucoup de mouvements. On a eu la trouille, on n’est pas rentré dans le match, on encaisse et puis les circonstances ont fait que… On perd Golette au bout de dix minutes, après trente minutes notre défenseur central sort à cause d’une blessure assez grave au genou, juste avant la mi-temps on perd un autre joueur sur claquage. C’était compliqué, on encaisse un autre but, et puis notre gardien prend un jaune-rouge du coup, on a fini avec un joueur de champ dans les buts. On s’est trop mis la pression, j’ai pourtant essayé de libérer les joueurs. On démarre la saison avec 14 départs, et la satisfaction c’est de pouvoir jouer avec 6 joueurs du club, des jeunes. La 4e place est la nôtre, on n’a pas réussi à passer cette étape. Chapeau à Bettembourg pour leur phase retour, je suis déçu mais c’est la loi du sport. Aligner six ou sept jeunes titulaires dans une équipe de Seniors 1 c’est une belle satisfaction, je ne suis pas déçu de notre saison on va continuer sur cette voie-là, avec un rôle plus intéressant la saison prochaine. Je garde 90% des joueurs, ils se sentent bien ici».

Jean-Marc Gattullo (après la victoire de Bettembourg 1-3 à Itizg): «On a fait un très bon match, on marque sur un beau mouvement avec Haddadi, après on a fait tourner le ballon, on a eu nos occasions, on marque tout de suite en début de seconde période (47e minute). Haddadi signe le triplé à 20 minutes de la fin. On a fait un match sérieux, Itzig a fait une belle saison mais ils ont eu du mal à rentrer dans cette rencontre. On a fait un pressing assez haut et ils ne s’y attendaient pas. Maintenant, il va falloir finaliser cette superbe deuxième partie samedi contre Wincrange. Je ne connais pas trop l’adversaire, je vais me renseigner sur eux, ils ont deux bons attaquants. Dans le nord, le jeu est plus physique que dans le sud. On mérite vraiment de monter sur la deuxième partie de saison, tout le club est derrière nous, on ne veut décevoir personne, on veut aller au bout. Ça reste un match de foot, ils voudront sauver leur peau aussi mais on veut aller au bout!».

Classement de la série 1

Classement de la série 2