On a vécu un dimanche animé en Division 2. Avec notamment une véritable raclée (8-0!) infligée par le SC Ell à Harlange-Tarchamps, ainsi qu'un match nul fertile en buts (2-2) entre Gilsdorf et Koerich-Septfontaines en Série 1, et la deuxième défaite de Remich-Bous en deux semaines dans la Série 2.

D2: nouvelle défaite pour Remich-Bous, Gilsdorf et Koerich dos-à-dos

Par Thibaut Goetz

Les matches se sont enchaînés à une cadence infernale ces dernières semaines en Division 2, et même lorsqu’on s’appelle Remich-Bous, ce rythme commence à peser. Preuve en est la deuxième défaite subie par l’URB en l’espace de onze jours. D’abord battus par le Luna Oberkorn (1-2) lors de la mise à jour de la 13e journée effectuée le 14 mars dernier, les hommes de David Spir se sont cette fois inclinés face au Syra Mensdorf (1-3).

Pour l’entraîneur du club fusionné, le résultat aurait pu être totalement différent avec plus de réalisme: «On doit gagner 3-0 à la mi-temps, mais on loupe soit le dernier geste, soit la dernière passe sur certaines actions. On reprend bien en deuxième mi-temps, mais on prend un but plutôt gag contre notre camp, un but hors-jeu et un troisième consécutif à notre passivité. On perd un match à notre portée. Si on veut jouer à l'étage du dessus, il faudra élever notre niveau à chaque match et jouer plus intelligemment».

14 Luis Manuel Barros Andrade (à g., Gilsdorf) au duel avec Marian Dimitru Nasui (Koerich-Septfontaines, en rouge) Photo: Michel Dell'Aiera

Mais David Spir ne cherche pas d’excuses pour justifier cette défaite: «On enchaîne les matches, et j’ai senti certains joueurs fatigués. Mais on ne va pas se cacher derrière cela, surtout que l’on pouvait se faciliter le match en première mi-temps, mais nous ne l’avons pas fait…».



Après les huitièmes de finale de la la Coupe FLF programmés ce week-end, la Division 2 reprendra ses droits le mercredi 4 avril avec la 15e journée, qui avait été reportée en février.

Ils ont dit

Celso Tavares (entraîneur de Gilsdorf): «J'ai assisté à un bon match de mon équipe. Je pense qu’on a été supérieurs sur tous les plans. La prestation de mes joueurs a été fabuleuse. Malheureusement, l’arbitre nous vole deux points. Les critères n’ont pas été les mêmes pour les deux équipes. Au moment où nous menions 2-0, il siffle deux penalties imaginaires pour Koerich-Septfontaines, alors qu’il aurait pu en siffler... trois très clairs en notre faveur. Je suis déçu du résultat, mais très heureux de la prestation du groupe. Bravo à Dany Bothelo et Elmar Dias pour leurs buts ». Gilsdorf - Koerich-Septfontaines 2-2

Celso Tavares (entraîneur de Gilsdorf): «L’arbitre siffle deux penalties imaginaires pour Koerich-Septfontaines, alors qu’il aurait pu en siffler... trois très clairs en notre faveur.» Photo: Michel Dell'Aiera

Sébastien Marasco (entraîneur d'Itzig): «On a senti tout de suite que c’était le cinquième match en dix jours. Notre succès est mérité. Les conditions étaient pourtant difficiles, avec un terrain qui est un vrai champ de patates. Je ne sais pas comment on peut s’entraîner et jouer là-dessus. C’est une victoire tirée par les cheveux, on commence à payer le surplus, surtout que notre effectif est réduit. C’est une victoire où l’équipe a montré de la discipline. Ce ne fut certes pas un grand match, mais j’ai senti une équipe motivée. On marque par Goncalves, et ensuite on a fermé la boutique, on s’est contentés du 1-0. Tout le monde se bat pour prendre des points, il y avait une équipe agressive en face, mais on a fait preuve de rigueur, de discipline et de combativité. Ce sont trois points pris avec le courage. Cette semaine de repos complète va nous faire du bien pour récupérer nos blessés. Notre dernière défaite remonte au 5 novembre, et sur les cinq derniers matches, on a pris treize points, ça peut nous offrir de belles possibilités pour la suite.» CeBra - BW Itzig 0-1



Cédric Philippe (entraîneur du Luna Oberkorn): «On est dans le dur depuis la reprise! Pour moi, la défaite n'est pas forcément méritée, on a fait preuve de naïveté et on prend un but. Mais, au-delà de la défaite, c’est encourageant, car on a repris confiance en nous. Je n’aime pas la défaite bien sûr, mais celle-ci peut nous permettre de repartir de l’avant. On a réussi à battre Remich-Bous, mais on enchaîne mal derrière; on est un peu instable. On a un peu moins de pression, notre effectif est jeune, et ce n’est pas facile tous les jours.» Merl-Belair - Luna Oberkorn 1-0

Daniel Porte (entraîneur du CS Oberkorn): «On essaye de ressouder le groupe; désormais, on se réunit vers 11h30-12h les jours de match, on mange ensemble, tout le monde est présent, et la courbe est repartie dans le bon sens. A l’aller là-bas, on avait marqué tardivement; cette fois-ci, les joueurs ont mis le pressing qu'il fallait sur tout terrain. On marque au bout de 15 minutes, et au lieu de 3-0, on aurait pu finir à 4 ou 5-0. Moutfort est un concurrent direct pour le maintien, et devait venir faire un résultat chez nous. Du coup, on ne leur a pas laissé l’occasion d’y croire et on a maîtrisé le match, le tout dans un bon esprit.» CS Oberkorn - Moutfort 3-0