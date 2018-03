Les rencontres disputées en semaine et le week-end s'enchaînent pour remettre à jour le calendrier, les résultats ne remettent pas en cause profondément la hiérarchie.

D2: logique respectée entre Feulen et Larochette, Itzig proche du podium

Par Thibaut Goetz

Malgré des températures glaciales, aucune remise n’a été constatée dans les deux séries. En Série 1, sur les sept rencontres au programme de la 18e journée, une seule s'est soldée par un match nul, celle opposant l’US Feulen au Rupensia Larochette. Après leur défaite à Useldange (4-1) dans cette semaine anglaise, Feulen a failli mordre la poussière une deuxième fois. Bien lancés par Mota (1-0, 41e) juste avant la pause, les hommes de George Fernandes se sont fait rejoindre puis dépasser au score, avant l’égalisation d’André Bastos pendant le temps additionnel (2-2, 90+2).

George Fernandes l’entraîneur de l’USF avait vite fait de livrer son analyse après ce cinquième match nul de la saison: «C’est un match nul logique entre deux équipes qui ne méritent pas plus que leurs positions actuelles au classement». Feulen et Larochette restent en effet englués dans le ventre mou du championnat, respectivement aux 7e et 9e places.

Le technicien livre aussi ses impressions sur la saison actuelle, ainsi que les perspectives concernant son club: «Cette saison, je la vis comme des montagnes russes. Nous arrivons parfois à bien combiner avec des mouvements géniaux mais il y a aussi de la médiocrité. Il nous manque tout simplement de la stabilité, tant au niveau individuel qu’au niveau du groupe. Cependant, je suis très confiant pour le futur, il y a un projet en phase de construction et il y aura forcément beaucoup de changements».

Georges Fernandes, l'entraîneur de l'US Feulen est mitigé sur la saison que livrent ses joueurs. Photo: Stéphane Guillaume

Ils ont dit



Celso Tavares (après la victoire de Gilsdorf à Hosingen 1-2): «Le match n’a pas bien commencé pour nous, on était un peu nerveux et le terrain difficile à jouer. Après vingt minutes, on a commencé à prendre le match en main et on s’est procuré quelques occasions de but, mais généralement quand on est dans le bas du classement c’est toujours difficile de concrétiser… A la mi-temps, on a corrigé quelques positions et ensuite on a marqué deux buts grâce à Edwin Muratovic. Le résultat est logique, cela fait des semaines que le groupe travaille à 100% et je le félicite. Et je souhaite également un bon rétablissement à Michel Delgado de Hosingen».

Sébastien Marrasco : (après la victoire 0-2 de Itzig à Munsbach): «Cela fait 9 points en une semaine! C’est une victoire méritée, elle est dans la continuité de ce qu’on a produit ces derniers temps, on marque un but par mi-temps mais on aurait pu faire la différence avant. Nous avons bien maîtrisé la première période, Munsbach a un peu plus poussé en deuxième, mais on n’a pas été mis en danger, le résultat est logique. Il y a eu une remise en question niveau tactique, je suis passé désormais sur un 4-3-3, cela nous convient mieux, on prend moins de but, on est plus solide et on se crée des occasions. Quand on gagne c’est facile de garder cette ambiance dans le groupe, mais il faut rester les pieds sur terre, on était cinquième ou sixième il n’y a pas si longtemps. On dit toujours qu’on ne change pas une équipe qui gagne, mais les joueurs doivent faire les efforts, quand on garde cette continuité je suis content de jouer tous les 3 jours».

Daniel Porte (après la victoire 1-2 du CS Oberkorn à Lasauvage): «Ça fait dix jours qu’on fait tout pour créer une prise de conscience collective parce que les résultats n’étaient pas ceux escomptés malgré un groupe de qualité. Il était temps de se rendre compte de la situation, et on a essayé de comprendre ce qui n’allait pas. On œuvre pour reconstruire un groupe, la victoire de mercredi contre le CeBra nous a relancés. Dimanche contre Lasauvage, malgré un début de match équilibré, on prend un but mais on a su rester calme. Dans l’esprit, les joueurs ont compris ce que j’attendais et on a repris l’avantage avant la mi-temps. On aurait pu alourdir le score mais on n’a pas concrétisé. Avec ces deux matches gagnés, on se remet en selle et on a retrouvé un groupe et un bon esprit».

Jean-Marc Gattullo (après le nul 2-2 de Bettembourg face au Syra Mensdorf): «On passe à côté de la première période, parce qu’on a eu malgré tout l’opportunité d’ouvrir le score. On fait une très grosse deuxième mi-temps face à une équipe qui a bien défendu. Selon moi, on méritait mieux sur ce match».



Frederico Vieira protège le cuir malgré le pressing de Luis Maia. Photo: Stéphane Guillaume

