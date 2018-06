Classé sixième en Division 2, Série 2 la saison écoulée, la Résidence Walferdange a enrôlé un nouvel entraîneur et huit joueurs. Rayon départs, cinq éléments s'en vont et un autre joueur est prêté.

D2: la Résidence Walferdange a bouclé son marché

Jean-François COLIN

Successeur de Frédéric Cichirillo à la Résidence, le nouvel entraîneur, le Français Vincent di Gennaro (46 ans), emmène avec lui dans ses bagages du Red Star Merl-Belair Michel Monteiro (défenseur), Laurent Moes (défenseur) et Valdo Vaz (attaquant); tous trois sont des transferts définitifs.



Autres transferts définitifs: Diogo Troncao (milieu offensif) arrive de Beggen et Rui Almeida (milieu) débarque du Minerva Lintgen, alors que Ben Greiveldinger et Lucas Mendes (deux défenseurs), qui étaient en prêt cette saison, sont transférés définitivement de l’Avenir Beggen, tout comme l'est Mike Molitor de l’Alisontia Steinsel.



En outre, les prêts de Fernando Ferreira (milieu, AS Colmar-Berg) et Carlos Gomes (attaquant, Aiglons Dalheim) sont prolongés. Chris Ortis (US Hostert) et Rick Bourgeois (Avenir Beggen) sont, eux, prêtés pour une année.

Du côté des départs, Christian Schmit est transféré définitivement à Koerich-Septfontaines, tout comme Kaique Novaes au Rupensia Larochette. De plus, Gilles Kolbet s'en va à Lorentzweiler, Djony Furtado au Red Star Merl-Belair, et Jon Sylaj au FC CeBra.



Enfin, si Loan Rickal (milieu) est prêté à l’Union Remich-Bous, le prêt d’Amine Hamouni à Lorentzweiler est quant à lui prolongé d’une saison.