On approche du verdict final et à deux journées de la fin, la lutte est toujours acharnée en série 2 entre le Syra Mensdorf, Itzig, Bettembourg et Merl pour le deuxième ticket vers la Division 1 et la place de barragiste. Ce dimanche c’est Itzig qui a tiré les marrons du feu.

Sport 13 4 min.

D2: Itzig se paye Mensdorf, Remich-Bous sacré en série 2

L'Union Remich-Bous de retour en D1

On approche du verdict final et à deux journées de la fin, la lutte est toujours acharnée en série 2 entre le Syra Mensdorf, Itzig, Bettembourg et Merl pour le deuxième ticket vers la Division 1 et la place de barragiste. Ce dimanche c’est Itzig qui a tiré les marrons du feu.

Par Thibaut Goetz

Quatrième avant le coup d’envoi le Blo-Wäiss Itzig a profité du nul de Bettembourg sur le terrain du Luna Oberkorn (1-1), mais a surtout réalisé une très belle performance en battant 3-1 le Syra Mensdorf, l’actuel second loin derrière l’Union Remich-Bous, assurée de monter en D1 la saison prochaine. Trois points précieux conquis en deuxième mi-temps, après l’ouverture du score précoce du Syra. Avec une meilleure différence de buts (+16) contre +13 à Bettembourg, les hommes de Tino Marrasco réalisent la bonne opération du jour.



L’entraîneur du Blo-Wäiss ne cachait pas sa satisfaction après un match compliqué à gérer: «C’est largement mérité, on a fait un bon match, on était présent, le score évolue à la fin. Ce n’est pas évident en fin de saison, on a essayé de poser, de construire le jeu. On égalise, ils ratent un penalty, on pousse et on marque sur coup-franc à la 91e minute, et on marque à nouveau par Golette à la 93e minute qui a dribblé le gardien. Cela va se jouer entre Bettembourg, Itzig, Mensdorf et Merl, ça donne de l’interêt au championnat, ça laisse un peu d’ébullition. Je suis fier des joueurs, ce n’était pas évident, on tire tous dans le même sens».

Du côté de Mensdorf, la spirale négative a du mal à être enrayée, les hommes de Claude Leogrande enregistrent là leur troisième défaite consécutive, le Syra va vite devoir réagir s’il ne veut pas voir les efforts de toute une saison s’évanouir juste avant le terme de la compétition.

«On avait trois suspendus, deux blessés, on s’est bien battu. On a mené très vite, ils ont poussé, égalisé, on manque un penalty malheureusement. C’était un beau match, une équipe d’Itzig pas mal du tout, un point aurait été bien. On avait une période ou tout nous réussissait et maintenant la chance nous tourne le dos. Dimanche, je récupère tout le monde. Nous sommes toujours bien placés, nous avons notre destin entre nos mains», estime Claude Leogrande qui reste, malgré tout, serein.



13 Alexandre Pereira (Itzig) cherche le ballon. Domenico Del Bene (Mensdorf) est lui en équilibre instable. Photo: Michel Dell’Aiera

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Alexandre Pereira (Itzig) cherche le ballon. Domenico Del Bene (Mensdorf) est lui en équilibre instable. Photo: Michel Dell’Aiera Le buteur d'Itzig, Michael Gollette, hurle son bonheur. Photo: Michel Dell'Aiera Stéphane Hergott (Itzig) demande la clémence de l'arbitre. Photo: Michel Dell'Aiera Le gardien de Mensdorf Guillaume Mallinger a l'air d'en avoir gros sur le coeur. Photo: Michel Dell'Aiera Hugo Soares (Itzig) à la relance. Photo: Michel Dell'Aiera Rachid Boutarene (Itzig) tente d'ajuster son pied gauche. Photo: Michel Dell'Aiera Ben Wagener (Mensdorf) dépassé par Yannick Gonçalves. Photo: Michel Dell'Aiera Claude Leogrande, l'entraîneur de Mensdorf. Photo: Michel Dell'Aiera Ben Wagener (Mensdorf) s'élève plus haut que Nicolas Rahier. Photo: Michel Dell'Aiera Tom Gieres (Mensdorf, en jaune) en duel avec Fabio Luisi. Photo: Michel Dell'Aiera Yannick Gonçalves (Itzig) sur les talons de Yassin Rachidi. Photo: Michel Dell'Aiera Les supporters de Mensdorf au rendez-vous. Photo: Michel Dell'Aiera Sébastien Marasco, le coach d'Itzig, donne de la voix. Photo: Michel Dell'Aiera

Ils ont dit



Alain Palgen (après la victoire 4-0 de Koerich face à Larochette): «Un vrai match d’été, un peu trop chaud pour les 22 acteurs. On était content car chez nos amis de Larochette à l’aller on avait fait notre pire match. 4-0 c’est un résultat clair et mérité. Au niveau du championnat, je vois Schieren et Useldange qui possèdent des individualités très fortes, ils méritent leur place. En ce qui nous concerne aucun joueur ne devrait quitter le club, c’est le signe d’une bonne ambiance dans le groupe, et aussi dans le comité et chez les supporters, c’est agréable. Un comité où il y a beaucoup de jeunes, autour d’un groupe très soudé, ensemble en dehors et sur le terrain, parfois trop dans les troisièmes mi-temps (rires). On est en discussion pour quelques transferts, on verra bien ce qu’il se passe».

Christophe Bello (après la victoire 0-3 du CeBra à Lasauvage): «Nos derniers matches étaient contre des équipes du Top 4 et donc je me méfiais d’un mauvais tour qu’aurait pu nous jouer le dernier du classement par manque de concentration. Nous avons bien préparé ce match durant la semaine parce qu’il nous manquait cinq titulaires à cause des cartons et des blessures. Les joueurs ont répondu présents dès l’entame du match et nous nous sommes mis très vite en confiance en ouvrant le score, on mène 0-3 avant la pause et on a géré la deuxième mi-temps. Malgré notre parcours de champion avec douze points pris sur quinze nous ne sommes toujours pas sauvés et nous devrons lutter jusqu’au bout pour notre maintien».

Cédric Philippe (après le match nul 1-1 du Luna Oberkorn face à Bettembourg): «C’est un match nul équitable, un match assez engagé ou beaucoup de monde se connaissait. On a grillé notre dernière cartouche, c’est un match qui résume bien notre saison. On prend un but exceptionnel et puis trois cartons rouges sont sortis, ça résume bien la rencontre. Il reste six points à prendre mais honnêtement je n’y crois pas trop, on a trop souvent raté le coche cette saison. Au final je pense que ça va se jouer à trois points, mais c’est une faute professionnelle d’en être là, quand on voit notre première partie de saison... On reste invaincu à la maison, c’est assez rare, c’est un petit objectif de parvenir à le rester mais on ne gagne plus à l’extérieur depuis longtemps, on fera les comptes à la fin».

Classement de la série 1



Classement de la série 2