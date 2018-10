Les Green-Boys 77 ont renoué avec la victoire et abordent un calendrier plus abordable. Le leader Hosingen a perdu ses premiers points. En série 2, le Luna s'est rassuré face à Ehnen. Walferdange s'impose dans la douleur 4-3 à Belval et reste au contact d'Echternach.

D2: fin du calvaire pour Harlange-Tarchamps, le Luna se rassure

Les Green-Boys 77 ont renoué avec la victoire et abordent un calendrier plus abordable. Le leader Hosingen a perdu ses premiers points. En série 2, le Luna s'est rassuré face à Ehnen. Walferdange s'impose dans la douleur 4-3 à Belval et reste au contact d'Echternach.

Par Vincent Lommel



Après quatre saisons, il avait choisi de quitter Pratzerthal-Redange. C’était en mai 2017. Il, c’est Joël Hausman de retour aux affaires après une année sabbatique. Un succès 4-2 pour commencer face à Ell puis la machine des Green Boys (10e) s’était encrassée avec trois revers de rang (Perlé, Hosingen et Vianden) qui ont semé le doute.



«Oui et non. Diverses circonstances expliquent ce zéro pointé. Ma défense était décimée», remarque l’entraîneur. «En fait, ce qui fait le plus peur à Harlange est… Harlange. À condition d’avoir un effectif au complet, de ne pas se voir trop beaux et de délaisser le beau jeu quand c’est nécessaire, prétendre à une place entre le top 5 et le top 8 est un souhait réaliste.»



L’égalisation de Wincrange (1-1 à la 56e) a failli faire remonter à la surface les vieux démons. «J’ai eu peur», glisse Joël rassuré par deux coups francs victorieux - le premier en pleine lucarne, le second en deux temps - signés respectivement Peiffer (76e) et Cosic (83e). 3-1 à l’arrivée. «Le président Alain Lonsdorfer veut repartir sur de nouvelles bases avec des entraînements suivis. D’habitude délaissée au pays, l’équipe 2 est suivie et s’entraîne avec la 1. C’est une bonne chose pour l’émulation.»



À moyen terme, retrouver la D1 s’impose comme une évidence pour les GB77. Quatre des cinq premiers ont perdu des plumes - seul Feulen a gagné - à la grande satisfaction d’Ell, sixième de classe.



Echternach et Schouweiler aux antipodes

19 Rui Ribeiro et José Saores (Luna Oberkorn) tentent de combiner sous le regard de Abou Soumahoro (Vinesca Ehnen). Photo: Stéphane Guillaume

Fortunes diverses et destins croisés pour les promus, Echternach et Schouweiler. Les retrouvailles ont donné lieu à une fessée 7-1 administrée par le Daring dans le fief de l’Etoile Sportive. Le premier occupe le leadership avec Walferdange et le second, lui, est bonnet d’âne avec Merl. Cherchez l’erreur.



«Une victoire compliquée à obtenir contre Ehnen», explique le cornac du Luna, Vincent Bolognini. Cette victoire était importante pour rester en contact avec le top 5.» Un top 5 que ne parvient toujours pas à accrocher Beggen (6e). Le CS Oberkorn émerge à la 89e minute à Koerich, confortant sa place sur le podium. Mauvais élèves, Merl et Schouweiler sont largués.

VESTIAIRES

Tom Kopecky (entraîneur de Hosingen): «Glodt a égalisé et Schroeder nous a permis de mener 2-1. Combatif, Vianden est revenu à 2-2. Faible prestation de mon équipe incapable d’imposer son jeu.» Vianden - Hosingen 2-2



Alain Thunus (entraîneur de Ell): «Grevels était bien organisé, accrocheur dans les duels. On a patienté jusqu’à la 65e minute pour débloquer la situation (1-0, 3-1). Les remplaçantes Brosius et Masquelier ont dynamité notre jeu offensif. Ce succès est idéal pour le moral des troupes.» Grevels - Ell 1-3



Alain Palgen (entraîneur de Koerich): «Un match très correct des deux équipes sur le plan offensif mais, malheureusement, c’était moins bon pour nous sur le plan défensif. Au lieu de se satisfaire du 1-1, on a pris des risques. Le CSO en tire profit à l’ultime minute. Rageant.» Koerich - CSO 1-2



Eric Braun (entraîneur de Belvaux): «En principe, nous devions gagner 3-1 contre Walferdange. On s’incline 4-3 en commettant des erreurs de débutants. Le capitaine Dany Martins a été transporté à l’hôpital. Les nouvelles sont rassurantes et il souffre d’un gros hématome après avoir percuté la main courante.» Belvaux - Walferdange 3-4

Celso Tavares (entraîneur de Gilsdorf): «Le succès de mon équipe à Rambrouch est indiscutable. Le score est à peine forcé vu les occasions. Mes joueurs étaient nerveux, taraudés par la peur de mal faire. J’ai opéré des changements et ce fut meilleur. D’un autre côté, beaucoup d’équipes auront des difficultés à prendre des points à Rambrouch, car le terrain n’est pas en bon état pour pratiquer un football de qualité.» US Rambrouch - Jeunesse Gilsdorf 1-3



CHIFFRES



0. Après cinq journées, il n’y a plus aucune équipe à compter le maximum de points.

23. Le nombre de buts encaissés par le promu Schouweiler en 450 minutes soit un toutes les vingt minutes.



AFFICHE

En série 2, on note un très intéressant Walferdange-Beggen. Aucun droit à l'erreur pour l'Avenir.