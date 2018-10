Vainqueur 2-0 de Pratz.-Redange, Gilsdorf enchaîne un troisième succès d'affilée. Diekirch revient de loin face au leader Feulen. En série 2, le promu Schouweiler est dans de sales draps «On se battra jusqu'au bout», clame l'entraîneur Joël Schneider.

D2: Diekirch arrache un point, Schouweiler garde le moral

Par Vincent Lommel

Tout ou rien. Gilsdorf aime déjouer les pronostics. Les résultats des trois premières journées (Hosingen, Vianden, Wincrange) étaient médiocres avec un zéro pointé, neuf buts encaissés, trois marqués et un moral en berne. Trois semaines plus tard et trois succès en poche (Grevels, Rambrouch, Pratz.-Redange), l'entraîneur Celso Tavares se pince pour ne pas rêver. Les sourires ont relayé les pleurs. «Pour être honnête, réaliser un bilan de neuf sur neuf doit remonter à de nombreuses années», sourit le principal intéressé présent au club depuis novembre 2017.

Valadares (20e) et Moreira (72e) sont les buteurs de la dominicale. «Gagner est important pour la confiance.» Ne pas encaisser est appréciable. «Mon gardien Cédric Vaz Da Cruz qui a livré une excellente prestation était le… troisième dans la hiérarchie. Les blessures de ses (deux) coéquipiers lui ont permis de sauter dans la brèche.»

La Jeunesse est septième ex aequo avec Wincrange et Vianden. «On compte quatre longueurs de retard sur le duo de tête (Feulen et Hosingen) et six sur le barragiste Rambrouch.» L’heure est à la croisée des chemins. «C’est maintenant ou jamais. À nous d’accrocher le bon wagon.»

Le choc entre Diekirch et Feulen n'a pas désigné de vainqueur (3-3). «Quand le marquoir indique 1-3 à la 85e, tu es content de prendre un point», remarque Patrick Kettmann. Un penalty et un coup franc (90+5) expliquent ce dénouement heureux.

18 Herve Penga (Feulen) dégage devant Jeremy Ferreira (YBD) et Jean-Paul Da Cunha. Photo: Serge Daleiden

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Herve Penga (Feulen) dégage devant Jeremy Ferreira (YBD) et Jean-Paul Da Cunha. Photo: Serge Daleiden Les Ultras diekirchois fidèles au poste. Photo: Serge Daleiden Un arrêt olympique pour le gardien de Diekirch Vincenzo Murgia devant Marco Ribeiro Dos Anjos. Photo: Serge Daleiden Jorge Oliveira (14) félicite le buteur Alex Almeida. Photo: Serge Daleiden David Delgado (YBD) fait face à une marée de joueurs de Feulen. Photo: Serge Daleiden Le public a profité du soleil à Diekirch. Photo: Serge Daleiden Alex Fernandes Almeida (milieu) marque le 1-0 pour le YBD Photo: Serge Daleiden Serge Daleiden Un George Fernandes (Feulen) pensif. Photo: Serge Daleiden Un Ricardo Ribeiro aérien. Photo: Serge Daleiden L'arbitre Sanel Muminovic et Jean-Paul Da Cunha (Feulen) ont fait copain-copain. Photo: Serge Daleiden Ricardo Ribeiro (Feulen) adresse une passe de la tête à Carlos Capela sous le regard de Alex Almeida. Photo: Serge Daleiden Miguel Pereira (Feulen) manque le ballon, mais le poteau vient à sa rescousse. Photo: Serge Daleiden Marco Dos Anjos (Feulen) va fêter le but de l'égalisation au poteau de corner. Serge Daleiden Jeremy Ferreira et Jean-Paul Da Cunha convoitent le ballon. Photo: Serge Daleiden Conciliabule sur le banc diekirchois. Photo: Serge Daleiden Jeremy Ferreira (Diekirch) et Jean-Paul Da Cunha (Feulen) ne se font pas de cadeau. Photo: Serge Daleiden Miguel Pereira sauve une frappe in extremis. Photo: Serge Daleiden Duel entre Jorge Oliveira (Diekirch) et Raoul Ndongo (Feulen). Photo: Serge Daleiden





Le CS Oberkorn sans pitié

Un but de Walerius suffit à Echternach pour s’installer seul en tête - la défaite de Walferdange l’explique - avec une unité d’avance sur le CS Oberkorn qui a explosé 6-0 Schouweiler.



Promu en D2 à l’instar du Daring, Schouweiler fait pitié à voir - la remarque vaut pour Merl. «Le comité était conscient de la difficulté de la tâche sans imaginer un si mauvais départ», explique le cornac Joël Schneider.

Avec sept revers et vingt-neufs buts concédés, les chiffres sont explicites. «Le choix a été fait d’évoluer avec des joueurs formés à Schouweiler et qui ne touche pas un euro. Quel club agit de la sorte? La moyenne d’âge est de 22,5 ans. Le manque d’expérience n’est pas à négliger comme l’absence de quatre titulaires (secteur défensif).»

Il reste à ne pas céder au découragement. «La saison est longue! L’ambiance reste bonne et les entraînements suivis. Pas question de baisser les bras.» Ehnen, barragiste, pointe déjà à cinq longueurs. Il faudra s’arracher.

VESTIAIRES





Celso Tavares (entraîneur de Gilsdorf): «Le match à Larochette sur un petit terrain s’annonce compliqué. Onzième, cette équipe très technique et qui n’est pas à sa place au classement ne nous réussit guère. On doit continuer notre série.» Gilsdorf - Pratz.-Redange 2-0

Patrick Kettmann (entraîneur de Diekirch): «Si nous n’avons pas encore connu la défaite, il y a encore beaucoup de choses à améliorer.» Feulen - Diekrich 3-3

Tom Kopecki (entraîneur d'Hosingen): «Très, très faible match de mon équipe. Wincrange, plus volontaire, mérite sa victoire 4-1.» Hosingen - Wincrange 1-4

Alain Thunus (entraîneur d'Ell): «J'avais modifié mon onze mais les consignes ont été respectées. On ne refuse pas un quatrième succès de rang.» Ell - Rambrouch 3-0

Olivier Lickes (joueur-entraîneur de Biwer): «Programmé à Ehnen, le match s'est joué à Biwer car le terrain du Vinesca était impraticable. On a dominé les débats. On paie comptant deux des trois erreurs individuelles. 2-2 à l'arrivée.» Ehnen - Biwer 2-2

Vincent Bolognini (entraîneur du Luna Oberkorn): «Echternach a eu des occasions pour marquer en première mi-temps mais nous aussi. On prend le but fatidique sur une des rares contre-attaques adverses. La défaite n'est pas grave en regard des insultes racistes proférées par les joueurs locaux et leurs supporters. C'est inadmissible . Ce genre d'attitude devrait être condamné.» Echternach - Luna 1-0

Jean-Luc Santinelli (président de Walferdange): «La défaite 2-0 contre Beggen ne constitue pas un coup d'arrêt. Notre adversaire a tiré deux fois et il a fait mouche. Nous avons dominé les débats, essentiellement au deuxième time. Nous avons tiré trente fois au but et le ballon n'est pas rentré. Ce n'était pas notre jour.» Walferdange - Beggen 0-2

Christophe Bello (entraîneur du CeBra): «Mon équipe a livré une très grosse première mi-temps tant au niveau de l'intensité que du nombre incalculable d'occasions. Le score (2-0) aurait dû être beaucoup plus élevé à la mi-temps. Je regrette une chose: nous n'avons pas insisté en seconde période. Merl s'en tire à bon compte.» Merl - CeBra 0-2

CHIFFRES

6. Six défaites consécutives pour Merl et Schouweiler en série 2.

5. Cinq succès de rang pour le CS Oberkorn depuis sa défaite… 7-1 à Biwer lors de la journée inaugurale.

L'AFFICHE

En série 1, Feulen (1er) - Perlé (5e) est à suivre de près comme un certain CS Oberkorn (2e) -Echternach (1er) dans l’autre série. Le leadership sera en jeu.