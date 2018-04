Steinsel jouait une carte importante avec la réception ce dimanche de Mersch, un adversaire direct dans la course au titre et dans la lutte pour les barrages en série 1. Dans la série 2, Mondercange a signé le carton de la journée contre Belvaux (6-1).

D1: Steinsel freiné par Mersch, un nouveau carton pour Mondercange

Par Daniel Pechon

A l'issue des 90 minutes, Steinsel a perdu deux points dans sa course-poursuite sur Bissen mais paradoxalement, il consolide sa deuxième place au classement.

Avant le duel de dimanche, le bilan des confrontations entre Steinsel et Mersch jouées sur le terrain de l'Alisontia (depuis 2009) était équilibré, une victoire, une défaite et un partage. Cette saison, si Steinsel était à la tête d'une série presque parfaite de 11 victoires et deux partages dont un concédé au match aller à Mersch le 5 novembre (2-2), le parcours du Marisca en 2018 était lui un peu moins brillant avec un bilan de 10 sur 21 points.

Le score était toujours vierge après 65 minutes. Une combinaison sur la gauche entre Junior et Casafina était suivie d'un centre à ras de terre de ce dernier. Danny de Sousa était à la bonne place et n'avait plus qu'à pousser le ballon pour ouvrir le score, son quatorzième but. Steinsel a continué de maîtriser le match mais en oubliant de se mettre à l'abri. Il restait cinq minutes à jouer quand un tir des 20 mètres de Fabio Santos, dévié, finissait sa course dans les filets (1-1).

«Steinsel est mal récompensé. Un match dominé pendant 85 minutes avec six titulaires absents mais on n'a malheureusement pas su tuer le match malgré cinq occasions nettes», résumait Luc Risch, directeur technique de Steinsel. A noter encore que même si c'était jour de communion, le club local a tout de même enregistré 175 entrées payantes.



La fin de saison va être intense pour Steinsel qui s'apprête à affronter des équipes du top 8 lors des six derniers matchs.

Leonardo Ferraz tente de prendre le meilleur sur Mirnes Hajdarevic. Mersch a égalisé à la 85e minute. Photo: Stéphane Guillaume

Mondercange puissance six

Le responsable du tableau d'affichage n'a pas dû être perturbé par le score final de la rencontre entre Mondercange et Belvaux (6-1). Six buts pour le FCM, c'est le tarif appliqué aux trois derniers adversaires de l'équipe locale à domicile. Si les deux précédentes victimes ne sont pas parvenues à sauver l'honneur, Belvaux a tout de même trouvé le chemin des filets avec l'égalisation de Christophe Rebussi à la demi-heure.

Avec cette suite de victoires plantureuses, la différence de buts de Mondercange est passée à +50. A noter encore que les attaquants du deuxième classé de la série 2 ont aussi marqué six buts mais en déplacement à Sanem. Au total, Mondercange a marqué la bagatelle de 31 buts lors de ses six dernières rencontres.



Les derniers de classe se révoltent

Coïncidence dans les deux séries, le dernier du classement rencontrait l'avant dernier. Si dans la série 1, Boevange a enfin remporté son premier succès, acquis à l'extérieur et sur un score net de 0-3 à Vianden avec trois buts après la pause, Biwer, en série 2, affiche un autre rythme depuis la reprise et engrange les succès. Le mois qui vient de se passer a été faste à Biwer.



La lanterne rouge aligne quatre victoires (Schifflange, Red-Black, Mondercange et Beggen ce dimanche). Soit un bilan de 12 points sur 12 mais encore insuffisantes pour quitter la dernière place. La Jeunesse est occupée à affoler le bas de tableau en rejoignant aux points son adversaire du jour Beggen, elle ne compte que deux points de retard sur le barragiste: Schifflange. Un miracle à la lecture du classement de fin 2017 car Biwer ne comptait que trois points au compteur.

Un rythme dingue....

Pour les équipes qui comptaient de nombreux matchs de retard, le rythme imposé ces cinq dernières semaines est un enfer. Par exemple, Vianden disputera ce mercredi 18 mars, son onzième match de championnat depuis le 11 mars. Soit près d'une moitié de saison en un peu plus de cinq semaines...

Jolie chorégraphie de Luigi Porritiello (Steinsel) et Mikael Trindade (Mersch) dans le match au sommet de la 21e journée de la série 1. Photo: Stéphane Guillaume

