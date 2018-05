Derrière Bissen champion de la série 1, c'est l'embouteillage dans la course au barrage. Steinsel garde la main après un net succès sur Steinfort. En série 2, le suspense est aussi total aussi bien dans le bas de tableau que dans le haut, Wormeldange a encore besoin d'un point pour devenir barragiste.

D1: Steinsel en ballottage favorable, Biwer se replace

Par Daniel Pechon



Steinsel, a écarté Steinfort 5-1 avec surtout un but déterminant juste avant la pause, un sublime coup-franc de Dylan Nissan pour le 2-1. L'Alisontia garde les faveurs avec une meilleure différence de buts sur Lorentzweiler et compte deux points de mieux que Mertzig.

16 Michel De Sousa, tout sourire, félicite Dylan Nissan auteur d'un but magnifique. Steinsel a dominé Steinfort 5-1. Photo : Michel Dell’Aiera

Lorentzweiler, après avoir été initialement mené par Vianden après quatre minutes, a puni son adversaire en inscrivant huit buts (1-8). Un score fleuve insuffisant à Lorentzweiler pour effacer son retard à la différence de buts. Lorentzweiler terminera probablement avec le statut d'équipe la plus prolifique à l'extérieur, avec 38 buts (contre 25 à domicile).

Mertzig, à la faveur d'une courte victoire sur Mersch 2-1, garde l'espoir avant une dernière journée exceptionnelle. Les quatre premiers se croiseront. Mertzig recevra Lorentzweiler et Steinsel fera le déplacement le plus délicat de la saison... à Bissen. Tout est encore possible.

Belvaux, Schifflange et Biwer ont encore peur

En série 2, la lutte pour éviter la place de descendant direct et de barragiste reste aussi emmêlée. Belvaux est l'équipe la plus mal placée mais a l'avantage de la meilleure différence de buts. Christophe Rebussy a ouvert la marque pour Belvaux et Dany Martins a encore égalisé pour le club de Belval à Sanem mais les visiteurs n'ont pu éviter une troisième défaite sur un but en quatre sorties (3-2).

Après une saison de galère, Biwer, vainqueur le plus large de la 25e journée dans un match crucial face à Schifflange (5-1), est devenu maître de son destin au bon moment. La Jeunesse a inscrit pour la première fois cinq buts cette saison et gagné avec plus de deux buts d'écart. Une cinquième victoire en huit matchs pour l'ex-lanterne rouge, seule équipe qui n'a pas encore partagé cette saison. Biwer gagne deux places, à la 12e, mais doit encore se déplacer à Wormeldange, pas encore assuré d'être barragiste pour la montée.



«Notre club a vécu deux saisons différentes. Tout le monde nous imaginait perdu avec seulement 3 points à la trêve. Avec la bonne ambiance qui règne dans notre club, nous sommes restés calmes. Nous avons montré, avec un cadre complet, que nous pouvons concurrencer toutes les équipes», relate Marc Nies, le président de Biwer.

Dimanche, Schifflange recevra Beggen, vainqueur (3-2) dans un sursaut d'orgueil face à Weiler, quatrième classé. Au bilan de la saison, l'Avenir a gagné également quatre points face à Sanem (cinquième classé) et un point face à Wormeldange (deuxième classé) et l'ASL Porto (sixième) sur un total de 19! Près de la moitié de ses points face à une équipe du top 6.

Six buts à Äischdall

Bissen a encaissé pour la première fois trois buts en déplacement et a partagé les points avec Äischdall (3-3). L'Alliance a mené deux fois au score par Luca Palgen (2-1) et Fränk Schammel (3-2). Pour l'anecdote, Bissen boucle sa plus mauvaise série en déplacement, deux points en trois matchs.

3-0 après huit minutes.

Vainqueur 5-1, Wormeldange était très pressé à l'ASL Porto. Le score était déjà de 3-0 après 8 minutes, avec trois buteurs différents: Miguel Batista (2e), Michal Mroch, (5e) Ben Polidori (8e). «L'ASL Porto est une équipe très technique. La prendre à froid était la solution en imprimant un rythme élevé dès le début. Notre adversaire a été sous le choc en encaissant rapidement et nous en avons profité», explique Adis Omerovic, l'entraîneur de Wormeldange. Michal Mroch a signé un triplé en inscrivant encore le quatrième et le cinquième but (65e et 88e).

Aspelt finit mieux

Après un second tour compliqué, Aspelt finit sa saison sur une note positive à domicile face au Red-Black: une victoire et deux buts inscrits dans la première demi-heure. A noter également la rentrée de Christophe Soares, deuxième gardien, en fin de match. Victime d'un télescopage avec un adversaire après un corner, Mladen Jurcevic a dû sortir le visage ensanglanté (nez cassé?). Jempy Almeida, l'entraîneur, a dû rechausser les crampons du coté du Red-Black...

Classement de la série 1

Classement de la série 2