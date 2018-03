L'ancien joueur de Rumelange et de la Jeunesse Esch, Philippe Dillmann, âgé de 47 ans, a été désigné pour occuper la fonction de directeur technique à la Jeunesse Junglinster, leader en Division 1 Série 2.

D1: Philippe Dillmann, premier directeur sportif à Junglinster

(DP). - Probable futur promu en Promotion d'Honneur au terme de l'actuelle saison, Junglinster étoffe sa structure, avec le création d'un nouveau poste de directeur sportif dans son organigramme. Le comité de la Jeunesse a désigné le Français Philippe Dillmann pour remplir cette fonction.

Philippe Dillmann a déjà exercé cette fonction au Racing Luxembourg en 2014. Ancien attaquant de Thionville, Hayange et Villerupt, mais aussi de la Jeunesse Esch (2000-2003) et Rumelange (2003-2008), il retrouve donc à 47 ans un poste dans un club luxembourgeois près de trois ans et demi après son éviction au Racing.