Le Sporting de Mertzig et le FF Norden ne sont pas parvenus à se départager et se sont quittés sur le score de 2-2. De son côté, l’ASL Porto Luxembourg a empoché ses premiers points sur la pelouse de Schifflange et revient à hauteur de son adversaire du jour.

Sport 19 1 4 min.

D1: Mertzig et Norden dos à dos, premier succès pour l'ASL Porto

Medernach s'incline contre Mersch

Le Sporting de Mertzig et le FF Norden ne sont pas parvenus à se départager et se sont quittés sur le score de 2-2. De son côté, l’ASL Porto Luxembourg a empoché ses premiers points sur la pelouse de Schifflange et revient à hauteur de son adversaire du jour.



Par Andy Foyen



19 Balle au centre, Mertzig et Norden ont fait match nul 2-2. Photo: Serge Daleiden

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Balle au centre, Mertzig et Norden ont fait match nul 2-2. Photo: Serge Daleiden Sergio Bras Gouveia et ses adjoints. Photo: Serge Daleiden Lux Hentz (Norden) tente de stopper Heng Luo. Photo: Serge Daleiden Le Sporting Mertzig a fait preuve de solidarité contre le leader Norden. Photo: Serge Daleiden 1-0 pour les locaux grâce à Ken Decker. Foto: Serge Daleiden Photo: Serge Daleiden Heng Luo stoppé par Charlie Muller. Photo: Serge Daleiden Mertzig a pris son deuxième point alors que Norden a perdu son premier point. Photo: Serge Daleiden Ken Decker sous la menace de Charlie Muller (Norden). Photo: Serge Daleiden Le gardien du Sporting Jordan Fernandes da Silva s'impose avec brio. Photo: Serge Daleiden Le capitaine de Norden René Majeres appelé par l'arbitre Sergio Bras Gouveia. Photo: Serge Daleiden Les supporters du Sporting Mertzig ont donné de la voix. Photo: Serge Daleiden Diogo Lopes de Sousa et Mertzig attendent de fêter une première victoire en championnat. Photo: Serge Daleiden L'arbitre des débats: Sergio Bras Gouveia Photo: Serge Daleiden Ken Decker s'impose devant Charlie Muller. Photo: Serge Daleiden Les locaux ont pris les devants grâce à Ken Decker. Photo: Serge Daleiden Pas de vainqueur entre Mertzig et Norden. Les deux équipes se quittent sur le score 2-2. Photo: Serge Daleiden Le gardien de Norden 02 Chris Rickal. Photo: Serge Daleiden Charlie Muller (Norden) s'impose dans les airs. Photo: Serge Daleiden Andrea Fiorani, le coach de Norden. Photo: Serge Daleiden

Ken Decker, l’homme providentiel

Tout avait bien commencé pour Mertzig puisqu’après seulement deux minutes de jeu, Ken Decker profitait d’une erreur de Rickal pour ouvrir la marque. Si le match avait commencé sur les chapeaux de roue, la suite devenait bien moins alléchante. Dans une partie rythmée par des erreurs individuelles et des fautes d’antijeu, le FF Norden retournait, comme il en a l’habitude, la rencontre pour mener 1-2.



Decker venait pourtant de mettre fin au scénario favorable à Norden en prolongeant de la tête la balle au fond des filets: 2-2 score final. «On sait que Norden est une équipe qui ne lâche jamais rien. On savait qu’on aurait un match avec des duels rudes», analysait Neil Pattison, l’entraîneur de Mertzig. «On aurait pu empocher les trois points sur la dernière occasion mais on n’obtient pas toujours ce qu’on veut.»

Lorentzweiler s'est rassuré en prenant la mesure de Kehlen, 3-1. Mersch, quant à lui, mettait fin à la belle série de Medernach en s’imposant à domicile sur le score de 1-0. Pour finir, en s’imposant par 4-1 contre Steinfort, Useldange compte désormais 6 points au compteur.

Résumé vidéo de Sporting Mertzig - Norden 02



Mondercange remporte le sommet contre Weiler-la-Tour

Après deux premiers matchs compliqués (défaites 1-3 contre Bettembourg et Mondercange), l’ASL Porto est allé chercher trois points importants sur la pelouse de Schifflange. William da Silva Duarte, seul buteur du match, a réglé la mire en début de seconde période. «C’était un bon match que nous avons bien géré jusqu’à la fin. La victoire était méritée. On va voir ce que ça va donner mercredi», commentait Nuno da Conceicao, l’entraîneur de l’ASL Porto.

Dans le duel au sommet, Mondercange a dominé Weiler-la-Tour sur le score de 4-2. Les Rouge et Noir continuent leur sans-faute. L’Union Kayl-Tétange et Grevenmacher sont également à 100% de points gagnés, avec leur victoires respectives 3-1 contre Berbourg et 2-0 contre Bertrange. Sanem est remonté à la hauteur de Mensdorf après avoir été mené 2-0.



Ils ont dit



Filipe Vila Verde (FC Lorentzweiler): «On a été plus consistant. L’intersaison nous a fait beaucoup de tort mais nous avons utilisé cette petite trêve pour retravailler et afficher un autre visage. L’équipe a montré du caractère aujourd’hui et nous avons pu gagner les trois points. Même si tout n’était pas parfait, il faut avouer que Kehlen a eu l’opportunité de revenir dans le match.» Lorentzweiler - Kehlen 3-1



Olivier Baudry (Steinfort): «C'était un match un peu particulier. On est rapidement mené 1-0. On égalise et puis on a 2 ou 3 possibilités qu’on ne concrétise pas. C’est un partout à la mi-temps. Et puis un fait de jeu, d’arbitrage, qui nous est défavorable. A 2-1, nos adversaires ont bien joué le coup.» Useldange - Steinfort 4-1

Rui Duarte (Red Boys Aspelt): «C’est sûr que ce sont deux points de perdus. Il y a de bonnes choses à retenir mais on a fait trop d’erreurs. On avait prévu de gagner et, pour moi, on a montré assez de qualités pour gagner, mais c’est le foot…» Bettembourg - Aspelt 2-2



Claude Leogrande (Syra Mensdorf): «On a clairement perdu deux points aujourd’hui. On était la meilleure équipe. On menait 2-0 et puis on a concédé un penalty… Ensuite on avait l’occasion de faire 3 voire 4 à 1. Et comme souvent dans le foot, quand on ne concrétise pas, ce sont les autres qui marquent.» Mensdorf - Sanem 2-2



Deux chiffres à retenir

2 - En trois matchs, João Afonso Freitas Morgado (Jeunesse Useldange) est parvenu à inscrire deux triplés! Le premier club à en faire les frais était Bastendorf. Resté ensuite muet lors de la défaite contre Medernach, l’attaquant a ensuite retrouvé toute son inspiration en torpillant le Sporting Steinfort par un nouveau triplé. Si, à ces six buts, on rajoute ses réalisations en coupe, on porte le total à 8 buts en quatre matchs, soit une moyenne phénoménale de deux buts par match.

16 - Les promus impressionnent toujours autant dans cette deuxième série. Avec 7 points pour l’Union Remich-Bous, 5 pour Mensdorf et 4 pour Bettembourg, le total cumulé des points des promus s’élève à 16 points sur 27 possibles, de quoi envisager la suite de la saison sereinement pour ces trois clubs.

L'affiche à surveiller

Dans la deuxième série, cette quatrième journée sera le théâtre d’un nouveau choc. Le FC Mondercange recevra l’Union Kayl-Tétange. Il s’agit d’une confrontation entre deux rivaux qui ont débuté l’exercice 2018-2019 de la meilleure des manières: trois victoires en trois matchs. Ces deux formations tenteront de surfer sur cette vague positive en remportant les trois points face à un concurrent direct! Attention à l’horaire inhabituel. Ce match (ainsi que tous les autres de la division 1) aura lieu mercredi à 20h.

Le classement de la série 1

Le classement de la série 2