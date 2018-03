Junglinster a arraché une victoire importance dans la course au titre face à Wormeldange et indirectement, la Jeunesse a relancé la bataille pour la deuxième place dans la série 2. En série 1, Steinsel, qui compte deux rencontres de retard, a réduit son retard sur Bissen.

D1: la voie est libre pour Junglinster, Steinsel enchaîne

Junglinster a arraché une victoire importance dans la course au titre face à Wormeldange et indirectement, la Jeunesse a relancé la bataille pour la deuxième place dans la série 2. En série 1, Steinsel, qui compte deux rencontres de retard, a réduit son retard sur Bissen.

Par Daniel Pechon

Au cours des dernières années, Junglinster a souvent redouté la réception de Wormeldange. Le dernier succès à domicile de la Jeunesse face aux Mosellans remonte à la saison 2012-2013 (victoire 2-0). Depuis, aucune victoire en trois duels jusqu'à ce dimanche. Mené depuis la 18e minute sur un but de Michal Mroch qui a profité d'une erreur défensive, le leader de la série 2 était en mauvaise posture et était mené à la mi-temps. Durant la seconde période, la rencontre a gagné en intensité. La pression de Junglinster s'est accentuée avec des attaquants de plus en plus dangereux.

Le match allait basculer avec l'entrée au jeu de Fabian Gonzales, de retour de blessure. Une déviation de Demir Mekic donnait l'occasion à Fabian Gonzales d'égaliser (65e). «Le secteur offensif est la grande force de Junglinster avec, surtout, Mekic qui pèse énormément sur une défense», analyse Adis Omerovic, le coach de Wormeldange. Passeur sur le premier but, Demir Mekic était l'auteur du second but local. «Mekic s'est joué de la défense et du gardien pour pousser tranquillement le ballon dans le but vide», raconte Johann Bourgadel, le coach local.

La fin de rencontre est restée à l'avantage des locaux même si Michal Mroch a eu l'égalisation au bout du pied. «Il faut être honnête, je m'attendais à plus souffrir et je dois avouer que j'ai eu davantage d'inquiétude contre Beggen qu'aujourd'hui» reconnaissait Bourgadel à l'issue des débats. «Même mené, je savais que l'on gagnerait! Ce résultat nous donne le droit de rêver.»

Adis Omerovic avait une analyse quelque peu différente du match: «Je pense que le match nul était dans une certaine mesure plus logique si je compare notre première mi-temps. C'est vrai que la deuxième période était à l'avantage de Junglinster.» Depuis le début de saison, Junglinster n'avait jamais été mené aussi longtemps (de la 18e à la 65e).



La Jeunesse boucle ainsi un huitième succès à domicile en autant de matchs avec une différence de buts de 26-3. Indirectement, Junglinster a relancé la bataille pour la deuxième place. Wormeldange, stoppé après 11 matchs sans défaite à l'extérieur, la dernière datait du 4 avril 2017 face à Munsbach (3-2), reste deuxième mais Mondercange revient à deux points, avec un match de retard.

Plus rien n'arrête Sanem



Descendant et classé avant-dernier à la fin de l'année 2017, Sanem a gagné cinq places en 2018 et pointe à l'heure actuelle à la 8e place. Sur ses six derniers matchs joués en 2018, Sanem affiche la meilleure performance de la série avec un bilan de 16 points sur 18 (18 buts marqués, 2 encaissés) à égalité de points avec Junglinster mais devant Mondercange, Weiler et Berbourg. Il faut encore préciser que la défense de Sanem n'a plus encaissé depuis quatre matchs

Festival de 0-0 en série 1

Trois 0-0 ont émaillé cette 19e journée en série 1 contre quatre au total depuis le début de saison. Pour Bastendorf, c'est le deuxième consécutif (Wincrange et Medernach), le troisième de Lintgen cette saison (Mersch, Lorentzweiller et Mertzig), le Minerva détient d'ailleurs le record de 0-0. A noter encore que Bastendorf n'a rien encaissé au cours de ses quatre dernières sorties alors que Medernach n'a plus trouvé le chemin des filets depuis trois matchs.

Steinsel est la seule équipe à aligner six victoires sur six. Après un dernier succès face à Wincrange ce dimanche (3-1), Steinsel a réduit son retard de 14 à 10 points sur Bissen, auteur dans le même temps d'un 14 sur 18. L'Alisontia compte cependant deux matchs de retard, prévus à Vianden et Bastendorf. Kehlen a remporté sa deuxième victoire à l'extérieur (aucun match nul) de la saison à Mersch, après une première acquise à Lorentzweiler, une autre formation du Top 6.

Le classement de la série 1

Le classement de la série 2