D1: Junglinster et l'ASL partagent, Mertzig rebondit

Maudite dernière minute! L'ASL Porto a encaissé deux fois dans la dernière minute du temps additionnel face à Junglinster, avec trois points de moins en conséquence. Le leader a cependant concédé son deuxième partage de la saison. En série 1, Mertzig sort du noir, comme Biwer et Sanem en série 2.

Par Daniel Pechon

En deux confrontations face à l'ASL Luxembourg et en 180 minutes, Junglinster aura mené au total un peu moins de 10 minutes mais aura gagné un match et partagé dans l'autre, avec à chaque fois un but inscrit dans les derniers instants du temps réglementaire.

Après la leçon du match aller, la Jeunesse avait patienté 97 minutes pour inscrire le seul but du match, Junglinster a trouvé très tôt la faille dans la défense locale à l'occasion de son déplacement à Cessange (14e Demir Mekic). L'ASL a vite réagi en égalisant huit minutes plus tard par William Da Silva, et pris l'avance par Ray Freitas à un quart d'heure du terme (2-1), mettant en danger l'invincibilité du leader. A la dernière minute du temps additionnel, comme au match aller, Junglinster inscrivait un but important sur un penalty transformé par Sanel Bibuljica (2-2).

Les sept minutes ajoutées au temps réglementaire, n'ont pas fait polémique comme à l'aller. «Deux gros arrêts de jeu, un en début de seconde mi-temps avec un joueur de Porto qui est resté au sol de longues minutes suite à des crampes, le second après la sortie non maîtrisée du gardien de Porto qui des poings prend mon joueur en pleine face au lieu du ballon (phase du penalty). Mon joueur est resté K.O. huit minutes. Un temps additionnel logique. Quant au penalty , il est justifié aussi», estime Johann Bourgadel.

Si Nuno Almeida, l'entraîneur de l'ASL Porto, ne conteste pas les sept minutes de temps additionnel, il est moins formel sur la phase du penalty. «J'ai quelques réserves. Notre gardien sort avec les poings et joue le ballon. L’attaquant (Fabian Gonzalez) et notre gardien se télescopent et tombent ensemble, entre les cinq mètres et le point de penalty. Notre keeper réalise une sortie normale. Le penalty est discutable. Je dis que c'est du 50/50 mais je ne dirais pas que le penalty est scandaleux. J'espère, cependant, que l'attaquant de Junglinster va bien. Autrement, l'arbitrage a été bon, très bon.»

Quant à l'analyse du match, Nuno De Almeida regrette le manque de réalisme de ses hommes: «On devait être plus efficace et mener 3-1 , 4-2. Sur l’ensemble des deux matchs, on a un point mais on en méritait trois aujourd’hui et un autre, à l'aller quant on a joué à dix pendant 75 minutes (battu 0-1).»

«Nous avons été tellement mauvais que nous avons gagné un point et non perdu deux face à l'ASL aujourd'hui», précise Bourgadel avant d'ajouter «l'accueil du club de Porto était top avec un coach super sympa comme les dirigeants et le staff». A noter encore, que ce n'est que la troisième fois que Junglinster est mené au score cette saison, après Weiler et Wormeldange. Enfin, Fabian Gonzalez a quitté l'hôpital mais avec quelques contusions et cicatrices.

Le casse-tête de la série 1

La course à la montée et le combat pour ne pas descendre risquent d'être perturbés. En cause les matchs remis. Vianden et Steinsel ont le moins joué (13 matchs contre 16 pour certaines équipes) dans la série alors que l'on jouait la...18e journée. Vianden, douzième et actuel barragiste, compte deux points mais deux matchs de moins que Bastendorf, onzième. Dans le haut du classement, Steinsel, quatrième compte trois matchs de moins que les trois premiers et un retard de six points sur Mersch, l'actuel barragiste pour la montée.

Mertzig a cassé sa spirale négative de trois matchs sans victoire avec onze buts encaissés. Le Sporting a bridé la ligne offensive de Medernach (seules trois équipes avaient marqué plus que les Blö Weiss avant la rencontre). César Vas Moreno a inscrit à la demi-heure, l'unique but du match, le dixième de Mertzig a l'extérieur, pour une cinquième victoire en déplacement.

16 Dany Barrela et les Blo-Wäiss Medernach ont été surpris par le Sporting Mertzig de Steve Rodrigues. Photo: Stéphane Guillaume

Biwer ressuscite

Après avoir terminé le premier tour avec trois maigres points et semblé être un oiseau pour le chat, le club comptait trois points depuis le 17 septembre, Biwer vient de changer de statut en gagnant six points en deux sorties, ramenant de huit à deux points son retard sur le barragiste actuel, Beggen. «Déjà contre Berbourg et Aspelt, c'était déjà mieux mais on ratait trop d‘occasions et la chance n'était pas de notre côté. Dans les deux derniers matches, contre Schifflange et Mondercange, nos joueurs ont prouvé que Biwer est compétitif», résume Marc Nies, le président.

Sanem sur le ressort

Sanem vient de gagner 10 de ses 17 points en quatre sorties avec un score average de 11-2. Seules deux équipes ont égalé cette performance de 10 points sur 12, mais avec une différence de but moins brillante: Junglinster (11-3) et Weiler (9-3).

