Une journée complète d'alignement - la treizième - en Divisions 1 et 2 était au programme ce mercredi soir. Parmi les grands bénéficiaires de cette semaine anglaise, pointons Bissen, Mersch et le Red-Black Egalité en D1, ainsi que Ell et le Luna Oberkorn en D2.

D1 et D2: des succès précieux pour le Red-Black Egalité, Mersch, Biwer et le Luna Oberkorn

Par Daniel Pechon

DIVISION 1



L'Atert Bissen a encore accru son avance en tête, alors que Mertzig est dépassé par Mersch à la deuxième place. En Série 2, derrière Junglinster toujours souverain en tête, le trio Mondercange - Wormeldange - Weiler a fait le trou.



Série 1: Mertzig cale encore

Le Marisca Mersch, qui grimpe à la deuxième place au classement, a étrillé (5-0) le Sporting Mertzig, qui vient d'encaisser onze buts en trois sorties, sans marquer dans les deux dernières. La bonne affaire revient aussi au leader, Bissen qui a battu l'Alliance Äischdall 2-0, avec un but à chaque bout du match, et qui rend sa première clean-sheet depuis le 15 octobre. L'Alisontia Steinsel, facile vainqueur (3-0) de Steinfort, avec trois buts inscrits en seconde période, le Minerva Lintgen avec un Dany dos Santos, à peine entré au jeu et qui a marqué le seul but du match à la 87e minute à Boevange (1-0), et le FC Lorentzweiler, qui a retourné le score à 4-3 après avoir été mené 1-2 par Vianden après 50 minutes, gardent un oeil attentif sur la deuxième place .

Medernach a remporté son second succès à l'extérieur à Kehlen, qui a égalisé en vain à deux reprises (2-3). En partageant à Wincrange (0-0), Bastendorf poursuit son redressement, avec un troisième match de rang sans défaite, dont les deux derniers sans encaisser.

Série 2: les quatre fantastiques



Les quatre premiers s'isolent encore un peu plus en haut du classement. Junglinster s'est imposé (0-3) à Bertrange, qui a encaissé les deux derniers buts dans les cinq dernières minutes. Le FC Mondercange, invaincu depuis le 27 septembre, a dominé (1-3) le Berdenia Berbourg. Wormeldange a écarté (2-0) l'AS Luxembourg-Porto. Enfin, Weiler-la-Tour a glané une quatrième victoire consécutive (toutes sur deux buts d'écart) face à Beggen (3-1). Derrière, toutes les équipes classées de la cinquième à la neuvième place ont été battues.

Chez les cinq derniers de la hiérarchie, Belvaux et Beggen, défaits, font la mauvaise affaire, car leurs trois adversaires directs ont gagné. A Schifflange, Biwer, la lanterne rouge, s'est remis à espérer après avoir forgé sa seconde victoire avec deux buts décisifs marqués dans les vingt dernières minutes. Vainqueure 4-2, la Jeunesse n'avait encore inscrit jusqu'à présent que... quatre buts en sept déplacements avant ce festival offensif.



Désire Ludwig (Red-Black Egalité, en jaune et noir) résiste à la charge d'Ailton Cruz (Red Boys Aspelt) Photo: Stéphane Guillaume

Première victoire aussi à l'extérieur, et également avec quatre buts pour le CS Sanem à Belvaux (0-4). L'équipe de Laurent Dellere vient de signer un sept sur neuf. Enfin, Ivandro Lopes a marqué sur coup franc pour le Red-Black Egalité le seul but du match face à Aspelt. Pfaffenthal-Weimerskirch engrange en l'espèce sa première victoire à domicile depuis le... 8 octobre.

DIVISION 2



Ell a dépassé Berdorf-Consdorf à la troisième place en Série 1. Le Luna Oberkorn a fait trébucher Remich-Bous pour la première fois dans la Série 2.

Série 1: Ell se replace

Alors que Berdorf-Consdorf a démarré vite, et menait 0-2 après 30 minutes, Raphael Smit a rendu l'espoir à Ell en réduisant le score d'abord, puis en offrant la victoire (3-2) à ses couleurs mauves. Le SC Ell se relance ainsi dans la course à la troisième place, avec, dans son sillage, Koerich-Septfontaines, auteur d'une sixième victoire à domicile face à Hosingen (3-1).



La Jeunesse Schieren, qui s'était ménagée une avance de trois buts, a connu quelques sueurs froides face Gilsdorf, revenu à 3-2 à dix minutes du terme. Le leader a ajouté trois buts dans les dix dernières minutes (6-2). Face à Feulen, Useldange signe sa septième victoire sur sept sorties à domicile, et ne lâche rien derrière Schieren.



Après deux belles occasions de Colmar-Berg, Diekirch a enfilé quatre buts à son adversaire, avec une quatrième clean-sheet consécutive à domicile pour le gardien des Young Boys , Rodrigues Goncalves, soit 365 minutes sans encaisser. Seul gagnant en bas de tableau, Harlange-Tarchamps, qui n'avait inscrit qu'un but en quatre matches, a dominé Pratz-Redange 5-1.

Série 2: le Luna Oberkorn se paie le leader

Grâce aux buts de Joao Silva et Gilbert da Costa, le Luna Oberkorn a infligé la première défaite de la saison (2-1) à l'Union Remich-Bous. Après un départ fulgurant et un 24 sur 24 après huit matches, le leader a ralenti le rythme avec un bilan de 11 points sur 18. Itzig, cinquième, affiche exactement le même bilan de 11 sur 18: le Blo-Wäiss a écarté Ehnen (2-1), avec deux buts marqués après 35 minutes.



Malgré de belles victoires forgées ce mercredi, les poursuivants n'ont pas vraiment mis à profit le fléchissement de l'URB ces dernières semaines. Le Luna Oberkorn, deuxième, présente un bilan comptable de 10 points sur 18, et le Syra Mensdorf, troisième, et auteur de sa plus nette victoire de la saison (6-0) à Ehlerange, quatrième, n'affiche qu'un banal 9 sur 18.



Seul Bettembourg, qui a aligné un quatrième succès consécutif à Munsbach (0-2) et un sixième match sans défaite (14/18), avance plus vite dans la série et s'est extirpé du fond de tableau.

Fin de match cruelle pour Moutfort, avant-dernier, qui a concédé dans les arrêts de jeu le match nul (1-1) face à Lasauvage, soit un quatrième partage en six sorties pour les joueurs d'Arthur Marques. Enfin, le CS Oberkorn a remporté son premier match depuis le 15 octobre en écartant le CeBra 2-0.