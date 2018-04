Mondercange, qui a atomisé Schifflange 10-0, bat des records alors qu'en série 1, Bissen a décroché le titre malgré sa défaite à Medernach. Biwer et Bastendorf confirment leur embellie au fil des semaines.

D1: Bissen de retour en PH, Mondercange corrige Schifflange

Mondercange, qui a atomisé Schifflange 10-0, bat des records alors qu'en série 1, Bissen a décroché le titre malgré sa défaite à Medernach. Biwer et Bastendorf confirment leur embellie au fil des semaines.

Par Daniel Pechon

Pour la troisième fois en trois ans, Bissen va changer de niveau, la deuxième fois pour un voyage de la division 1 vers la Promotion d'Honneur. A Medernach, qui a inscrit le seul but du match par Patrick Leiros, Bissen a subi sa deuxième défaite de la saison (1-0), la première en déplacement, face à une équipe solide et qui aligne une quatrième victoire consécutive sans compter celle en coupe FLF face à Lorentzweiler mercredi dernier.



Ce second revers est donc sans conséquence pour l'Atert Bissen, car son poursuivant, Steinsel, a connu aussi la défaite, la première depuis le 15 octobre (à Wincrange). L'Alisontia a été battu par Lorentzweiler qui finit la saison en boulet de canon et affiche une série de sept victoires consécutives.

Une attaque de feu

Mondercange a étrillé Schifflange, signant sa plus large victoire en championnat depuis le 18 novembre 2007, 12-0 contre Oberkorn 12-0 à domicile (PH). Mais cette belle victoire est bien historique car aucun succès de cette ampleur à l'extérieur apparaît dans les registres depuis 2003.

Impressionnant de facilité, Mondercange a très vite mené 0-3 au quart d'heure avec deux réalisations d'Igor Pereira et une de Tony Lopes qui a remis le couvert avant la pause avec le quatrième but. Schifflange a réagi en seconde période mais très vite Mondercange a repris sa marche en avant: Siffedine Khemici (2), Fabian Heinz, Juliane Curacciolo (2) et encore Igor Pereira (0-10). La jeune équipe schifflangeoise n'a rien pu faire face au rouleau compresseur mondercangeois qui a eu une belle réaction d'orgueil après deux défaites de rang.

Une défaite particulièrement douloureuse pour les locaux. «Je reste sans mot. Surtout après une prestation encourageante face à Aspelt. Que Mondercange soit plus fort n'est pas une surprise. Au bout de 20 minutes, cependant, je dois effectuer deux changements sur blessure, réorganiser une équipe déjà recomposée avec des blessés ou absents à cause du travail. Mais quand on est spectateur pendant 90 minutes, le score devient logique. Même à la mi- temps, après un discours musclé, il n'y a eu aucune révolte, ni fierté. Je présente mes excuses aux nombreux supporters encore présents. Je maintiens que ce groupe est certes jeune mais de qualité», estime Yannick Leroy, l'entraîneur schifflangeois.

Depuis le début de saison, Mondercange a inscrit une moyenne de 3,4 buts par match et compte 51 buts marqués lors des 12 matchs joués en 2018. Semaine après semaine, Mondercange empile les larges succès, le huitième dimanche avec un minimum de cinq buts d'écart (14 au total dans la série) . Enfin, avec 78 buts marqués, Mondercange égale déjà son meilleur total de buts marqués dans une même saison, en 1997-1998 en Promotion d'Honneur.

Les "remontada" de Biwer et Bastendorf

Biwer, longtemps lanterne rouge, poursuit son impressionnant redressement avec une sixième victoire en 10 matchs pour un total de sept sur la saison. Le succès acquis dimanche face à Belvaux, est spécial car il place pour la première fois la Jeunesse sur une place qui lui assure le maintien en D1.

La victoire acquise le 14 mars face à Schifflange , la deuxième du championnat, a été le tournant de la saison pour Biwer. Elle stoppait une série de 10 défaites et enfonçait aussi un peu plus Schifflange, un adversaire devenu direct, étant en début de crise à ce moment de la compétition. Puis, la Jeunesse a enchaîné en signant le plein contre ses adversaires directs dans la course au maintien, soit trois victoires. Biwer vient de céder le statut de la plus mauvaise différence de buts à Schifflange

Dans la série 1, Bastendorf suit le même chemin. Avec une moyenne de deux points sur trois (22/33 points contre 26...à Bissen) en 2018, le parcours de Bastendorf est aussi remarquable. Le FC47 ne comptait que cinq points avant la trêve. Dimanche, Bastendorf a dominé Boevange qui a mené deux fois (0-1 et 1-2) avant que Claude Raths offre le succès à ses couleurs.

