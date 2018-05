Belvaux a gagné le match capital face à Beggen dans la course au maintien de la série 2 alors que Junglinster a perdu son invincibilité. Le suspense reste entier dans la course au barrage de la série 1.

D1: Belvaux enfonce Beggen, Kehlen proche du maintien

Le barrage tend les mains à Wormeldange

Par Daniel Pechon

21 Enoque Outeiro à la manoeuvre, The Belval Belvaux a dominé l'Avenir Beggen 4-1. Photo: Stéphane Guillaume

Pour Beggen, le déplacement à Belvaux était considéré comme le match de la dernière chance. Pour Belvaux, c'était aussi briller ou presque s'éteindre après la claque de dimanche dernier. Ce duel de bas de tableau a tourné en faveur de Belvaux où un sentiment de rébellion a poussé le groupe comme l'explique l'entraîneur Eric Braun.

«Les joueurs avaient beaucoup à se faire pardonner et ils ont trouvé les ressources pour sortir un grand match en terme d'engagement, de volonté et de solidarité, de la première à la dernière minute.» Les buts d'Enoque Outeiro et Famory Touré tombés dans la première demi-heure ont donné le ton. En seconde période, Belvaux a assommé son adversaire avec deux buts supplémentaires avant que Beggen ne sauve l'honneur dans les arrêts de jeu (4-1).

Belvaux n'avait plus gagné à domicile depuis le 19 novembre (Schifflange, 2-0) et a inscrit, pour la première fois, quatre buts cette saison. Le programme reste lourd pour Belvaux qui doit se déplacer à Sanem et recevoir Junglinster dans le dernier match. Pour Beggen, cette saison risque de se solder par une deuxième culbute consécutive.

Wormeldange assomme Mondercange

C'était le match le plus important du championnat pour Wormeldange et Mondercange, la rencontre décisive dans la course au barrage. Les Mosellans en voie de boucler leur meilleur championnat en six saisons, ont ouvert la marque par Ricardo Ferreira (31e) et asséné un coup au moral à leur adversaire avec un but de l'incontournable Michal Mroch (46e), juste au retour des vestiaires. La meilleure attaque des deux séries de division 1 n'a jamais trouvé la faille (2-0).

Après déjà un quatre sur neuf points au premier tour et surtout un zéro sur neuf avec un seul but marqué au second tour face à ses adversaires de tête (Junglinster, Wormeldange et Weiler), Mondercange a raté ses rendez-vous à six points et hypothéqué ses chances d'être barragiste. Cinquième défaite en douze déplacements pour Mondercange.



Première défaite de Junglinster

Invaincu depuis pratiquement une année (14 mai 2017 face au Red-Black, 1-2) et depuis 18 mois à l'extérieur (6 novembre 2016 face à Muhlenbach 2-0), Junglinster a été stoppé par Sanem qui a mené 1-0 sur penalty par Paul Bossi, 2-1 par Jérôme Cardarelli et 3-1 par Stéphane Gomes. «Un but d'un total régal, magnifique, plein de technique et d’adresse», reconnaît l'entraîneur de Junglinster, Johann Bourgadel.



La Jeunesse a égalisé par Sanel Bibuljica et réduit l'écart par Demir Mekic (3-2). Une fierté, un honneur pour Laurent Delleré et Sanem: «C'est extraordinaire d'être la première équipe à battre Junglinster et un match spécial pour moi, car j'étais l'adjoint de Johann les deux saisons précédentes. Une victoire logique. Nous avons été plus disciplinés. A part des longs ballons, Junglinster n'a pas eu de solution. Les occasions de buts ont été rares des deux côtés mais nous étions plus efficaces. On ouvre le score sur penalty. Juglinster égalise sur un penalty imaginaire et revient à 3-2 (90+3) sur un but irrégulier.»

Medernach irrégulier, du suspense pour la deuxième place

Après avoir fait trébucher la semaine dernière le leader et champion Bissen, Medernach s'est fait surprendre par la lanterne rouge, Boevange (3-1), déjà condamnée à la division 2. Boevange remporte sa seconde victoire de la saison, la deuxième en cinq matches après dix défaites en 2018 dont sept sur un but d'écart.



Par contre dans le haut du classement de la série 1, Steinsel, vainqueur d'Äischdall (1-4) et meilleure différence de buts de la série, Lorentzweiler, huitième victoire consécutive face à Steinfort (4-1), et Mertzig, vainqueur à Wincrange (0-2) et qui consolide son statut de meilleure équipe à l'extérieur avec 27 sur 36 points (à égalité de Lorentzweiler,) restent en course pour le gain de la place de barragiste.

Mersch pensait s'envoler vers une victoire facile face à Vianden après avoir inscrit le 3-0 à la 19e minute. C'était sans compter sur un retour TGV de l'Orania: 3-2 quatre minutes plus tard. Mersch a dû patienter jusqu'à la 89e minute pour se libérer grâce au buteur maison Samy Sebaa (4-2).

Enfin dans le bas du classement, Kehlen a pris une option sur le maintien après sa victoire sur Bastendorf 3-2. Le FCK est la seule équipe à avoir inscrit sept buts à Bastendorf en deux matchs. A noter que le FC47 a évolué à dix lors des 20 dernières minutes. Les buts de l'équipe locale ont été inscrits par Patrick Aquaro, Luca Zaton et un auto-goal.

