Les rencontres du week-end ont été marquées par le réveil des équipes du bas de tableau. Seules trois formations parmi les cinq dernières des séries 1 et 2 ont été battues. La performance revient à Bastendorf qui a surpris Mertzig.

D1: Bastendorf remonte la pente, Steinfort cale

Par Daniel Pechon

En déplacement chez le deuxième classé, Mertzig, Bastendorf a remporté son premier succès à l'extérieur et s'écarte du bas de tableau. Rentré en jeu à la 75e minute, David Lorang, en signant un doublé, a été le héros de cette fin de match. D'abord en ouvrant le score à la 85e minute. Mike Do Rio a doublé la marque au début des arrêts de jeu et ... David Lorang a enfoncé le clou avec un troisième but au bout des arrêts de jeu (90e+5). Bastendorf aligne un deuxième succès consécutif avec en prime une deuxième clean sheet. Ce n'était pas encore arrivé cette saison. Pour Mertzig, c'est le coup d'arrêt après six matchs sans défaite et une ligne offensive bridée qui était pourtant habituée à inscrire une moyenne de 2,5 buts à domicile.

Vianden, treizième classé, recevait Medernach. A la 40e minute, Patrick Estevez, le défenseur de l'Orania a senti le bon coup en quittant sa défense pour rejoindre la ligne d'attaque et prolongeait au fond des filets un centre de Damian Dabrowski (1-0). Premier clean sheet de la saison pour l'Orania qui se donne de l'air. A noter encore que Wincrange, dixième, s'est relancé par une nouvelle victoire et enfonce Boevange (3-0).



En série 2, il n'y a pas eu de victoire pour les équipes du bas de tableau mais une seule formation a été battue: Biwer. Pour les autres équipes concernées par la lutte pour le maintien, les points arrachés l'ont été lors de rencontres à rebondissements. Beggen, douzième, a mené deux fois à Bertrange avec les buts de Soriba Camara et Valmir Smaljaj et a été rejoint deux fois sur des buts de Maxence Bas (1-1 et 2-2). Avant de recevoir un coup sur la tête pour la première fois à 10 minutes du terme avec le but de Patrick Mota (3-2). A la 88e minute, Camara Soriba, en sauveur, inscrivait le troisième but de l'Avenir, exceptionnel pour la troisième plus mauvaise attaque de la série qui n'avait inscrit qu'une fois deux buts à l'extérieur. Beggen repart avec un point de Bertrange (3-3).



Belvaux finit mieux que Biwer

Il n'a pas manqué beaucoup à Biwer la lanterne rouge pour ramener quelque chose d'Aspelt. La Jeunesse a mené sur le terrain des Red Boys, avec un but de Christian Weis et a encaissé à dix minutes du terme le but de la défaite (2-1) après une égalisation tombée après la pause. Un scénario identique mais une fin de match plus agréable pour le treizième classé Belvaux face à Berbourg. Rejoint puis dépassé au score après avoir mené à la marque après une demi-heure, le club de Belval a égalisé dans les arrêts de jeu, par Maikel Da Silva (2-2).

Junglinster et Mondercange en patron

Tous les ingrédients qui avaient permis à l'ASL Porto de faire trébucher Mondercange au premier tour ont manqué: l'agressivité, l'envie, l'organisation affichées au match aller n'ont pas été assez présentes. Malgré une défense qui n'avait encaissé que sept buts en sept déplacements, l'ASL n'a pu empêcher les dégâts face à une attaque qui marque près de trois buts en moyenne à domicile (5-0). Dans le même temps, le leader de la série 2, Junglinster, a imposé sa maîtrise et son efficacité au stade de la route de Luxembourg: 5-1 contre Schifflange.

A noter encore que Weiler, au bilan de 19 sur 24 points...depuis la défaite subie face à Wormeldange au premier tour, réalise le bon coup face au Koeppchen (0-2).

En série 1, Bissen, le leader, a perdu ses premiers points à l'extérieur. L'Atert menait 0-2 à la pause et s'est gâché la vie en étant rejoint dans les arrêts de jeu après un doublé de Samy Sebaa, dont un but sur pénalty à la 90e+1, 2-2 sur le terrain de Mersch.



Lintgen se replace

Enfin, la meilleure défense à domicile de la série 1, Steinfort, qui affiche une moyenne de 1 but encaissé par match, a été battu par le plus petit écart face à la deuxième plus faible attaque en déplacement, celle de Lintgen (0,5 but match). Le Minerva est le seul vainqueur, avec Steinsel, parmi les cinq premiers de la série 1.

20 Ediclei da Silva et le Minerva ont pris la mesure du Sporting Steinfort 1-0. Photo: Stéphane Guillaume

Le classement de la série 1

Le classement de la série 2