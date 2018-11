L'Alliance Äischdall s’est imposée dimanche sur le terrain synthétique de Medernach 2-1, un résultat qui lui permet de se replacer idéalement avant le derby contre Steinfort. Bettembourg, après trois défaites de rang, remporte trois excellents points contre les Yellow-Boys de Weiler-la-Tour.

Sport 24 4 min.

D1: Äischdall se replace, Bettembourg se relance

Six points d'avance pour Steinsel en série 1

L'Alliance Äischdall s’est imposée dimanche sur le terrain synthétique de Medernach 2-1, un résultat qui lui permet de se replacer idéalement avant le derby contre Steinfort. Bettembourg, après trois défaites de rang, remporte trois excellents points contre les Yellow-Boys de Weiler-la-Tour.



Par Andy Foyen



Pour une équipe habituée de jouer sur gazon traditionnel, le jeu sur terrain synthétique peut devenir particulier. «Mes joueurs ont eu des difficultés à s’adapter au terrain», avouait Andy Schumann, l’entraîneur d’Äischdall. Mais l'Alliance possède un joueur capable de faire la différence sur des actions individuelles. C’est ainsi que Glenn Useldinger a mis Äischdall en orbite avec un doublé aussi beau qu'important.



Medernach est parvenu dans les dix dernières minutes à réduire le score, mais pas à changer l’issue de la rencontre. «On aurait dû se mettre à l’abri plus tôt, pour ne pas trembler dans les dernières minutes. Mais au final, on rentre avec les trois points», concluait Schumann.



24 Les joueurs de l'Alliance à la fête. Äischdall s'est imposé 1-2 sur le terrain de Medernach. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les joueurs de l'Alliance à la fête. Äischdall s'est imposé 1-2 sur le terrain de Medernach. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui A la suite de leur succès à Medernach, Christophe Da Silva Gomes et Äischdall se replacent dans la course au top 5 Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Le trio arbitral à l'échauffement avant la rencontre: Rafael Gomes et ses assistants Paulo Ascencao Coelho et Toni Ferreira Lopes. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Christophe da Silva Gomes (Äischdall) Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Le gardien d'Äischdall Gianluca Bianchini s'interpose devant Fabio Santos Cardoso. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Glenn Useldinger à la lutte avec Dany Barrelas (Medernach). Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Nivaldo Mendes (Medernach) prend le meilleur sur Jo Guiseppe Barnabo. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Tony Barrelas Lavinas (Medernach) Photo: Zineb Ruppert Maghraoui FMedernach - Äischdall 1-2 Photo: Zineb Ruppert Maghraoui L'arbitre du match Rafael Gomes. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Le gardien de Medernach Tiago Ribeiro. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Medernach - Äischdall 1-2. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Glenn Useldinger a isncrit les deux buts de l'Alliance Äischdall. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Dany Barrela (Medernach). Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Medernach - Äischdall 1-2. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Stephan Morgado Moraios (Medernach). Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Medernach - Äischdall 1-2. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Christophe da Silva Gomes (Äischdall). Photo: Zineb Ruppert Maghraoui L'entraîneur de Medernach Joao Pedro Teixeira. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Medernach -Äschdall 1-2. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Le coach de l'Alliance Andy Schumann. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Le gardien de l'Alliance Gianluca Bianchini. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Forza Blo-Wäiss. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui Les joueurs de Medernach. Photo: Zineb Ruppert Maghraoui

Steinsel prend le large

Cette victoire, combinée à celle de Kehlen contre le FF Norden (2-1), offrait à Steinsel une possibilité unique de prendre six points d’avance sur son dauphin. Un luxe dont ne se sont pas privés les hommes de Teixeira, avec leur victoire 5-2 contre Mertzig. Dans la deuxième partie de tableau, l’USBC a obtenu trois points importants dans l’optique du maintien en déplacement à Mersch (1-2).

Après avoir rencontré d’affilée Mondercange et Grevenmacher, avant d’aller à Kayl-Tétange, le Sporting de Bettembourg se déplaçait à Weiler-la-Tour avec l’ambition de glaner au moins un point. Une frappe de Fabio Martins dans la lucarne mettait les visiteurs aux commandes. Bellus, sur un coup franc de Testard, doublait le score avant la pause. Sur penalty, les Yellow Boys réduisaient l’écart, mais ils ne parvenaient pas à sauver le moindre point.

Grevenmacher reprend les commandes

A noter également, le geste de mauvaise humeur de Borges (Weiler-la-Tour), auteur d’une agression sur un réserviste adverse, ce qui lui a valu un carton rouge. «C’était un très bon match. On a souffert le premier quart d’heure mais après on était bien en place et l’équipe a appliqué les consignes à la lettre», analysait le tacticien du Sporting, Jean-Marc Gattullo.



Weiler-la-Tour a raté le coche puisque Mondercange a été accroché à Schifflange. Dans le duel au sommet de cette deuxième série, Grevenmacher s’est imposé par le plus petit des écarts, 1-0 contre Kayl-Tétange, et reprend le leadership. La situation est plus préoccupante pour l’ASL Porto et les Red Boys d’Aspelt, défaits respectivement 3-0 à Pfaffenthal-Weimerskirch et 0-4 contre Berbourg.

Ils ont dit

Nilton Rocha (Schieren): «On a très bien joué, en entrant parfaitement dans le match et en marquant facilement. A la fin, on gagne 4-1, mais ça aurait très bien pu être 5, 6, 7 ou 8-1. En tout cas, l’important était de gagner et on l’a fait avec la manière.» Schieren - Useldange 4-1

Fabio Gaspar (Lintgen): «Même constat que lors des matchs précédents. On a exercé une grosse pression dès les premières minutes et on a eu beaucoup d’occasions. On aurait dû mener par 2 ou 3-0 à la pause, mais à la place, c’est seulement 1-0 et en deuxième mi-temps, sur notre seule erreur individuelle, ils égalisent.» Bastendorf - Lintgen 1-1

Claude Leogrande (Mensdorf): «On a perdu deux points. Après dix secondes, on devait mener 0-1. On a encore eu trois occasions en première mi-temps et deux en deuxième. Par contre, Remich-Bous n’en avait aucune. Dommage que nous n’ayons pas su les convertir.» Remich-Bous - Mensdorf 0-0

Nelson Fragoso (Sanem): «C’était un match très physique. Ce n’était pas un beau match, l’essentiel du jeu était au milieu de terrain. On a eu la chance après dix minutes d’avoir un coup franc qui nous a permis d’ouvrir la marque mais ensuite, aucune des deux équipes n’a vraiment eu d’occasions. Je suis fier de mes joueurs qui ont été solides et qui ont tout donné les uns pour les autres.» Bertrange - Sanem 0-1



Les chiffres

14 - Les 14 équipes de la série 1 ont au moins marqué un but lors de cette neuvième journée. Le spectacle était donc au rendez-vous lors de ces rencontres.

20 - Aspelt est plus que jamais dans la tourmente. Depuis le 7 octobre, c’est-à-dire depuis moins d’un mois, les Red Boys ont encaissé 20 buts toutes compétitions confondues, soit une moyenne de 4 buts par match.



L'affiche à suivre

Sanem - Pfaffenthal-Weimerskirch. Ce sera l'affiche de la dixième journée en Série 2. Ces deux équipes sont en forme et viennent d’enchaîner quelques victoires de rang en championnat (2 pour Sanem, 3 pour Pfaffenthal-Weimerskirch).



Classement de la série 1



Classement de la série 2