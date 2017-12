Christine Majerus a pris la dix-neuvième place de la manche de Coupe du monde de Zolder ce mardi. La championne nationale s'est montrée déçue. Arthur Kluckers a lui montré de belles choses sur le parcours belge.

à Zolder, Hugo Barthélemy (avec tof)

Christine Majerus a dû se contenter de la dix-neuvième place dans la course féminine remportée par Sanne Cant. La Belge signe au passage sa centième victoire professionnelle. Katherine Compton (Trek Factory Racing) et Eva Lechner (Clif Pro Team) ont complété le podium de cette septième manche de la Coupe du monde.



Christine Majerus accusait 1'41'' de retard sur la lauréate du jour au terme des 42 minutes de course. «Je suis assez déçue de ma course et je n'en retiens pas grand-chose de positif, même si cela aurait pu être pire, je fais quand même un Top 20. Je vais maintenant enchaîner avec la finale de la Coupe de France, Pétange, Meilen en Suisse et les championnats nationaux jusqu'aux championnats du monde. Pour les Mondiaux, je ne me mets pas d'objectif précis pour l'instant.»

Le Néerlandais Mathieu Van der Poel s'est offert un récital dans la course Elites. Laurens Sweeck a battu Wout Van Aert pour la deuxième place. Parti de la dernière ligne, Vincent Dias Dos Santos avait amorcé une remontée prometteuse, mais le seul coureur de la FSCL a été contraint à l'abandon à trois tours de l'arrivée.



Le Britannique Tom Pidcock a battu au sprint le Belge Eli Iserbyt chez les Espoirs. Le Néerlandais Nieuwenhuis complète le podium. Côté luxembourgeois, Félix Schreiber était seul en lice. Parti loin derrière, le coureur de la FSCL s'est offert une remontée jusqu'à la 32e place. Il terminera un rang plus loin au terme des 50 minutes de course. Pidcock s'est adjugé le classement final de la Coupe du monde.

Félix Schreiber, la plus belle satisfaction luxembourgeoise à Zolder.

Photo: Stéphane Barthélemy

Chez les Juniors, le Tchèque Tomas Kopecky a dicté sa loi devant les Belges Jarno Bellens et Niels Vandeputte. Kopecky en a profité pour prendre la tête de la Coupe du monde.



Six coureurs de la FSCL étaient au départ. Arthur Kluckers a pris la 24e place, Nicolas Kess la 32e, Mik Esser la 47e, Cédric Pries la 48e, Loïc Bettendorff la 53e et Jang Leyder la 56e.



ILS ONT DIT

Vincent Dias Dos Santos (45e): «C'était une course très rapide, quand je vois qu'il y a deux ans je finissais dans le même tour que le vainqueur, je me rends compte que le niveau a franchement évolué. Je suis quand même content de ma course, car je finis dans le même tour qu'un Francis Mourey ou qu'un Martin Haring qui eux sont pros. Mon niveau est meilleur que les années précédentes, mais les leaders sont tellement forts que c'est devenu impossible de faire une course complète.»

Félix Schreiber (33e à 4'55''): «Le résultat n’est certes pas aussi bon qu'à Zeven, mais c'est en raison du parcours qui est beaucoup plus rapide. C'est donc compliqué de remonter le peloton. Malgré une 33e place je reste à moins de 5' du leader, je suis donc satisfait du résultat.»

Arthur Kluckers (24e): «J'ai fait une bonne course, j'avais de bonnes jambes. Petit à petit je remontais et je dépassais des groupes et une 24e place, ce n'est pas mal. Dans les derniers tours j'ai su accrocher un groupe de quatre coureurs et sur ce circuit, c'est un réel avantage car il y a beaucoup de portions plates et venteuses, comme la ligne droite d'arrivée par exemple, donc pouvoir se relayer dans un groupe c'est un bel avantage.»

Cédric Pries (48e): «Je n'ai pas pu réaliser une bonne course aujourd'hui car j’ai été victime de maux de ventre qui m'ont empêché de bien rouler et les jambes n'étaient pas là non plus. Je me suis donc accroché et j'ai roulé du mieux possible mais c'était une course compliquée.»