Christine Majerus (Boels-Dolmans Cycling Team) a remporté ce dimanche, à Jablines (Seine-et-Marne), la troisième manche de la Coupe de France de cyclo-cross.



La Championne du Luxembourg, en lice pour un nouveau sacre de meilleure sportive de l'année, a devancé Lucie Chainel (Team Chazal-Canyon), qui reste en tête de la Coupe de France, et Karen Verhestraeten (Donen-Vondelmolen CX Team).



«C'est toujours plus sympa de courir pour la victoire que de courir en Belgique où je me bats pour une cinquième, septième ou huitième place. En plus, c'est juste à côté de Paris, où j'habite la majeure partie de l'année. J'ai pris beaucoup de plaisir, et j'espère avoir l'occasion de courir à Flamanville à la fin du mois», a-t-elle déclaré à l'issue de la course à directvelo.com