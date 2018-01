(tof/HB). Jeux de dupe, démonstration de force. Il est parfois difficile de démêler l'écheveau à une semaine des championnats nationaux de cyclo-cross. L'épreuve d'Alzingen organisée au Holleschbierg ce dimanche a permis à Félix Schreiber de monter en puissance dans la course réservée aux Elites et aux Espoirs.

Le coureur du VV Tooltime a fini fort pour distancer Vincent Dias Dos Santos (LC Tétange) et Misch Leyder (VC Diekirch).



Chez les dames, Christine Majerus s'est offert un cavalier seul. Dans la ligne de mire de la championne nationale, ce sont davantage les Mondiaux de Valkenburg début février qui accaparent son esprit. Après ses succès à Flamanville et à Pétange, Majerus a poursuivi sa série au Holleschbierg.

Le podium féminin avec de gauche à droite Lisa Heckmann, Christine Majerus et Nathalie Lamborelle.

Photo: Stéphane Barthélemy

Les vainqueurs des autres catégories sont Nicolas Kess chez les Juniors, Philippe Reuter et Marie Schreiber chez les débutants.

Rendez-vous samedi prochain à Kayl pour les Nationaux.

Réactions

Christine Majerus: «Aujourd’hui je me suis bien amusée, c’était un circuit qui me convenait très bien, vu qu’il était très physique. C’était également un très bon entraînement. A la base j’avais prévu de courir à l’étranger, mais pour moi et mon staff, j’ai décidé de rester au pays. On a fait assez de déplacements la semaine dernière, j’ai préféré faire un déplacement plus court. Pour l’entraînement j’ai même fait un tour de plus, car sur les cyclo-cross internationaux on roule 50 et non 40 minutes. Je suis vraiment satisfaite de ma forme, bien mieux qu'en Coupe du monde, et ça fait plaisir de savoir accélérer, gérer et se sentir à sa place.»

Félix Schreiber: «Aujourd’hui c’était une belle occasion pour tester la concurrence. En plus Misch Leyder est revenu pour la fin de saison et il finit troisième. Cela promet une très belle course pour samedi prochain, autant au niveau Espoirs qu'Elites.»