(tof). Christine Majerus (Boels-Dolmans) et l'Allemand Marcel Meisen ont assumé leur rôle de favoris ce lundi lors du traditionnel cyclo-cross de Pétange. Les deux vainqueurs de l'année dernière ont émergé dans des conditions difficiles.

Marcel Meisen s'est offert un troisième succès de rang en distançant Joshua Dubau et Quinten Hermans.

Marcel Meisen indétrônable à Pétange!

Photo: Serge Waldbillig

Christine Majerus est restée sur sa lancée de Flamanville dans la Manche pour s'offrir une seconde victoire en trois jours.

Dans des conditions dantesques, la championne nationale a dû s'employer pour s'imposer au sprint devant Elle Anderson et Marion Norbert Riberolle.

Majerus a donc défendu sa couronne dans le Bassin Minier et tentera d'en faire de même ce mardi à Meilen en Suisse.



Arthur Kluckers a tiré son épingle du jeu dans l'épreuve réservée aux Juniors. Le coureur du VC Schengen s'est glissé entre le vainqueur belge, Jelle Vermoote et le Français Hugo Jot pour monter sur la deuxième marche du podium.



Chez les débutants, le Belge William Lecerf s'est offert une belle remontée pour devancer le Français Timothé Gabriel et un autre Belge, Elio Clarysse. Le premier Luxembourgeois, Philippe Reuter, termine au pied du podium.

Réactions

Propos recueillis par Hugo Barthélemy



William Lecerf (vainqueur débutant)

«J'ai malheureusement chuté dans le dernier tour, j’ai donc dû remonter plusieurs coureurs et je ne suis revenu sur le premier (Gabriel Timothée) que dans le dernier tour, c'était donc plus compliqué que prévu.»

Arthur Kluckers (2e Junior)

«Le parcours était très dur, ça montait, ça descendait, et j’ai essayé de trouver mon rythme. Au début je pouvais suivre Jelle (Vermo0te) mais il était techniquement supérieur à moi, même si physiquement je tenais le coup, la technique était trop importante sur ce circuit.»

Jelle Vermoote (vainqueur Junior)

«Il faisait très froid et je n’étais pas le meilleur coureur sur la montée, je perdais en moyenne 10 secondes au tour dans cette montée, mais j’étais le plus fort dans la descente, et j’y gagnais jusqu'à 20 secondes, j’arrivais donc à creuser l’écart dans chaque tour. Cette descente était très importante, car elle était très longue et elle permettait de faire des écarts en prenant des risques.»

Elle Anderson (2e dame)

«C'était fou, c'était le cyclo-cross le plus fou que j'ai fait de ma carrière. C'était mon premier cross au Luxembourg et on peut dire que j'ai été servie (rire). Dans les derniers tours je revenais sur Christine (Majerus) mais il m'en manquait un peu à la fin et je n'ai pas réussi à la dépasser dans la dernière ligne droite.»

Christine Majerus (1re dame)

«J'étais bien partie, mais j'ai perdu mes lentilles de contact dans le deuxième tour, cela m'a fort handicapée dans les descentes et vers la fin j'avais de plus en plus froid, je suis quand même contente de décrocher la victoire au final.»

Joshua Dubau (2e Elite 1er Espoir)

«C'est parti très vite et après le départ ultra rapide de Hermans je me suis retrouvé avec Meisen, mais Meisen allait trop vite dans la montée pour moi, j'ai donc décroché dans le troisième tour. Ensuite Hermans a explosé et je suis revenu sur lui, et je l'ai ensuite lâché dans la descente. C'était un parcours qui me convenait assez bien, ça montait et descendait beaucoup.»

Gusty Bausch (11e Elites/premier Luxembourgeois)

«La saison avait très mal commencé pour moi et une blessure n'a rien arrangé. J'ai eu l’occasion de m'entraîner à Gran Canaria et j'étais parti rouler à Sarrebourg la semaine dernière où j'ai fini sixième. J'ai ensuite retrouvé la confiance. Beaucoup de gens disaient que j'étais fini mais c'était juste une mauvaise passe et je suis très motivé pour continuer.»

Marcel Meisen (1re Elites)

«Cela fait toujours plaisir de venir rouler ici, c'est ma troisième victoire ici, c'est un parcours qui me convient bien. Cela fait toujours plaisir de gagner.»