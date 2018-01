(tof). Christine Majerus a pris la septième place de la dernière manche de la Coupe du monde ce dimanche à Hoogerheide. Un superbe résultat à une semaine des Mondiaux de Valkenburg. Belle quatorzième place aussi pour Arthur Kluckers chez les Juniors.

La championne nationale a bien failli signer son meilleur résultat dans une manche de Coupe du monde. Longtemps quatrième, elle a été débordée en fin de course respectivement par l'Italienne Arzuffi (6e), puis par l'Américaine Keough (5e) et enfin par la Néerlandaise Vos (4e).

C'est la Belge Sanne Cant qui s'est montrée la plus forte devant l'Italienne Eva Lochner et la Britannique Evie Richartz. Majerus accusait 54" de retard à l'arrivée mais seulement trois secondes sur Marianne Vos.



La Luxembourgeoise avait pris la cinquième place la semaine dernière à Nommay en France. Samedi, la meilleure sportive de l'année 2017 s'était emparée du troisième rang dans l'épreuve internationale de Rucphen aux Pays-Bas derrière la Belge Loes Lels et la Néerlandaise Manon Bakker (Experza-Footlogix) sur un parcours très technique.



L'ogre Mathieu Van Der Poel s'est imposé dans la course réservée aux Elites devant les Belges Van Aert et Vanthourenhout. Vincent Dias Dos Santos a pris la 47e place, Gusty Bausch la 54e et Scott Thiltges la 61e.



Chez les Espoirs, le Belge Eli Iserbyt a dicté sa loi en s'échappant à mi-course. Il a devancé le Britannique Tom Pidcock, victime d'une chute au départ, de 25''. Félix Schreiber a pris la 28e place à 3'59" du vainqueur du jour.



La victoire est revenue à Niels Vandeputte (BEL) chez les Juniors devant son compatriote Jaro Bellens et le Néerlandais Mees Hendrikx. Arthur Kluckers s'est emparé d'une belle 14e place à 1'49'' alors que Nicolas Kess, trahi par des ennuis techniques, finissait 33e à 3'29''. Loïc Bettendorff (44e), Mik Esser (45e), Cédric Pries (56e) et Jang Leyder (57e)ont eux aussi terminé la course.