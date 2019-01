C'est ce dimanche au «Gustyland» à Brouch, que se tiennent les Championnats nationaux de cyclo-cross, où huit titres seront en jeu. Si, pour certains, la bataille s'annonce très serrée, plusieurs catégories semblent, au contraire, jouées d’avance. Un état des lieux s'impose au seuil d’un des rendez-vous les plus importants de la saison dans les labourés.

Cyclo-cross: huit titres nationaux en jeu dimanche à Brouch

C'est ce dimanche au «Gustyland» à Brouch, que se tiennent les Championnats nationaux de cyclo-cross, où huit titres seront en jeu. Si, pour certains, la bataille s'annonce très serrée, plusieurs catégories semblent, au contraire, jouées d’avance. Un état des lieux s'impose au seuil d’un des rendez-vous les plus importants de la saison dans les labourés.

Par Hugo Barthélemy



DEBUTANTS



Chez les débutants, tant du côté des garçons que des filles, on ne s’attend pas à beaucoup de suspense. Mathieu Kockelmann et Marie Schreiber sont solidement installés en tête de la Skoda Cross Cup, qu'ils dominent chacun outrageusement. Mieux, Schreiber n’a jamais été mise en échec sur le sol luxembourgeois, et pour sa seule sortie internationale à Diegem (Belgique), elle a signé une superbe troisième place. Kockelmann n'a pour sa part subi qu'une défaite au pays, en l'occurrence à Contern, où il a fini troisième, tandis que sa participation à Diegem s'est soldée par une huitième place.



Derrière ces deux intouchables, la bataille pour les podiums masculin et féminin s'annonce beaucoup plus féroce. Chez les filles, on relève trois prétendantes pour deux places, dont deux coéquipières de Marie Schreiber, Liv Wenzel et Nina Rommes. Avec ses trois représentantes, le CT Atertdaul pourrait donc fort bien monopoliser le podium. Caroline Reuter tentera de jouer les trouble-fête. Chez les garçons aussi, on retrouve un trio derrière Kockelmann: Noé Ury, Arno Wallenborn et Alexandre Kess se partagent en effet les places d'honneur derrière le Differdangeois depuis le début de cette saison.

MASTERS



Dans la catégorie Masters, les lauréats sont souvent venus de l'étranger ces dernières années. En retrait de cette armada étrangère, les meilleurs Luxembourgeois sont Serge Bertemes, l'actuel leader de la Skoda Cross Cup, Jérôme Junker, le tenant du titre, qui a également signé de beaux résultats et fera tout pour conserver son maillot tricolore, ainsi que Christian Weyland, qui s'est affirmé suite à sa victoire au Pratzerthal.

JUNIORS



Les choses paraissent nettement plus claires chez les juniors, tant Loïc Bettendorf semble imbattable cette saison. Il compte huit victoires à son compteur, et domine la Skoda Cross Cup de la tête et des épaules.



Derrière Bettendorf, deux noms se dégagent: Tom Paquet, qui s'est imposé au nez et à la barbe de Bettendorf à Mamer, et qui participera à ses premiers Nationaux au Luxembourg depuis qu'il a acquis la nationalité grand-ducale, et Mik Esser, dans l'habit du parfait outsider. Le coéquipier de Loïc Bettendorf collectionne les accessits (trois fois deuxième et cinq fois troisième) depuis le début de saison. Les Championnats nationaux constituent peut-être pour lui le moment idéal pour conjurer le sort.

Sauf surprise colossale, Christine Majerus (Boels-Dolmans) enfilera dimanche un dixième maillot de championne nationale de cyclo-cross Photo: Serge Waldbillig

DAMES



Faute de concurrence suffisamment consistante, Christine Majerus, littéralement hors catégorie, devrait logiquement ceindre la couronne et ajouter un dixième titre national en cyclo-cross à son palmarès.



Pour la deuxième place, on s'attendait a priori à un duel serré entre Elise Maes et Nathalie Lamborelle, sauf que... la seconde nommée ne sera finalement pas de la partie dimanche à Brouch. La leader de la Skoda Cross Cup devrait donc facilement rafler la médaille d'argent. Suzie Godart et Pia Wiltgen se disputeront la dernière place sur le podium.



Il y aura également un titre en jeu chez les Espoirs féminines. Quatre concurrentes se disputeront la victoire. Laetitia Maus est la grande favorite, devant sa plus grande rivale, Nina Berton. Lis Nothum et Maïté Barthels auront l'objectif de monter sur le podium. Il y aura bel et bien une déçue à l'arrivée...



ELITES



Dans les rangs des élites, Vincent Dias Dos Santos s'érige en super favori de l'épreuve. D'une part, il a dominé toute la saison, et d'autre part, en sa qualité de coureur assez technique, il devrait apprécier le parcours, même s’il avoue l'avoir seulement reconnu sur le tard. Selon ses propres dires, «Sören (Nissen), Gusty (Bausch) et Scott (Thiltges) sont très forts. Mais je mets un joker sur Massimo Morabito, qui revient fort.» Mais Dias Dos Santos l'avoue sans ambages, il sera là «pour gagner, ... comme les autres je dirais».



Scott Thiltges, qui s'est imposé récemment à Mondorf, semble se dégager comme son plus sérieux rival. Il est cette saison le plus proche poursuivant luxembourgeois de Dias Dos Santos. De plus, le coureur du club d'Alzingen excipe d'une solide expérience des Nationaux, puisqu'il avait coiffé les lauriers à Schengen en 2017. Parmi les outsiders, le local Gusty Bausch devrait réaliser une bonne performance sur un circuit taillé pour lui et qu'il connaît forcément comme sa poche.



Le champion sortant, Sören Nissen est en forme, mais il va arpenter un tracé qui ne lui convient pas. Toutefois, vu que l'épreuve se déroule sur une heure, ce spécialiste de l'endurance pourrait profiter des dix dernières minutes de la course pour grappiller quelques places. «Une partie de parcours me convient assez bien, mais il y a aussi une partie qui ne me convient pas. Avec une place sur le podium je serais déjà satisfait. Après, il reste à voir s’il est possible de faire mieux. Tout peut arriver en une heure, mais pour moi, Vincent (Dias Dos Santos) est le plus fort.»



Derrière ces quatre mousquetaires, Lex Reichling et Luc Turchi peuvent arguer de bons résultats cette saison, avec même une victoire pour le second cité, mais ils apparaissent un cran en dessous des favoris. Enfin, un revenant pourrait venir se mêler à la bagarre: Massimo Morabito. L'ancien coureur Leopard revient en grand forme en cette fin de saison et a déjà remporté le titre chez les Espoirs par le passé.

ESPOIRS



Du côté des U23, la lutte s'annonce palpitante. Felix Schreiber tâchera de défendre son titre. Après quelques pépins physiques en début de saison, il semble revenir à son meilleur niveau en cette fin de saison. Il croisera la route de Misch Leyder, qui a glané son premier succès chez les Elites à Kayl. Celui qui a fraîchement intégré l'équipe Leopard fait son retour en fin de saison et paraît capable de jouer le titre.



Les autres prétendants sont Nicolas Kess, victorieux l'an dernier chez les Juniors, et Ken Conter, qui revient de Chambéry pour s'aligner sur ces Championnats nationaux, après avoir déjà participé à des stages avec la réserve de la formation AG2R-La Mondiale. Seul bémol pour lui: il partira de loin vu qu'il n'a pris part qu'à une seule épreuve cette saison.

Misch Leyder (Leopard) paraît en mesure de jouer le titre chez les Espoirs Photo: Serge Waldbillig

Le programme des Championnats nationaux ce dimanche à Brouch



12h: Masters (40 minutes)

12h03: débutants (30 minutes)

13h: Juniors (40 minutes)

14h: Dames Elites et U23 (40 minutes)

15h15: Elites et Espoirs (60 minutes)

17h30: remise des prix et réception