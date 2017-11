Après un début de saison tonitruant au Luxembourg avec notamment des victoires à Mersch et Rumelange, Felix Schreiber a disputé dimanche à Tabor en République tchèque sa première grande compétition dans la catégorie des Espoirs à l'occasion des Championnats d’Europe.

Propos recueillis par Hugo Barthelemy



Felix, dans quel état d'esprit avez-vous abordé votre premier gros rendez-vous international dans la catégorie Espoirs?

Je suis monté de catégorie mais j’ai gardé la même base d’entraînement tout en augmentant la fréquence. Cela est nécessaire, car les meilleurs sont déjà professionnels ce qui n’est pas réellement le cas chez les juniors.



Quel bilan tirez-vous de ces Championnats d’Europe?

Le classement n’est pas terrible, je visais un Top 30 et je termine 33e mais je suis quand même satisfait car je finis à moins de cinq minutes du champion d’Europe (le Belge Eli Iserbyt) alors que lors de la dernière course de Superprestige, j’avais été relégué à plus de six minutes. Je ne pense pas que beaucoup d’Espoirs luxembourgeois ont fini dans le même tour que le vainqueur au cours des dernières années.

Vous venez d'évoquer votre participation à une manche du Superprestige, était-ce en prévision du rendez-vous de Tabor?

Oui, je m’étais rendu sur ce cross pour juger de mon niveau international et voir à quoi je pouvais m’attendre. Au final, je m’étais assez bien débrouillé (il s'était classé 35e à 6'10" du Britannique Pidcock le 21 octobre à Boom).

Vous êtes actuellement deuxième du classement général de la Skoda Cross Cup. Avec Vincent Dias Dos Santos, vous avez déjà creusé l’écart sur le reste de peloton. Est-ce un objectif de décrocher ce classement?

La Skoda Cross Cup est un réel objectif, gagner une voiture ce n’est pas rien, mais ce ne sera pas facile. Vincent est bien plus expérimenté que moi et la saison est encore longue, ce sera une belle bataille jusqu'au bout.



Qu'attendez-vous lors des prochaines semaines de compétition?

Porter le maillot tricolore serait une grande fierté pour moi. Au niveau international, je me mettrai des objectifs de temps par rapport au premier pour chaque épreuve. Une sélection pour le Mondial et des manches de Coupe du monde seraient une grande chance pour moi.



Le cyclisme a-t-il été toujours votre sport préféré?

Depuis mon plus jeune âge je roule à vélo. J'étais très jeune quand on m’a offert un premier vélo. Quand j'ai eu l'autorisation d’intégrer un club, je n'ai pas hésité à m'affilier au VV Tooltime Préizerdaul où j’ai commencé à faire des courses.



Pourquoi une telle passion pour le cyclo-cross?

A partir de la catégorie des débutants, on a le droit de participer aux compétitions de cyclo-cross. Comme mon club proposait des entraînements de cross, j’ai décidé de débuter dans cette discipline. Je prenais autant de plaisir dans les labourés que sur la route, je me suis donc rapidement dirigé vers le cross.