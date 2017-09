(JFC). - Le Belge de l'équipe Lotto-Soudal Tim Wellens a remporté en solitaire au sommet de la Citadelle de Namur le 58e Grand Prix de Wallonie (1.1), ce mercredi, alors que le Luxembourgeois Alex Kirsch (Wallonie-Bruxelles Veranclassic Aqua Project) a quant à lui abandonné.

Wellens succède au palmarès de l'épreuve à son coéquipier français Tony Gallopin, qui termine deuxième à 1'22".

Disputée entre Chaudfontaine et la Citadelle de Namur sur 212,1 km, cette 58e édition a connu un premier moment fort à 47 kilomètres de l'arrivée lorsqu'un groupe de 21 coureurs, avec de nombreux favoris dans ses rangs, s'est détaché à la faveur d'une bordure.



Après la côte de Lustin, à 25 bornes du but, seuls huit hommes restaient en tête: les Belges Tim Wellens, Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), Jan Bakelants (Ag2r-La Mondiale), Dylan Teuns et Loïc Vliegen (BMC), ainsi que les Français Tony Gallopin (Lotto-Soudal) et Julien Simon (Cofidis) et le Norvégien Amund Gröndahl Jansen (Lotto-NL Jumbo).

Ces huit fuyards comptaient 33 secondes d'avance sur les poursuivants lorsque, dans la Tienne aux Pierres, à 17 kilomètres de l'arrivée, Tim Wellens est parti seul. Son avance ne fera que croître et il ne sera plus rejoint. Tony Gallopin accroche la deuxième place, tandis qu'un autre Français, Julien Simon, complète le podium à 1'23".

Le Luxembourgeois Alex Kirsch (Wallonie-Bruxelles Veranclassic Aqua Project), qui participera aux Championnats du monde sur route le 24 septembre à Bergen, n'a pour sa part pas rallié l'arrivée à Namur, au même titre que 36 autres coureurs sur les 153 présents au départ à Chaudfontaine..



Ces prochains jours, Kirsch s'alignera au 102e Championnat des Flandres (1.1) vendredi, ainsi qu'à la 7e Primus Classic (1.1) samedi, en compagnie de son compatriote Jempy Drucker (BMC).

Par ailleurs, le Belge Jérôme Baugnies, troisième l'an dernier, a lui été victime d'une lourde chute après 45 km de course. Le coureur de Wanty-Groupe Gobert qui a percuté un poteau de signalisation lors de sa chute, a été héliporté d'urgence vers un hôpital à Liège où il a été opéré du dos.