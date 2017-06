(AFP). - Petite anthologie des records à battre dans le 104e Tour de France qui commence ce samedi à Düsseldorf.

Le plus grand nombre d'étapes gagnées dans un seul Tour: 8 par Charles Pélissier (1930), Eddy Merckx (1970, 1974) et Freddy Maertens (1976)

Le plus grand nombre de victoires d'étapes: Eddy Merckx (34)

Le plus grand nombre de coureurs ayant endossé le maillot jaune dans un seul Tour: 8 en 1958 et 1987

Le plus grand nombre de jours en jaune: 97 par Eddy Merckx (en 7 participations)

Le plus grand nombre de victoires finales: 5 par Jacques Anquetil (entre 1957 et 1964), Eddy Merckx (1969 à 1974), Bernard Hinault (1978 à 1985) et Miguel Indurain (1991 à 1995). Lance Armstrong en a remporté 7 mais a été déclassé par la suite.

Le plus grand nombre de podiums: 8 pour Raymond Poulidor (3 fois 2e, 5 fois 3e) en 14 participations entre 1962 et 1976

Le plus grand écart au classement général (depuis 1947) entre le vainqueur et son dauphin: 28 minutes 17 secondes (Fausto Coppi - Stan Ockers en 1952)

Le plus petit écart: 8 secondes (Greg LeMond - Laurent Fignon en 1989)

Le plus grand nombre de maillots verts: 6 (Erik Zabel)

Le plus grand nombre de maillots à pois: 7 (Richard Virenque)

La plus longue échappée solitaire: 253 km par Albert Bourlon en 1947

Le plus grand écart à l'arrivée d'une étape: 22 minutes 50 secondes pour José Luis Viejo en 1976

Le contre-la-montre individuel le plus rapide: 54,545 km/h par Greg LeMond en 1989 sur 24,5 km

Moyenne la plus élevée dans une étape en ligne: 50,355 km/h par Mario Cipollini en 1999 sur 194,5 km (Laval-Blois)



L'Allemand Jens Voigt (à g., au côté de Fränk Schleck) est co-détenteur du nombre de participations à la Grande Boucle avec ses 17 présences

Photo: Serge Waldbillig

Moyenne la plus élevée sur l'ensemble d'un Tour: 41,654 km/h par Lance Armstrong, déclassé par la suite (2005)

Vainqueur le plus âgé: Firmin Lambot (36 ans 4 mois 9 jours) en 1922

Vainqueur le plus jeune: Henri Cornet (19 ans 11 mois 20 jours) en 1904

Vainqueur d'étape le plus âgé: Pino Cerami (41 ans 3 mois et 3 jours) en 1963

Vainqueur d'étape le plus jeune: Fabio Battesini (19 ans 4 mois 13 jours) en 1931

Le plus grand nombre de participations: 17 par George Hincapie (entre 1996 et 2012), Stuart O'Grady (1997 à 2013) et Jens Voigt (1998 à 2014), en passe d'être égalé par Sylvain Chavanel (depuis 2001)