(JFC). - Alex Kirsch (Wallonie-Bruxelles Veranclassic Aqua Protect) a fini au coeur du peloton (67e), ce jeudi, sur la deuxième étape du Ster ZLM Toer à Hoogerheide, aux Pays-Bas, tandis que Jempy Drucker (BMC) a accusé plus de seize minutes de retard à l'arrivée de la première étape de la Route du Sud, entre Villeveyrac et Saint-Pons-de-Thomières.

Après la victoire du Slovène Primoz Roglic (Lotto-NL Jumbo) sur le prologue mercredi, son coéquipier, le sprinteur néerlandais Dylan Groenewegen a remporté la deuxième étape du Ster ZLM Toer - GP Jan van Heeswijk (NED, 2.1), ce jeudi à Hoogerheide après 186,8 km de course.



Le champion des Pays-Bas a devancé au sprint Max Walscheid (Team Sunweb) et Moreno Hofland (Lotto-Soudal). L'Allemand Marcel Kittel (Quick Step-Floors) a quant à lui été victime d'un saut de chaîne et ne termine que 22e de l'étape. Au classement général, Primoz Roglic conserve son maillot jaune de leader de la course, avec trois secondes d'avance sur les Allemands de la formation Quick Step-Floors, Marcel Kittel (deuxième) et Maximilian Schachmann (troisième).

Trente-deuxième du prologue mercredi à 26 secondes, le Luxembourgeois Alex Kirsch (Wallonie-Bruxelles Veranclassic Aqua Protect) a fini au coeur du peloton, à la 67e place, dans le même temps que Groenewegen. Au classement général, Kirsch est 31e à 26 secondes du leader, Primoz Roglic.



Vendredi, la troisième étape,de ce 31e Ster ZLM Toer, une boucle de 209,2 km dans le Limbourg néerlandais de Buchten à Buchten, empruntera à l'est de Maastricht, plusieurs ascensions (Cauberg, Bemelerberg, Gulperberg) du parcours de l'Amstel Gold Race. L'épreuve connaîtra son épilogue dimanche à Oss.



41e Route du Sud: Loubet opportuniste, Drucker à 16'22"



Ce jeudi toujours, le Français Julien Loubet (Armée de Terre) a remporté la première des quatre étapes de la 41e Route du Sud - Dépêche du Midi (2.1), entre Villeveyrac et Saint-Pons-de-Thomières dans l'Hérault (176,6 km).

A l'issue d'un raid en solitaire de 30 kilomètres, le coureur de 32 ans, qui avait remporté le Tour du Finistère (ouest de la France) en avril et avait fini deuxième de la Route du Sud en 2009, a franchi la ligne d'arrivée avec 22 secondes d'avance sur ses poursuivants dont le Suisse Silvan Dillier (deuxième, BMC) et l'Italien Mauro Finetto (troisième, Delko Marseille Provence).

Echappé avec Dillier dès le début de l'étape, Loubet a ensuite été distancé par le Suisse, vainqueur d'une étape sur le dernier Giro, après le col de l'Espinouse, première difficulté de l'étape classée deuxième catégorie, avant de le reprendre avec un groupe de poursuivants et de s'échapper seul. Le peloton a lui compté près de six minutes de retard sur Loubet à l'arrivée.



Loin derrière, le Luxembourgeois Jempy Drucker (BMC), peu à l'aise sur cette étape au profil tourmenté, a terminé à 16'22" en 90e position.



Vendredi, les 124 coureurs s'élanceront de Saïx dans le Tarn (sud-ouest) pour rallier Saramon dans le Gers (173,8 km) avant l'étape reine de la course samedi dans les Pyrénées ponctuée de trois cols, dont le mythique Tourmalet, et l'ascension vers Gavarnie. L'épreuve se terminera dimanche à Nogaro.