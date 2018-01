(AFP). Les rois du sprint se sont expliqués entre eux lors des premières étapes du Tour de Valence et de l'Etoile de Bessèges. Van Poppel a brillé en Espagne, Sarreau en France. Michel Ries a lâché une poignée de secondes, Alex Kirsch a lui déboursé un peu plus de deux minutes.

Le Néerlandais Danny Van Poppel s'est imposé au Tour de la Communauté de Valence et a endossé le maillot jaune de leader à Peniscola, réussissant des débuts en fanfare avec sa nouvelle équipe LottoNL-Jumbo.

Au terme d'une étape de 191,5 km sans grandes difficultés, Van Poppel (24 ans) a levé les bras dès sa première journée de course sous ses nouvelles couleurs. «Première course, première victoire, c'est super», a savouré le Néerlandais au micro de la chaîne Eurosport. «J'étais assez nerveux parce que j'ai rejoint une nouvelle équipe donc je suis vraiment heureux. On doit encore apprendre à se connaître et je ne m'attendais pas à gagner.»

Idéalement lancé par ses équipiers, le sprinteur néerlandais a étalé toute sa puissance pour résister au retour du Slovène Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), deuxième, et du Belge Jürgen Roelandts (BMC), troisième. C'est une belle victoire pour Van Poppel, qui manquait d'opportunités chez Sky (2016-2017) et devrait s'épanouir davantage chez LottoNL-Jumbo, où il aura un statut protégé.

Ce succès d'un ex-coureur a d'autant plus des airs de crève-coeur pour Sky que le peloton a avalé dans les 500 dernières mètres l'étoile montante de la formation britannique, l'Italien Gianni Moscon, parti à 2 km de l'arrivée pour un joli numéro de soliste. Michel Ries (Polartec-Korneta) a fini 134e à 14''.



Jeudi, place à la moyenne montagne avec la 2e étape entre Bétera et Albuixech (154 km), qui prévoit cinq ascensions répertoriées.



Sarreau plus vite que Boudat et Coquard



Marc Sarreau a lui offert à La FDJ sa première victoire de la saison. Le Français s'est montré le plus rapide entre Bellegrade et Beaucaire lors de la première étape de l'Etoile de Bessèges. Il a battu au sprint Thomas Boudat (Direct Energie) et Bryan Coquard (Vital Concept). Il prend aussi la tête du général.



Seul Luxembourgeois en lice, Alex Kirsch (Wb Aqua Protect Veranclassic) a cédé 2'10'' en arrivant à la 105e place.