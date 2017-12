(ER) - Bob Jungels a lancé sa saison sur la Costa Blanca. Une année 2018 qui sera marquée par son retour sur la Grande Boucle et les classiques ardennaises.

Le Luxembourgeois et ses équipiers viennent de passer une dizaine de jours à Calpe lors du premier stage d'avant-saison de la Quick-Step Floors. Les 27 coureurs ont donc jonglé entre les longues sorties, les entraînements spécifiques, les séances de stretching, les tests à l'effort ou encore les shootings photos.



« Nous sommes satisfaits de notre premier camp d'entraînement, c'est un bon entraînement avant le début de la saison prochaine. Le temps était super, ce qui nous a permis de suivre tout ce que nous avions prévu », a expliqué Koen Pelgrim en charge du programme d'entraînement de la formation belge.



Ce rendez-vous espagnol a également permis de renforcer la cohésion de l'équipe, une marque de fabrique de l'équipe de Patrick Lefevere qui accueille sept renforts pour 2018.



Si pour les coureurs qui débuteront leur saison en Australie avec le Tour Down Under (16-21 janvier), la tâche de travail va aller crescendo, les autres membres de l'équipe auront droit à un second stage, toujours à Calpe, du 5 au 13 janvier, avec notamment la présentation officielle de l'équipe le 9 janvier.

Enfin, les grandes lignes de la première partie de saison ont été dévoilées, chaque coureur connaît son programme pour la fin de l'hiver. Bob Jungles lancera sa saison le week-end des 10 et 11 février avec le Tour de Murcie et la Classique Almeria. Le champion national enchaînera avec le Tour d'Algarve (14-18 février) et Tirreno-Adriatico (7-13 mars) avant d'aborder à la mi-avril la trilogie des Ardennaises (Amstel-Flèche-Liège).