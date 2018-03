La Luxembourgeoise Christine Majerus s'est classée troisième, ce jeudi de la première édition des Trois Jours de Bruges - La Panne (World Tour), derrière la vainqueure belge Jolien D'hoore, et l'Australienne Chloe Hosking.

Cyclisme: Majerus sur le podium à La Panne, Jungels à plus de deux minutes à La Molina

Jean-François Colin Bob Jungels termine la 4e étape du Tour de Catalogne 2'21" derrière le vainqueur, l'Espagnol Alejandro Valverde

(JFC, avec l'AFP). - La première édition des Trois Jours de Bruges - La Panne (World Tour), est revenue à la championne de Belgique, Jolien D'hoore (Michelton-Scott), qui s'est imposée au bout des 151,7 km dans la station balnéaire belge, au sprint devant l'Australienne Chloe Hosking (Alé Cipollini) et Christine Majerus (Boels-Dolmans), troisième.

D'hoore, Gantoise de 28 ans, a fait son effort à 200 mètres de l'arrivée. Cette saison, elle s'était déjà mise en évidence sur piste, en décrochant la médaille d'argent du scratch le mois dernier lors des Championnats du monde à Apeldoorn, aux Pays-Bas.

Présente dans une échappée précoce - amorcée après une vingtaine de kilomètres - de quatorze coureuses, Christine Majerus, victime d'une crevaison, a été reprise par le peloton à 50 kilomètres de l'arrivée. Très attentive et toujours aux avant-postes, Majerus, au côté de son équipière néerlandaise, Amy Pieters. a activement participé à la chasse aux sept rescapées de l'échappée, finalement reprises à quatre kilomètres de l'arrivée.



Mais... il restait encore devant l'Allemande Mieke Kröger (Team Virtu), partie à une petite douzaine de bornes du but dans un numéro en solo plein de panache, et à qui il aura finalement manqué... 700 mètres, avalée par le peloton peu après la flamme rouge.

Quant aux deux autres Luxembourgeoises présentes sur l'épreuve, Chantal Hoffmann (Lotto-Soudal) a signé une belle 62e place à 28 secondes, tandis qu'Elise Maes (WNT-Rotor Pro Cycling) n'a pas rallié la ligne d'arrivée.

Christine Majerus sera ce dimanche au départ de Gand - Wevelgem Dames (World Tour, 142,6 km).



Tour de Catalogne: coup double pour Valverde, Jungels sort du Top 10 au général



Par ailleurs, chez les messieurs, l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a récupéré ce jeudi le maillot de leader du 98e Tour de Catalogne abandonné la veille en remportant la quatrième étape courue entre Llanars et La Molina (170,8 km) au terme d'un duel haletant avec le Colombien Egan Bernal (Sky). «Je savais qu'ici, il serait un coureur redoutable», a commenté Valverde qui signe son second succès d'étape en trois jours.

Alejandro Valverde est l'homme fort de ce 98e Tour de Catalogne Source: Twitter

Au terme d'un sprint spectaculaire, l'Espagnol et le Colombien ont passé la ligne dans le même chrono lors d'une arrivée au sommet. Les deux hommes ont distancé le Colombien Nairo Quintana (Movistar) de six secondes. «Cela lui a été difficile de me battre mais je dois reconnaître qu'Egan Bernal a prouvé qu'il était un compétiteur formidable», a estimé Valverde.

Le Belge Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), porteur du maillot de leader après sa victoire lors de la troisième étape mercredi, a souffert des les premières montées de La Molina et a été décroché.

Au classement général, Valverde possède 19 secondes d'avance sur Bernal, deuxième, et 26 secondes sur Quintana, qui complète le podium provisoire.

Bob Jungels (Quick-Step Floors) a franchi la ligne d'arrivée avec 2'21" de retard, à la 28e place. Encore classé neuvième ce jeudi matin, Jungels sort du Top 10 au général, avec désormais une 28e place à 2'46".



Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale), qui a entamé l'ultime ascension avec le groupe de tête avant d'être rapidment décramponné, se classe 59e à 9'12", alors que Laurent Didier (Trek-Segafredo) a fini 149e, à 24'27". Au classement général, Gastauer est 58e à 9'37" et Didier 153e à 39'29".



Le Tour de Catalogne - qui doit s'achever dimanche - se poursuit ce vendredi lors de la cinquième étape, longue de 212,9 km, entre Llivia et Vielha Val D'Aran.