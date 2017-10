(ER/AFP) - La saison des grandes classiques se conclut ce week-end avec ce samedi le Tour de Lombardie pour le duo Didier-Jungels alors que la paire Drucker-Kirsch disputera dimanche Paris-Tours.

Nibali vise la passe de deux



Vainqueur en 2015 sur un parcours sensiblement identique, l'Italien Vincenzo Nibali affiche encore une grande condition bien qu'il arrive au bout d'une longue saison entamée le 23 janvier (80 jours de course).

«Ma forme est bonne, tout le monde sait que je vais bien, mais ce ne sera pas facile parce que beaucoup vont se fixer sur moi», prévient le «Requin de Messine», soutenu par un autre Sicilien, Giovanni Visconti, vainqueur la semaine passée du Tour d'Emilie.

Une victoire à Côme après un final dont il connaît chaque virage illuminerait une année qui marque la régularité de Nibali au plus haut niveau (3e du Giro, 2e de la Vuelta) mais attend son point d'orgue.

Mais le chemin vers la victoire est loin d'être privé d'embuche. Au contraire, la concurrence s'annonce de qualité pour Nibali. A commencer par Rigoberto Uran. Le coureur de la Cannondale portera tous les espoirs de la Colombie, au côté de Nairo Quintana, après le forfait d'Esteban Chaves, lauréat en 2016 mais sur un autre parcours et forfait à la suite de sa chute au Tour d'Emilie (fracture de l'omoplate).



Uran a l'habitude des places d'honneur à répétition en Lombardie (3e en 2008, 2012 et 2016). Il vise cette fois plus haut, sur la lancée de son succès jeudi dans Milan-Turin. «C'est en Lombardie que j'ai vécu quand je suis arrivé en Europe. Le Tour de Lombardie est la première course dans laquelle je me suis montré. Le parcours est parfait pour moi».

Les grimpeurs sont attendus dans ce «monument» qui, cette fois, part de Bergame et sillonne la région du lac de Côme, pour se terminer au bord de l'eau après 247 km. Au côté de Quintana et Nibali, le Français Thibaut Pinot a répondu présent jusqu'à ce terme de la saison. Tout comme le champion d'Italie Fabio Aru, annoncé en partance d'Astana pour l'équipe des Emirats, et l'Irlandais Dan Martin, vainqueur en 2014 sur un tracé différent.

L'Irlandais sera un des atouts de Quick-Step qui aligne également le Belge Philippe Gilbert, vainqueur en 2010 et 2009) mais également le Français Julian Alaphilippe et le champion natinal Bob Jungels. L'équipe belge doit aussi tenir compte d'autres blocs solides comme la Sky (Poels, Moscon, Kwiatkiowski). Enfin du côté de la Trek-Segafredo, Laurent Didier, qui doit également disputer le Tour of Guangxi (19-24 octobre), épaulera le Néerlandais Bauke Mollema et le Colombien Jarlinson Pantano.

Cavendish et Greipel pour une première



La 111e édition de Paris-Tours, disputée sur 234,5 km, devrait sourire aux sprinters avec à leur tête Fernando Gaviria, vainqueur en 2016. Le Colombien de la Quick-Step affiche déjà 11 victoires, dont 4 étapes conquises sur le Giro, en 2017. Il y a un an, il avait créé la surprise en plaçant une accélération phénoménale dans la dernière ligne droite.

Gaviria se présente comme l'homme à suivre dans le final, mais Quick-Step aligne un effectif capable de surprendre, avec un autre ancien vainqueur, Matteo Trentin (2015), lui aussi quadruple vainqueur d'étape… sur la dernière Vuelta, mais aussi Zdenek Stybar, 2e de Paris-Roubaix au printemps.

Face au collectif de l'équipe de Patrick Lefevere, les deux plus gros collectionneurs de bouquets du peloton promettent une bataille rangée sur l'avenue de Grammont, même si Mark Cavendish (145 victoires dans sa carrière) n'a levé les bras qu'une fois cette année, tandis qu'André Greipel affiche un bilan en retrait (140 victoires, dont 4 en 2017).



Les deux «anciens» pourraient une nouvelle fois se heurter à la génération montante, outre Gaviria, il faudra tenir à l'oeil le Néerlandais Dylan Groenewegen, le Français Nacer Bouhanni voire Jempy Drucker, auteur cette saison de quinze Top 5. L'ambition des sprinters pourrait toutefois être contrarié par des attaquants susceptibles de les surprendre dans le final à l'image de garçons comme le champion de Belgique Oliver Naesen voire Alex Kirsch, très en vu ces derniers temps sur Binche-Chimay-Binche ou l'Eurométropole.