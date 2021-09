Les dates sont fixées : 14-18 septembre. Reste deux grandes inconnues maintenant pour le Tour du Luxembourg : comment maîtriser la situation sanitaire et qui succédera à Diego Ulissi sur le podium?

Sport 2 min.

Cyclisme

Le SkodaTour repart pour une 81ème édition

Les dates sont fixées : 14-18 septembre. Reste deux grandes inconnues maintenant pour le Tour du Luxembourg : comment maîtriser la situation sanitaire et qui succédera à Diego Ulissi sur le podium?

(pj avec David Heintz) Oublier les images de l'an passé. Effacer des mémoires cette scène qui avait vu le peloton se retrouver nez à nez avec un camion arrivant en sens inverse... Alors, avant toute chose, à l'heure de présenter circuit et équipes, le président du SkodaTour a tenu à souligner que «la sécurité sera à un niveau sans précédent cette année».

Ben Gastauer raccroche, Alex Kirsch prolonge Alors que le cycliste de 33 ans s'apprête à quitter le peloton professionnel, l'autre Luxembourgeois vient de signer pour cinq ans de plus sous le maillot Trek-Segafredo.

Et Andy Schleck de faire même son mea culpa sur cet incident : «Je tiens à m'excuser pour mes propos d'il y a un an selon lesquels le chauffeur du camion était en faute. Ce n'était manifestement pas le cas. Le problème est que nous, en tant qu'organisateurs, ne savions pas que quelqu'un livrait légalement à cet endroit. Nous avions omis une voie d'accès». Histoire de rassurer le peloton et les suiveurs, «un montant incroyable a été investi dans la sécurité», soulignent donc les organisateurs de ce 81ème Tour du Luxembourg.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Et au premier rang, voilà Fränk Schleck qui prend la roue de son frère, en tant que responsable de la planification de l'itinéraire. «Nous ne voulions pas seulement mettre en place un circuit sûr, mais aussi une boucle attrayante», explique l'ancien pro. C'est lui donc qui a donné son aval sur les 5 étapes et les 741 km de routes qui attendent les 21 équipes engagées sur l'épreuve.



Fränk Schleck décroche un nouveau job A compter du 1er mai, le vainqueur de l'Amstel Gold Race pédalera pour la Fédération luxembourgeoise de cyclisme. A 41 ans, il endosse le maillot de coordinateur national pour promouvoir son sport auprès du grand public.

Cette année, pas de prologue. «Nous partirons directement du Kirchberg mardi avec une étape de 140 km qui se terminera également sur le plateau», indique l'aîné des frères Schleck. La deuxième innovation viendra au quatrième jour de compétition, avec un contre-la-montre individuel de 25,3 km autour de Dudelange. «Un circuit qui conviendra certainement à Bob Jungels (Ag2r) et Alex Kirsch (Trek)», pronostique-t-on.

Sur le tracé de l'édition 2021, le palmarès pourrait se mettre en place dès la deuxième étape, estime l'organisation. Il faudra donc que les leaders dévoilent vite leur ambition et leur état de forme. Les 186,1 km menant de Steinfort à Eschdorf pouvant constituer le juge de paix de ce SkodaTour. Le lendemain sera plutôt dédié aux sprinteurs, entre Mondorf et Mamer (189,3 km). A charge pour les grimpeurs de briller à l'occasion de l'ultime journée.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Les 183 km de finale, de Mersch au Limpertsberg, seront sélectifs. Et sur la ligne d'arrivée, les connaisseurs du vélo verraient bien Vincenzo Nibali (Trek) lever les bras en vainqueur. L'Italien a déjà triomphé au Tour de France (2014), à la Vuelta en Espagne (2010) et au Giro côté italien (2013 et 2016), lui manque un titre au Grand-Duché.

Mais dans le peloton, l'autre homme fort du moment sera le sprinter australien Caleb Ewan (Lotto). Il arrive au Luxembourg avec cette année cinq victoires d'étape dans le Tour de France et la même chose au Tour d'Italie. Impressionnant.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.