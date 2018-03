Sous une pluie battante, Yves Lampaert (Quick-Step Floors) a remporté mercredi la 73e édition d'À travers les Flandres (World Tour), et réalise ainsi le doublé après sa victoire sur cette même épreuve l'an passé. Jempy Drucker (BMC) termine 19e à 2'42".

Sport 2 min.

Cyclisme: le doublé pour Lampaert dans A travers les Flandres, Drucker 19e

Jean-François Colin Sous une pluie battante, Yves Lampaert (Quick-Step Floors) a remporté mercredi la 73e édition d'À travers les Flandres (World Tour), et réalise ainsi le doublé après sa victoire sur cette même épreuve l'an passé. Jempy Drucker (BMC) termine 19e à 2'42".

Lampaert, qui était présent à l'avant dans un groupe de cinq coureurs, a attaqué sous la flamme rouge et s'est imposé en solitaire, une poignée de secondes devant le Néerlandais Mike Teunissen (Team Sunweb) et le Belge Sep Vanmarcke (EF Education First). Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) prend la quatrième place devant Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Les Belges Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) et Greg Van Avermaet (BMC) ont tenté un coup à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, mais sans jamais parvenir à creuser un écart significatif. Une fois rejoints, un groupe de cinq coureurs s'est formé, avec Yves Lampaert, Sep Vanmarcke, Edvald Boasson Hagen, Mike Teunissen et Mads Pedersen. Derrière, les favoris comme Benoot, Van Avermaet ou Valverde tergiversent, et sont piégés, permettant au quintet de tête de prendre rapidement près de 30 secondes d'avance à 22 kilomètres du but.

Un écart qui augmente sensiblement pour atteindre les 45 secondes à dix kilomètres de l'arrivée à l'approche du Nokereberg, et la victoire ne peut plus échapper à un des cinq hommes, qui entament l'ultime secteur pavé avec 40 secondes d'avance. Dans les quatre derniers kilomètres, les cinq hommes attaquent à tour de rôle, mais personne n'arrive à faire la différence.



Après le passage sous la flamme rouge, c'est Yves Lampaert qui attaque sèchement, et personne ne le rejoindra plus. Le Belge s'impose finalement en solitaire pour la seconde année d'affilée devant Teunissen, qui règle le sprint pour la deuxième place devant Vanmarcke.

Au service de son équipier Greg van Avermaet, Jempy Drucker (BMC) s'est classé 19e à 2'42" dans un groupe de 23 coureurs. Quant à Alex Kirsch (WB-Veranclassic Aqua Project), il a abandonné, comme 57 autres coureurs. En tout, ils sont 116 à avoir bouclé cette 73e édition d'A travers les Flandres courue dans des conditions météorologiques épouvantables.



Triplé néerlandais chez les Dames, Elise Maes 41e



La course féminine (1.1) a placé sur le podium un trio de Néerlandaises: Ellen Van Dijk (Team Sunweb) l'a en effet emporté devant ses compatriotes Amy Pieters (Boels-Dolmans) et Floortje Mackaij (Team Sunweb).



Du côté des Luxembourgeoises, la jeune Elise Maes (WNT-Rotor Pro Cycling) a fini 41e à 1'47", dans le gros du peloton, tandis que Chantal Hoffmann (Lotto-Soudal) s'est classée 90e à 3'56". Quant à Christine Majerus, elle n'était pas au départ de cette course.