(DH) - Jolien D'hoore (Wiggle-High5), double médaillée de bronze de l'omnium des JO 2016 et du scratch des derniers Mondiaux de Hong Kong, a remporté au sprint la première étape du Ladies Tour of Norway. Après 2h26' de course, la Belge a devancé l'Australienne Gracie Elvin (Orica-Scott) alors que Christine Majerus (Boels Dolman) a pris une belle troisième place.

D'hoore fait coup double et devient leader du général avec deux secondes d'avance sur la Néerlandaise Marianne Vos (WM3 Energie) et six sur Ellen Van Dijk (Team Sunweb).

La luxembourgeoise est huitième du général à huit secondes.



Ce samedi, la deuxième étape reliera ce samedi Sarpsborg à Fredrikstad (140,4 km).







Tour de l'Avenir: victoire du Danois Asgreen

Kasper Asgreen s’est imposé lors de la première étape du Tour de l’Avenir, vendredi à Loudéac (Bretagne). Le Danois s'est montré le plus costaud dans le final et s’est imposé le Norvégien Kristoffer Halvorsen (à 4") qui s'est montré le plus rapide au sprint que l'Italien Imerio Cima.

Asgreen, 22 ans, sacré début août champion d'Europe espoir du contre-la-montre à domicile, a été dans tous les bons coups de cette étape, ce qui lui a valu le prix du coureur le plus combatif sur les 134 kilomètres du parcours.

Du côté des coureurs du Team Lëtzebuerg de la FSCL, Jan Petelin est 33e dans le même temps de Halvorsen, Kevin Geniet 69e (m.t.), Tom Wirtgen 79e (m.t.), Michel Ries 84e (m.t.), Larry Valvasori 111e (m.t.), Pit Leyder 122e (m.t.).

Samedi, la deuxième étape emmènera les coureurs sur les routes du Morbihan, avec un parcours en ligne de 132,4 km entre Inzinzac-Lochrist et Bignan.

Le Tour de l'Avenir, réservé aux coureurs de 19 à 23 ans, se déroule en neuf étapes jusqu'au 27 août et arrivera à Albiez-Montrond, dans les Alpes.



Veenendaal - Veenendaal Classic: Mezge, le plus rapide

C'est à l'issue d'un sprint massif que le Slovène Luka Mezgec (Orica-Scott) a remporté la 32e édition de la Veenendaal - Veenendaal Classic (NED, 1.1, 195,8 km). Il a devancé les Néerlandais Wouter Wippert (Cannondale) et Moreno Hofland (Lotto Soudal).

Initialement à son programme, Alex Kirsch (WB-Veranclassic Aqua Protect) n'y a pas participé.