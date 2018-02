(AFP) -Le Belge Sean De Bie (Vérandas Willems) a remporté samedi la 4e étape de l'Etoile de Bessèges cycliste, courue sur 152,9 km entre Chusclan et Laudun-l'Ardoise dans le Gard, alors que le Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ) garde la tête du général.

De Bie, 26 ans, a devancé dans un sprint en montée son compatriote Timothy Dupont (Wanty) et le Français Rudy Barbier (AG2R La Mondiale). Alex Kirsch (Veranclassic) finit 97e avec un retard de 2 minutes et 39 secondes sur De Bie.



Au classement général, Sarreau (Groupama-FDJ) conserve le maillot corail de leader à la veille de la dernière étape, un contre-la-montre de 10,7 km tracé dans les rues d'Alès (Gard). Le Luxembourgeois Kirsch est 91e (retard de 11 minutes et 10 secondes).

Valverde écrase tout au Tour de la Communauté de Valence

L'Espagnol Alejandro Valverde, de retour de blessure, a écrasé la 4e étape du Tour de la Communauté de Valence samedi au sommet de Cocentaina (Espagne), où le vétéran de Movistar a remporté son deuxième succès cette semaine et probablement assuré sa victoire finale.

Déjà vainqueur de la 2e étape jeudi, le maillot jaune s'est montré le plus fort samedi dans l'ascension finale de l'étape-reine, en rejoignant puis en déposant le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott), deuxième.

Et tant pis pour l'équipe Sky de Wout Poels, sacré en 2016: l'armada britannique a tenté d'animer de très loin cette étape comptant sept difficultés répertoriées, avec notamment une offensive menée par le Polonais Michal Kwiatkowski. Mais Poels, pas en jambes, a cédé dans les rudes rampes de la dernière montée.



Ries 46e



«Nous avons très bien contrôlé et dans le final, je me suis chargé de finir le travail», a savouré Valverde au micro de la chaîne Eurosport.

Avec ce succès et les 10 secondes de bonification allouées au vainqueur, l'Espagnol (37 ans) est proche de remporter l'épreuve pour la troisième fois après 2004 et 2007, avec une cinquième et dernière étape pour sprinteurs dimanche à Valence (135,2 km) qui ne devrait pas modifier le classement général.

Michel Ries (Polartech-Kometa) s'est classé 46e (retard de trois minutes et 48 secondes). Au classement général, il figure à la 45e place (retard de six minutes et 36 secondes).