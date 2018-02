(JFC/AFP). - Alex Kirsch (WB-Veranclassic) s'est classé 84e de la 3e étape de l'Etoile de Bessèges, remportée ce vendredi par le Français Marc Sarreau (FDJ), tandis qu'au Tour de la Communauté de Valence, auquel participe Michel Ries (Polartec-Komerta), la 3e étape - un chrono par équipes de 23,2 km - a été neutralisée en raison des conditions climatiques.

Le Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ) a remporté vendredi au sprint la 3e étape de l'Étoile de Bessèges, disputée autour de Bessèges sur 152,6 km.Il a devancé ses compatriotes Thomas Boudat (Direct Énergie) et Samuel Dumoulin (AG2R-La Mondiale).

Au classement général, Sarreau, déjà vainqueur de la 1re étape, reprend le maillot corail de leader à Christophe Laporte (Cofidis), qui l'en avait dépossédé la veille. Sarreau possède 8 secondes d'avance sur Thomas Boudat, deuxième, et dix secondes sur le duo Christophe Laporte - Bryan Coquard (Vital Concept).



Le Luxembourgeois Alex Kirsch (WB-Veranclassic Aqua Project) a terminé dans un second groupe d'une vingtaine d'hommes, à plus de cinq minutes (5'14") du vainqueur, à la 84e place. Au général, Kirsch pointe à la 89e place, à 8'31" de Sarreau.

Ce samedi, la 4e étape proposera un parcours de 152,9 km entre Chusclan et Laudun L'Ardoise, avec deux ascensions du Mur de Laudun. La 48e édition de l'Etoile de Bessèges se terminera dimanche, avec un contre-la-montre individuel de 10,7 km à Alès.



Ries à Valence: un chrono par équipes «pour du beurre»



La 3e étape du 69e Tour de la Communauté de Valence, un contre-la-montre par équipes de 23,2 km disputé ce vendredi, ne comptera pas pour le classement général de l'épreuve en raison d'intempéries susceptibles de rendre le parcours dangereux. Une décision sujette à de nombreux commentaires.



«En raison des conditions climatiques, il a été décidé que l'étape d'aujourd'hui ne compterait pas pour le classement général», a écrit l'organisation sur le compte Twitter de l'épreuve.

Les vingt-quatre équipes engagées, dont Polartec-Kometa du Luxembourgeois Michel Ries (19 ans) étaient néanmoins appelées à se disputer la victoire d'étape entre Poble Nou de Benitatxell et Calpe, l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), vainqueur jeudi, étant assuré de conserver son maillot jaune de leader.



Et c'est la formation américaine BMC, vice-championne du monde de la spécialité, qui a signé le meilleur chrono, bouclant les 23,2 km en 27'25", devant Astana (28'33") et AG2R-La Mondiale, troisième (28'37"). Quant à l'équipe de Michel Ries, Polartec-Kometa, elle a terminé en 17e position, à 3'19" de BMC (chrono de 30'44").



La plupart des grosses écuries, comme Sky, Movistar ou LottoNL-Jumbo, ont parcouru sans se presser les 23,2 km et achevé la journée hors du Top 10 de l'étape, où figurent de manière inattendue des équipes plus modestes comme Gazprom-Rusvelo (4e) ou Euskadi-Murias (7e).

Au classement général toujours emmené par l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), Michel Ries garde forcément sa 71e place, à 2'38".

Pour voir un peu de spectacle, il faudra précisément attendre samedi après-midi lors de l'arrivée au sommet prévue pour la 4e et avant-dernière étape: le classement général de l'épreuve devrait se décider entre Orihuela et Cocentaina, après 184,2 km de course et sept difficultés répertoriées. Le 69e Tour de la Communauté de Valence se clôturera dimanche par une dernière étape de 135,2 km entre Paterna et Valence.